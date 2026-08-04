L'Eredità Summer, Martino resiste fino alla Ghigliottina ma il finale è una vera doccia gelata: la parola di stasera lo condanna Dai continui ribaltoni nel Gioco delle Porte al duello finale con Erika: Martino conquista la Ghigliottina con 160 mila euro, ma l'ultima parola cambia completamente il destino della partita

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Marco Liorni torna su Rai 1 con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Dopo la scorsa puntata, che ha visto in scena uno dei finali più sofferti e imprevedibili di sempre, i cinque concorrenti sorteggiati ci riprovano. La gara ha visto sfidarsi, a colpi di manche, negli Studi Rai Fabrizio Frizzi: il campione Samuele, Jacopo, Erika, Martino e Veronica. Ecco tutto quello che è successo in questo martedì 4 agosto 2026 e chi è riuscito ad aggiudicarsi il gran finale e la tanto attesa Ghigliottina.

L’Eredità Summer: cosa è successo nella puntata del 4 agosto 2026

Si parte, come sempre, dalla Scossa. L’argomento di oggi sono le canzoni inglesi tradotte. Come sempre per quanto riguarda il meccanismo del gioco, sono tutte giuste, tranne una. A cadere è Jacopo, che indica, tra quelle disponibili, proprio l’opzione incriminata, che lo porta alla prima sfida della serata. Il concorrente punta il dito contro Veronica e parte il duello. La spunta Jacopo, che, dunque, può continuare la puntata con il montepremi dell’avversaria appena sconfitta. La serata continua con Il Gioco delle Date. I temi della manche sono stati musica, cinema, storia e televisione. Erika commette due errori. Punta il dito contro Jacopo per la seconda sfida della serata e ha più montepremi a disposizione. La strategia ha funzionato. La concorrente vince, si aggiudica i soldi e continua la gara.

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L’Eredità Summer: come è finita la puntata e la parola vincente alla Ghigliottina

L’ultima manche della puntata è quella del Gioco delle Porte. Anche in questo caso, vari temi si sono susseguiti nel triello conclusivo: Sanremo, storia, date e logica. Nonostante parta con il montepremi più alto, indovina l’ultima porta, sorpassa i due avversari, elimina Samuele e si guadagna l’ultima sfida contro Martino per conquistare il posto al tavolo della Ghigliottina. Alle domande di Marco Liorni, nei 60 secondi, è Martino ad avere la meglio, al termine di una sfida al cardiopalma. Con un montepremi di 160 mila euro prova a individuare prima le opzioni giuste e, poi, la parola della manche finale. I cinque vocaboli definitivi sono: musica, notizia, lingua italiana, virus e mezzo. Con 20 mila euro come cifra finale da portarsi a casa, Martino scrive "stampa". Non è fiducioso, perciò dimezza il montepremi, rinunciando a uno zero, e chiede la sesta parola, scendendo a 2 mila euro. Ottiene "moda" e cambia risposta, restando a corto di idee. La parola finale era "diffusione". Niente da fare per Martino, che può tornare domani sera, ma senza sottoporsi al sorteggio dopo aver comunque vinto la gara di questa sera.

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