L'Eredità Summer, Giulia è inarrestabile: domina la puntata, vince uno spareggio e torna alla Ghigliottina con una cifra mozzafiato La concorrente supera una puntata ricca di colpi di scena, risolve un combattutissimo spareggio e conquista ancora una volta l'accesso alla Ghigliottina davanti a Marco Liorni

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Marco Liorni e le sue compagne di viaggio, Linda e Greta, accompagnano il pubblico di Rai 1 in una nuova puntata de L’Eredità Summer. La sfida continua a colpi di manche e di sfide per giungere al segmento più ambito della serata, ovvero La Ghigliottina. Vediamo che cosa è successo nella serata di giovedì 30 luglio 2026, chi ha avuto la meglio sugli avversari e come si è conclusa la gara.

L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 30 luglio 2026

I concorrenti in gara questa sera sono: il campione Bruno, Giorgia, Giulia, Salvatore e Corinna. L’argomento della Scossa è l’abbronzatura: quali sono gli alimenti che aiutano a ottenere una tintarella sana e duratura? Solo uno è quello incriminato e manda dritti alla prima sfida della serata. A cadere è Giorgia, che decide di puntare il dito contro Corinna. A spuntarla è la prima, che si prende il montepremi della seconda e può continuare la gara. Si procede con il Gioco delle Date, uno tra i più insidiosi del quiz. Marco Liorni si diverte tra amarcord e confronti tra generazioni diverse, tra domande e curiosità. Giulia, purtroppo, commette due errori e porta con sé Salvatore alla seconda sfida. Vince Giulia, che arriva al Gioco delle Porte aggiungendo al suo gruzzoletto il montepremi di Salvatore.

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L’Eredità Summer: chi ha vinto la puntata e come è andata La Ghigliottina

Il Gioco delle Porte ha riservato ulteriori colpi di scena nel corso della puntata di questa sera. Cinema, musica e scienza sono stati gli argomenti principali, ma nessuno riesce a staccare gli avversari. Una situazione di perfetta parità porta così a uno spareggio a tre concorrenti. La domanda riguarda il peso della Torre Eiffel. Ad avvicinarsi di più alla risposta esatta è Giulia, che vola in semifinale con Bruno per decidere chi parteciperà alla Ghigliottina. La concorrente, per la seconda volta da quando è iniziata questa esperienza, si ritrova di fronte a Marco Liorni dopo aver vinto 45 mila euro qualche sera fa. Oggi il montepremi è di 160 mila euro. Le parole che conducono alla soluzione più ambita sono: naturale, strumento, tirare, temporale e lampada. Dopo aver riflettuto per un minuto, la campionessa scrive "gas" come risposta al gioco. Non chiede, dunque, l’ausilio della sesta parola, "palloncini", che le avrebbe tolto uno zero dal montepremi raggiunto di 20 mila euro. Con qualche brivido, per la vicinanza di "gas" ad alcune delle parole della Ghigliottina di stasera, la soluzione era "arco".

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