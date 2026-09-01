L’Eredità Summer, stavolta non c'è Linda Pani: perché era assente il 31 agosto e l’annuncio (definitivo) di Marco Liorni Nel debutto del Torneo dei Campioni trionfa Andrea, mentre spicca l’assenza della professoressa Linda Pani: ecco cosa è successo nella puntata del 31 agosto 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Lunedì 31 agosto è ufficialmente iniziata l’ultima settimana de L’Eredità Summer, e Rai 1 ha deciso di chiudere l’esperienza estiva del quiz con una sfida speciale. In studio sono infatti arrivati i sei concorrenti che, nelle settimane precedenti, si sono distinti maggiormente: per loro è scattato il Torneo dei Campioni, una gara che accompagnerà il programma fino alla puntata conclusiva di sabato 5 settembre.

Ma la prima serata del torneo non è stata soltanto una questione di sfide, risposte e Ghigliottine. Ad attirare subito l’attenzione è stata anche un’assenza. Al consueto balletto d’apertura, accanto a Marco Liorni c’era infatti soltanto Greta Zuccarello. Di Linda Pani, invece, nemmeno l’ombra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La professoressa Linda Pani assente, l’annuncio di Marco Liorni

Il balletto iniziale ha fatto immediatamente scattare il piccolo giallo. Marco Liorni, infatti, è abituato ad avere le due professoresse ai suoi lati e, terminato lo stacchetto, ha chiamato Greta Zuccarello accanto a sé, facendo notare proprio l’assenza della collega. Con il suo consueto tono leggero, il conduttore ha guardato verso il posto lasciato vuoto da Linda e ha scherzato: "Dove sei? Ah, qui non c’è, perché sono abituato…", riferendosi alla sua posizione in studio, in mezzo alle due ballerine. Una battuta che ha subito reso evidente la mancanza di Linda, ma che ha anche permesso a Liorni di chiarire che non si trattava di un’assenza limitata alla prima puntata del torneo. Il conduttore ha infatti aggiunto:

"Allora mandiamo un bacione grande a Linda, che questa settimana non potrà essere con noi"

Insomma, Linda non ci sarà per tutta l’ultima settimana di L’Eredità Summer e quindi, visto che il programma chiuderà i battenti il prossimo sabato, con ogni probabilità quella di di domenica scorsa dovrebbe essere la sua ultima apparizione nel programma di Rai 1. La sua assenza arriva a poche settimane di distanza da quella di Greta Zuccarello: la ballerina ex Isola dei famosi, infatti, aveva saltato due puntate – il 22 e il 23 agosto – nel periodo successivo a Ferragosto, prima di tornare regolarmente nel programma. Per entrambe, però, il futuro televisivo accanto a Liorni è ormai segnato da una novità importante. Con la prossima edizione autunnale de L’Eredità, prevista nel pomeriggio a partire da ottobre, Linda Pani e Greta Zuccarello non saranno più le professoresse del programma. La Rai ha già fatto partire i casting alla ricerca delle due nuove showgirl che affiancheranno Liorni nella nuova stagione.

L’Eredità Summer, al via il Torneo dei Campioni: cosa è successo nella puntata del 31 agosto 2026

Dopo il momento dedicato all’assenza di Linda, è arrivato il momento di pensare alla gara. Il Torneo dei Campioni riunisce i concorrenti che si sono messi maggiormente in evidenza nelle diverse settimane di L’Eredità Summer. In totale sono sei: Maria Vittoria, Bruno, Emanuela, Andrea, Fabrizio e Massimiliano. Il meccanismo prevede però che la competizione vera e propria inizi con cinque concorrenti. Ecco quindi che la prima sfida della serata serve immediatamente a stabilire chi deve abbandonare il torneo.

A spiegare il meccanismo è lo stesso Liorni: "Vi spiego. Ci sarà subito un eliminato, perché si gioca in 5". La prima domanda chiede ai concorrenti di stimare quante cartoline, messe una accanto all’altra, sarebbero necessarie per coprire la superficie della Giocanda del Louvre. La risposta corretta è 28. A essere più lontano dalla soluzione è Bruno, che diventa così il primo eliminato del Torneo dei Campioni. Per lui una partenza decisamente amara, soprattutto considerando il percorso compiuto nella sua settimana di permanenza nel programma. Bruno aveva infatti conquistato per due volte l’accesso alla Ghigliottina, riuscendo anche a indovinare la parola finale in un’occasione e portando a casa la bellezza di 80 mila euro.

Con Bruno già fuori dai giochi, il torneo può finalmente entrare nel vivo. Restano in gara Maria Vittoria, Emanuela, Andrea, Fabrizio e Massimiliano, pronti a giocarsi il titolo di campione dei campioni della versione estiva. La serata prosegue attraverso i giochi che hanno accompagnato il pubblico durante queste settimane di L’Eredità Summer, fino ad arrivare alla fase decisiva. Tra domande, eliminazioni e duelli, il gruppo si assottiglia progressivamente e alla fine sono Andrea e Massimiliano a giocarsi l’accesso alla Ghigliottina. A conquistare il posto al tavolo finale è Andrea, che diventa quindi il primo concorrente del torneo a giocarsi la possibilità di portare a casa il montepremi della serata.

Andrea alla Ghigliottina: niente vincita

Per Andrea il montepremi iniziale è di 200 mila euro, ma le parole non si rivelano semplici da collegare. Dopo i dimezzamenti, la cifra scende fino a 25 mila euro.

Gli indizi rimasti sono: Seguire – Felice – Fonte – Divina – Progressista.

Andrea decide di dare la propria risposta e punta su "fiume". La scelta, però, non è quella corretta. Quando viene svelata anche la parola contenuta nella busta, "musa", diventa chiaro che la soluzione da trovare era "ispirazione". Niente vincita, dunque, per Andrea, che deve rinunciare ai 25 mila euro. Ma il torneo è appena cominciato e potrà riprovarci nelle serate successive.

L’Eredità Summer, il conto alla rovescia verso la chiusura

La puntata di lunedì 31 agosto ha quindi dato ufficialmente il via all’ultima settimana di L’Eredità Summer. Una settimana speciale, costruita interamente attorno al Torneo dei Campioni, che mette a confronto i protagonisti che hanno lasciato il segno nelle settimane precedenti. Il programma saluterà il pubblico sabato 5 settembre, con la proclamazione del campione dei campioni. Dal giorno successivo, domenica 6 settembre, nell’access prime time di Rai 1 tornerà invece Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche