L'Eredità Summer: Bruno fa tutto bene ma cade alla Ghigliottina: "La fiducia nella vita bisogna inventarla anche quando non si ha" Il concorrente fa tutto bene fino all'ultimo gioco: cosa è successo nella puntata di mercoledì 29 luglio del game show guidato da Marco Liorni

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Finisce con la Ghigliottina di Bruno la puntata di mercoledì 29 luglio dell’Eredità Summer, l’edizione estiva del game show guidato da Marco Liorni che da qualche giorno ha raccolto il testimone di Stefano De Martino passando nella fascia oraria dell’access prime time che nel resto dell’anno è presidiata da Affari Tuoi.

L’Eredità Summer, puntata 29 luglio: cosa è successo

La campionessa Alessia, ortottista da Ravenna, se la deve vedere con Luciano, un passato nel mondo dei giocattoli e ora orafo, Corinna istruttrice di fitness di Frascati, Giulio archeologo in un museo ma con il sogno di coltivare mirtilli in montagna e Bruno, milanese si occupa di selezione del personale ed è un grande viaggiatore.

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Ad arrivare al gioco fondamentale del triello, che in questa versione estiva del programma guidato da Marco Liorni si è trasformato nel gioco delle porte, sono: Luciano, Bruno e Giulio. I tre concorrenti si devono districare tra porte boomer, porta del tempo (domanda di storia), porta jolly (dietro cui c’è un quesito di geografia), porta scopri la canzone (sul testa di un brano), porta Eredità (che propone un gioco classico del game show di RaiUno) e porta musicale.

A superare la prova e a passare al duello dei 60 secondi sono Bruno e Giulio. I due concorrenti si giocano la possibilità di arrivare al gioco finale e sedersi al tavolo della Ghigliottina per potersi così giocare le proprie carte per conquistare il montepremi finale. Ad vincere l’ultima sfida a due è Bruno, ma Giulio la prende con spirito: "Sono il Toto Cutugno dell’Eredità Summer", dice scherzando visto che è arrivato di nuovo secondo.

Al tavolo della Ghigliottina però, ci arriva Bruno che gioca per un montepremi di partenza che è di ben 180.000 euro. La scelta delle parole indizio non va per niente liscia e alla fine, Bruno gioca per 11.250 euro. Le parole che è chiamato a legare con la soluzione finale sono: "pasta", "senatori", "specialità", "potere" e "quaderno". La parola scelta da Bruno è "Vita". Il concorrente sceglie di non scoprire la sesta parola (che ridurrebbe di dieci volte il montepremi finale) e spiega: "Nella vita bisogna avere fiducia anche quando non c’è, inventarsela". La sesta parola è "frittura". La parola scelta da Bruno, "Vita" è sbagliata. La soluzione giusta è infatti: "Anelli". Niente da fare dunque, la fiducia di Bruno non basta e questa sera il montepremi rimane lì. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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