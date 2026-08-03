L’Eredità, via le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani: perché e il precedente di Samira Lui
Le due protagoniste del quiz show di Rai 1 lasceranno il posto a fine estate. Viale Mazzini ha già aperto i casting per sostituirle. Mentre l'edizione estiva arranca.
Dopo due anni di onorato servizio a L’Eredità, si avvicinano i saluti finali per le due professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani. Ad annunciarlo è stata, a sorpresa, la stessa Rai, che proprio oggi 3 agosto 2026 ha ufficialmente riaperto i casting per trovare due sostitute alle uscenti vallette. Una simile sorte era capitata alle precedenti illustri, tra cui Samira Lui, che dopo l’addio agli studi de L’Eredità si è rilanciata alla grande come spalla insostituibile di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Linda e Greta, dunque, possono sperare in un rilancio di carriera sulle orme di Samira. Anche se le ultime settimane a L’Eredità Summer in prime time non hanno portato, né per Liorni né per loro, grandissime soddisfazioni. Ecco qui sotto i dettagli.
L’Eredità, via ai casting per sostituire le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani
A partire da oggi, lunedì 3 agosto 2026, la Rai ha riaperto i casting per trovare le due nuove professoresse del quiz show condotto da Marco Liorni. Il programma, nella sua versione classica in onda alle 18:45 – con la ghigliottina e le canoniche domande di cultura generale – tornerà in onda dal 19 ottobre 2026. Mentre in queste ultime settimane ha tenuto banco la sua versione estiva, in prime time, che si è dovuta scontrare (con ascolti non incoraggianti) contro la ‘corazzata’ Ruota della Fortuna su Canale 5.
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Il tempo non è molto, quindi, per trovare due alternative adatte alle apprezzatissime compagne di viaggio di Liorni, Greta Zuccarello e Linda Pani. Il feeling con il conduttore era cresciuto nel tempo, e non sarà facile scovare due giovani altrettanto spigliate e talentuose, tenendo conto anche dei requisiti stringenti richiesti dal casting. Le aspiranti professoresse dovranno avere un’età compresa tra i 22 e i 29 anni, ottima dizione e cultura generale, e un’attitudine al ballo comprovata. Per partecipare, sarà necessario iscriversi al portale Rai Casting e inviare il modulo per l’audizione.
Il precedente ‘illustre’ di Samira Lui
Se il pubblico de L’Eredità dovrà quindi abituarsi ai nuovi volti, dopo la scelta, per le due uscenti Linda e Greta si aprono adesso altre possibilità di carriera. Non sono note le loro aspirazioni in ambito televisivo, ma a voler essere ottimisti il precedente di Samira Lui, anche lei transitata dal quiz show Rai per un paio di edizioni, fa sperare in ulteriori sbocchi interessanti.
Come Greta e Linda, anche il primo professore uomo Andrea Cerelli, introdotto nell’edizione di Flavio Insinna, era durato circa due anni. Mentre la coppia formata da Michelle Masullo e Naomi Buonomo era rimasta in carica appena un anno. Insomma, l’addio delle ultime professoresse rientra nella norma di uno show abituato a rinnovarsi con costanza. È un capitolo che si chiude per loro, e una nuova fase per L’Eredità. Nella speranza che il ritorno dell’edizione in access dia nuovo slancio al gioco di Liorni.
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