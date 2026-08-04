L'Eredità Summer, Martino resiste fino alla Ghigliottina ma il finale è una vera doccia gelata: la parola di stasera lo condanna
Dai continui ribaltoni nel Gioco delle Porte al duello finale con Erika: Martino conquista la Ghigliottina con 160 mila euro, ma l'ultima parola cambia completamente il destino della partita
Marco Liorni torna su Rai 1 con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Dopo la scorsa puntata, che ha visto in scena uno dei finali più sofferti e imprevedibili di sempre, i cinque concorrenti sorteggiati ci riprovano. La gara ha visto sfidarsi, a colpi di manche, negli Studi Rai Fabrizio Frizzi: il campione Samuele, Jacopo, Erika, Martino e Veronica. Ecco tutto quello che è successo in questo martedì 4 agosto 2026 e chi è riuscito ad aggiudicarsi il gran finale e la tanto attesa Ghigliottina.
L’Eredità Summer: cosa è successo nella puntata del 4 agosto 2026
Si parte, come sempre, dalla Scossa. L’argomento di oggi sono le canzoni inglesi tradotte. Come sempre per quanto riguarda il meccanismo del gioco, sono tutte giuste, tranne una. A cadere è Jacopo, che indica, tra quelle disponibili, proprio l’opzione incriminata, che lo porta alla prima sfida della serata. Il concorrente punta il dito contro Veronica e parte il duello. La spunta Jacopo, che, dunque, può continuare la puntata con il montepremi dell’avversaria appena sconfitta. La serata continua con Il Gioco delle Date. I temi della manche sono stati musica, cinema, storia e televisione. Erika commette due errori. Punta il dito contro Jacopo per la seconda sfida della serata e ha più montepremi a disposizione. La strategia ha funzionato. La concorrente vince, si aggiudica i soldi e continua la gara.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’Eredità Summer: come è finita la puntata e la parola vincente alla Ghigliottina
L’ultima manche della puntata è quella del Gioco delle Porte. Anche in questo caso, vari temi si sono susseguiti nel triello conclusivo: Sanremo, storia, date e logica. Nonostante parta con il montepremi più alto, indovina l’ultima porta, sorpassa i due avversari, elimina Samuele e si guadagna l’ultima sfida contro Martino per conquistare il posto al tavolo della Ghigliottina. Alle domande di Marco Liorni, nei 60 secondi, è Martino ad avere la meglio, al termine di una sfida al cardiopalma. Con un montepremi di 160 mila euro prova a individuare prima le opzioni giuste e, poi, la parola della manche finale. I cinque vocaboli definitivi sono: musica, notizia, lingua italiana, virus e mezzo. Con 20 mila euro come cifra finale da portarsi a casa, Martino scrive "stampa". Non è fiducioso, perciò dimezza il montepremi, rinunciando a uno zero, e chiede la sesta parola, scendendo a 2 mila euro. Ottiene "moda" e cambia risposta, restando a corto di idee. La parola finale era "diffusione". Niente da fare per Martino, che può tornare domani sera, ma senza sottoporsi al sorteggio dopo aver comunque vinto la gara di questa sera.
Potrebbe interessarti anche
L'Eredità Summer, Samuele beffa tutti all'ultimo secondo e conquista una Ghigliottina soffertissima: il finale è da brividi
Il concorrente conquista il duello finale per una manciata di secondi, arriva alla G...
L'Eredità Summer, Giulia senza rivali: indovina la parola giusta alla Ghigliottina e vince 45.000 euro
Una puntata ricca di colpi di scena su Rai 1: Giulia elimina gli avversari, arriva a...
L'Eredità Summer, Giulio sorprende tutti: centra la Ghigliottina e si porta a casa il montepremi
Tra sfide, colpi di scena e un finale ricco di suspense, Giulio centra la soluzione ...
L'Eredità Summer, Alessia ribalta tutto e manda ko la campionessa: Liorni esulta, ma la Ghigliottina finale rovina la festa
La concorrente supera la sfida finale contro Giulia e arriva davanti alla Ghigliotti...
L'Eredità Summer, Giulia è inarrestabile: domina la puntata, vince uno spareggio e torna alla Ghigliottina con una cifra mozzafiato
La concorrente supera una puntata ricca di colpi di scena, risolve un combattutissim...
L'Eredità Summer, il campione impressiona Marco Liorni con una gara perfetta: ma il colpo di scena (amarissimo) arriva alla Ghigliottina
Il riassunto dell'ultima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1. Chi ha vinto e qual e...
L'Eredità Summer: Liorni prende spunto da Affari Tuoi. Ma è Lorenzo a prendersi la scena con una Ghigliottina perfetta
Il conduttore continua a introdurre elementi che ricordano Affari Tuoi tra filmati, ...
L'Eredità Summer, Serena elimina il campione e sorprende Liorni: "Che debutto". Poi il disastro alla Ghigliottina
Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata dell'Eredità Summer in onda venerdì 24...