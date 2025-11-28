L’Eredità, Marco Liorni svolta come Gerry Scotti (e La Ruota della Fortuna). Cosa cambia L’amatissimo gioco preserale di Rai 1 potrebbe sorprendere ancor di più nel 2026, con alcune serate speciali che promettono già ottimi ascolti.

Tra le punte di diamante della rete ammiraglia Rai troviamo senza alcun dubbio L’Eredità, il gioco preserale che ogni sera incolla gli italiani allo schermo del televisore, registrando puntualmente ottimi dati d’ascolto. Il merito di questo non può che andare allo storico format, coinvolgente e spesso in evoluzione, e al conduttore Marco Liorni, che con la sua gentilezza e quel pizzico di ironia che non guasta mai accompagna gli italiani con garbo e simpatia all’ora di cena. Ed è proprio per l’enorme successo del programma che i vertici di Viale Mazzini starebbero pensando a una svolta per il nuovo anno, imitando ciò che già sta accadendo sulla rete concorrente: scopriamo di più.

L’Eredità, sorprese per il nuovo anno: prime serate speciali

In queste ultime ore sono emerse importanti indiscrezioni sul futuro de L’Eredità, che come gioco preserale è indubbiamente tra quelli di maggiore successo. E proprio a fronte dei soddisfacenti dati di ascolto e dell’apprezzamento da parte del pubblico, i vertici starebbero pensando per il 2026 a un aumento degli speciali in prima serata. Negli anni abbiamo già visto più volte il programma di Rai 1 passare dal preserale al prime time con puntate speciali, che si sono sempre rivelate particolarmente vincenti dal punto divista degli ascolti. Tra i corridori di Viale Mazzini aleggia allora l’idea di proporre per il nuovo anno una serie di speciali tematici del gioco, realizzati ad hoc per la fascia oraria della prima serata con un arco narrativo più ampio, ospiti, momenti di intrattenimento e molto di più.

Marco Liorni imita Gerry Scotti (e La Ruota della Fortuna)

Davanti a queste ultime indiscrezioni, in molti sostengono che la Rai stia dunque cercando di imitare una strategia che a Mediaset si sta già rivelando indubbiamente efficace. Nella rete del Biscione spicca da mesi La Ruota della Fortuna, il gioco dell’access prime time condotto da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. Di recente, proprio per approfittare dell’enorme successo del gioco, i vertici Mediaset hanno deciso di riproporlo anche in prima serata con puntate speciali dedicate alle sfide tra i grandi campioni. Una strategia che ha permesso di dare nuova vita alla principale fascia oraria della sera e di competere dignitosamente anche con le amate fiction Rai.

Ad oggi, immaginiamo dunque che anche la Rai si stia in qualche modo preparando a seguire le stesse orme, portando sempre più spesso in prima serata un format che nel preserale funziona benissimo e dà grandi soddisfazioni. Anche i risultati saranno gli stessi? Per scoprirlo non rimane che attendere ancora un po’.

