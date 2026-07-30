L'Eredità Summer, Giulia è inarrestabile: domina la puntata, vince uno spareggio e torna alla Ghigliottina con una cifra mozzafiato
La concorrente supera una puntata ricca di colpi di scena, risolve un combattutissimo spareggio e conquista ancora una volta l'accesso alla Ghigliottina davanti a Marco Liorni
Marco Liorni e le sue compagne di viaggio, Linda e Greta, accompagnano il pubblico di Rai 1 in una nuova puntata de L’Eredità Summer. La sfida continua a colpi di manche e di sfide per giungere al segmento più ambito della serata, ovvero La Ghigliottina. Vediamo che cosa è successo nella serata di giovedì 30 luglio 2026, chi ha avuto la meglio sugli avversari e come si è conclusa la gara.
L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 30 luglio 2026
I concorrenti in gara questa sera sono: il campione Bruno, Giorgia, Giulia, Salvatore e Corinna. L’argomento della Scossa è l’abbronzatura: quali sono gli alimenti che aiutano a ottenere una tintarella sana e duratura? Solo uno è quello incriminato e manda dritti alla prima sfida della serata. A cadere è Giorgia, che decide di puntare il dito contro Corinna. A spuntarla è la prima, che si prende il montepremi della seconda e può continuare la gara. Si procede con il Gioco delle Date, uno tra i più insidiosi del quiz. Marco Liorni si diverte tra amarcord e confronti tra generazioni diverse, tra domande e curiosità. Giulia, purtroppo, commette due errori e porta con sé Salvatore alla seconda sfida. Vince Giulia, che arriva al Gioco delle Porte aggiungendo al suo gruzzoletto il montepremi di Salvatore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’Eredità Summer: chi ha vinto la puntata e come è andata La Ghigliottina
Il Gioco delle Porte ha riservato ulteriori colpi di scena nel corso della puntata di questa sera. Cinema, musica e scienza sono stati gli argomenti principali, ma nessuno riesce a staccare gli avversari. Una situazione di perfetta parità porta così a uno spareggio a tre concorrenti. La domanda riguarda il peso della Torre Eiffel. Ad avvicinarsi di più alla risposta esatta è Giulia, che vola in semifinale con Bruno per decidere chi parteciperà alla Ghigliottina. La concorrente, per la seconda volta da quando è iniziata questa esperienza, si ritrova di fronte a Marco Liorni dopo aver vinto 45 mila euro qualche sera fa. Oggi il montepremi è di 160 mila euro. Le parole che conducono alla soluzione più ambita sono: naturale, strumento, tirare, temporale e lampada. Dopo aver riflettuto per un minuto, la campionessa scrive "gas" come risposta al gioco. Non chiede, dunque, l’ausilio della sesta parola, "palloncini", che le avrebbe tolto uno zero dal montepremi raggiunto di 20 mila euro. Con qualche brivido, per la vicinanza di "gas" ad alcune delle parole della Ghigliottina di stasera, la soluzione era "arco".
Potrebbe interessarti anche
L'Eredità Summer, Alessia ribalta tutto e manda ko la campionessa: Liorni esulta, ma la Ghigliottina finale rovina la festa
La concorrente supera la sfida finale contro Giulia e arriva davanti alla Ghigliotti...
L'Eredità Summer, Giulia senza rivali: indovina la parola giusta alla Ghigliottina e vince 45.000 euro
Una puntata ricca di colpi di scena su Rai 1: Giulia elimina gli avversari, arriva a...
L'Eredità Summer, il campione impressiona Marco Liorni con una gara perfetta: ma il colpo di scena (amarissimo) arriva alla Ghigliottina
Il riassunto dell'ultima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1. Chi ha vinto e qual e...
L'Eredità Summer: Bruno fa tutto bene ma cade alla Ghigliottina: "La fiducia nella vita bisogna inventarla anche quando non si ha"
Il concorrente fa tutto bene fino all'ultimo gioco: cosa è successo nella puntata di...
L'Eredità Summer: Liorni prende spunto da Affari Tuoi. Ma è Lorenzo a prendersi la scena con una Ghigliottina perfetta
Il conduttore continua a introdurre elementi che ricordano Affari Tuoi tra filmati, ...
L'Eredità Summer: Federico pecca di sicurezza e fa flop alla Ghigliottina, Marco Liorni: "Hai scelto sempre le strade più difficili"
Il concorrente arriva a un passo dalla vittoria finale ma sceglie di non considerare...
L'Eredità Summer, Serena elimina il campione e sorprende Liorni: "Che debutto". Poi il disastro alla Ghigliottina
Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata dell'Eredità Summer in onda venerdì 24...
L' Eredità Summer: Marco Liorni si diverte con l'imbecille e Maria Vittoria floppa la Ghigliottina
Prima puntata dell'edizione estiva dello storico game show di Rai Uno tra sorprese, ...