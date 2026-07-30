Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

L'Eredità Summer, Giulia è inarrestabile: domina la puntata, vince uno spareggio e torna alla Ghigliottina con una cifra mozzafiato

La concorrente supera una puntata ricca di colpi di scena, risolve un combattutissimo spareggio e conquista ancora una volta l'accesso alla Ghigliottina davanti a Marco Liorni

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

L'Eredità Summer
IPA

Marco Liorni e le sue compagne di viaggio, Linda e Greta, accompagnano il pubblico di Rai 1 in una nuova puntata de L’Eredità Summer. La sfida continua a colpi di manche e di sfide per giungere al segmento più ambito della serata, ovvero La Ghigliottina. Vediamo che cosa è successo nella serata di giovedì 30 luglio 2026, chi ha avuto la meglio sugli avversari e come si è conclusa la gara.

L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 30 luglio 2026

I concorrenti in gara questa sera sono: il campione Bruno, Giorgia, Giulia, Salvatore e Corinna. L’argomento della Scossa è l’abbronzatura: quali sono gli alimenti che aiutano a ottenere una tintarella sana e duratura? Solo uno è quello incriminato e manda dritti alla prima sfida della serata. A cadere è Giorgia, che decide di puntare il dito contro Corinna. A spuntarla è la prima, che si prende il montepremi della seconda e può continuare la gara. Si procede con il Gioco delle Date, uno tra i più insidiosi del quiz. Marco Liorni si diverte tra amarcord e confronti tra generazioni diverse, tra domande e curiosità. Giulia, purtroppo, commette due errori e porta con sé Salvatore alla seconda sfida. Vince Giulia, che arriva al Gioco delle Porte aggiungendo al suo gruzzoletto il montepremi di Salvatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’Eredità Summer: chi ha vinto la puntata e come è andata La Ghigliottina

Il Gioco delle Porte ha riservato ulteriori colpi di scena nel corso della puntata di questa sera. Cinema, musica e scienza sono stati gli argomenti principali, ma nessuno riesce a staccare gli avversari. Una situazione di perfetta parità porta così a uno spareggio a tre concorrenti. La domanda riguarda il peso della Torre Eiffel. Ad avvicinarsi di più alla risposta esatta è Giulia, che vola in semifinale con Bruno per decidere chi parteciperà alla Ghigliottina. La concorrente, per la seconda volta da quando è iniziata questa esperienza, si ritrova di fronte a Marco Liorni dopo aver vinto 45 mila euro qualche sera fa. Oggi il montepremi è di 160 mila euro. Le parole che conducono alla soluzione più ambita sono: naturale, strumento, tirare, temporale e lampada. Dopo aver riflettuto per un minuto, la campionessa scrive "gas" come risposta al gioco. Non chiede, dunque, l’ausilio della sesta parola, "palloncini", che le avrebbe tolto uno zero dal montepremi raggiunto di 20 mila euro. Con qualche brivido, per la vicinanza di "gas" ad alcune delle parole della Ghigliottina di stasera, la soluzione era "arco".

Potrebbe interessarti anche

L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Alessia ribalta tutto e manda ko la campionessa: Liorni esulta, ma la Ghigliottina finale rovina la festa

La concorrente supera la sfida finale contro Giulia e arriva davanti alla Ghigliotti...
Marco Liorni L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Giulia senza rivali: indovina la parola giusta alla Ghigliottina e vince 45.000 euro

Una puntata ricca di colpi di scena su Rai 1: Giulia elimina gli avversari, arriva a...
L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, il campione impressiona Marco Liorni con una gara perfetta: ma il colpo di scena (amarissimo) arriva alla Ghigliottina

Il riassunto dell'ultima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1. Chi ha vinto e qual e...
Marco Liorni

L'Eredità Summer: Bruno fa tutto bene ma cade alla Ghigliottina: "La fiducia nella vita bisogna inventarla anche quando non si ha"

Il concorrente fa tutto bene fino all'ultimo gioco: cosa è successo nella puntata di...
Marco Liorni L'Eredità Summer

L'Eredità Summer: Liorni prende spunto da Affari Tuoi. Ma è Lorenzo a prendersi la scena con una Ghigliottina perfetta

Il conduttore continua a introdurre elementi che ricordano Affari Tuoi tra filmati, ...
L'Eredità Summer

L'Eredità Summer: Federico pecca di sicurezza e fa flop alla Ghigliottina, Marco Liorni: "Hai scelto sempre le strade più difficili"

Il concorrente arriva a un passo dalla vittoria finale ma sceglie di non considerare...
L'Eredità cosa è successo puntata 24 luglio 2026

L'Eredità Summer, Serena elimina il campione e sorprende Liorni: "Che debutto". Poi il disastro alla Ghigliottina

Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata dell'Eredità Summer in onda venerdì 24...
Marco Liorni L'eredità summer

L' Eredità Summer: Marco Liorni si diverte con l'imbecille e Maria Vittoria floppa la Ghigliottina

Prima puntata dell'edizione estiva dello storico game show di Rai Uno tra sorprese, ...
Marco Liorni

L'Eredità Summer, Francesco sbaglia tutto a "La Ghigliottina", le Professoresse lo superano. Liorni glaciale: "Non becchi niente"

A L'Eredità Summer la sfida di sabato 25 luglio 2026 si dimostra avvincente, anche s...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Alessadro Bastoni

Alessandro Bastoni
Mary Segneri

Mary Segneri
Marco Galeone

Marco Galeone
Massimo Giletti

Massimo Giletti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963