L'Eredità Summer, Samuele beffa tutti all'ultimo secondo e conquista una Ghigliottina soffertissima: il finale è da brividi
Il concorrente conquista il duello finale per una manciata di secondi, arriva alla Ghigliottina con appena 500 euro e trova la parola vincente
Una nuova puntata di L’Eredità Summer ha acceso l’access prime time di Rai 1. Marco Liorni e le sue professoresse, Greta e Linda, hanno condotto la gara di stasera, lunedì 3 agosto, dando inizio alla serie di appuntamenti previsti per questa settimana. I concorrenti scelti dal sorteggio, che si sono sfidati attraverso manche serrate e sempre più variegate, sono stati Jacopo, Emanuela, Samuele, Erika, Filippo, Veronica e Stefano. Vediamo che cosa è successo nel corso della puntata e chi ha giocato alla Ghigliottina finale che, nelle ultime puntate, ha riservato parecchi colpi di scena.
L’Eredità Summer: cosa è successo nella puntata del 3 agosto 2026
La manche della Scossa ha come tema l’abbronzatura. Sono indicati diversi alimenti utili a rinfrescarsi dopo una scottatura, tranne uno che, se scelto, porta il concorrente dritto alla prima sfida. Sbaglia Veronica che, indicando l’opzione "burro di latte", arriva al duello puntando il dito contro Erika, che la batte e si aggiudica il suo montepremi. La puntata continua con Il Gioco delle Date, che spazia tra musica, cinema, scienza e tanto altro. Filippo sbaglia la domanda dedicata allo sport e per il secondo duello della serata decide di puntare il dito contro Stefano, che può continuare la gara aggiudicandosi il montepremi dell’avversario.
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L’Eredità Summer: come è finita la gara e la parola alla Ghigliottina
La gara prosegue con Il Gioco delle Porte. Anche questa manche esplora argomenti differenti che, spesso, mettono i concorrenti in seria difficoltà nella ricerca delle risposte giuste. Animali, calcio e, ancora una volta, la musica, sono stati gli argomenti principali che hanno interessato i quesiti rivolti da Marco Liorni ai concorrenti rimasti in gioco. Erika, purtroppo, viene eliminata e dovrà attendere il sorteggio per la puntata di domani sera. Il duello finale è tutto al maschile: si sfidano Samuele e Stefano. Il primo vince per pochissimi secondi e, dunque, può accedere alla tanto attesa e ambita Ghigliottina, senza doversi sottoporre al sorteggio per la gara della prossima puntata. Il campione parte con un montepremi di 160mila euro, che si riduce a cinquemila euro dopo aver sbagliato gli abbinamenti. I termini finali sono: telefono, sinistro, cielo, scherzo e appeso. Samuele scrive "azzurro" come prima soluzione, ma sceglie di acquistare anche una sesta parola, rinunciando così a parte del montepremi, che scende a 500 euro. Si tratta di "traino". Il campione ci riprova con "gancio" e spiega perché ritiene che la parola sia collegata ad alcune delle parole proposte.
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