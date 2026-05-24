L’Eredità chiude con il 'Torneo', arriva Insegno e Liorni rimpiazza De Martino: la nuova programmazione Rai
L'Eredità chiude i battenti con il Torneo dei campioni, in onda a partire da lunedì 25 maggio 2026: ecco tutte le anticipazioni
Il quiz L’Eredità torna protagonista su Rai 1 con una settimana speciale che anticipa un’estate di profondi cambiamenti nel preserale e nell’access prime time. Al centro della scena c’è ancora Marco Liorni, chiamato a guidare sia la settimana speciale del ‘Torneo’ sia la futura trasformazione del programma nella programmazione estiva. Ecco tutti i dettagli.
L’Eredità chiude con il "Torneo dei Campioni": anticipazioni e concorrenti
Dal lunedì 25 maggio a lunedì 1° giugno, l’Eredità andrà in onda in versione il "Torneo dei Campioni", otto appuntamenti speciali dedicati ai concorrenti più forti delle ultime edizioni. Il format riunisce i migliori giocatori tra vincitori e presenze storiche, in una sfida strutturata sulle prove classiche del programma: dal gioco "C’è o non c’è" fino alla "Scalata doppia", passando per "I Fantastici 4". Non mancheranno i momenti più iconici del format, come la "Scossa", il "Triello", i "Cento Secondi" e, a chiudere ogni serata, l’attesissima "Ghigliottina", fase finale che può ribaltare completamente il risultato.
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Al termine del torneo, il concorrente che avrà totalizzato il montepremi più alto alla Ghigliottina – oppure che vi sarà arrivato il maggior numero di volte – verrà incoronato Super Campione de L’Eredità 2025/2026, suggellando così la sfida tra i migliori protagonisti dell’edizione. Nella line-up dei concorrenti ci sarà anche Gabriella, la campionessa che lo scorso febbraio fece notizia ritirandosi dopo aver incassato 260mila euro con due vincite consecutive (QUI le polemiche).
Ecco i protagonisti del torneo:
- Stefano Buzzotta (33 anni, Milano): record assoluto di vincita nella storia del programma con 350.000 euro, 14 puntate e 10 accessi alla Ghigliottina.
- Gabriella Ferrazzo (66 anni, Asti): 260.000 euro vinti in sole 4 puntate, con due Ghigliottine indovinate consecutivamente e poi la decisione di ritirarsi dal programma per lasciare spazio ad altri concorrenti.
- Fiamma Mastrapasqua (28 anni, Gioia del Colle): 22 puntate, 18.750 euro complessivi e una Ghigliottina indovinata.
- Francesco Ramenghi (33 anni, Perugia): tra i più amati dal pubblico, 20 puntate ma nessuna vincita, noto per la sua simpatia e costanza.
- Federico Traìno (25 anni, Reggio Emilia): 78.750 euro vinti e due Ghigliottine indovinate su sette tentativi.
- Eleonora Chiarot (37 anni, Torino): 17 puntate e 9 Ghigliottine raggiunte, ma nessuna vincita finale.
- Marcello Memoli (64 anni, Napoli/Verona): il più presente con 31 puntate, 123.438 euro vinti e 17 Ghigliottine giocate.
Inizia Reazione a Catena e L’Eredità rimpiazza Affari Tuoi: date e calendario
Dal 2 giugno, nel pomeridiano di Rai 1, il posto lasciato da L’Eredità viene occupato da Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno, che resterà in onda nel pomeriggio di Rai 1 fino al 18 ottobre 2026. Parallelamente, a metà luglio, L’Eredità tornerà con una versione inedita in access prime time, diventando il programma chiamato a sostituire Affari Tuoi di Stefano De Martino per tutta l’estate.
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