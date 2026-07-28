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L'Eredità Summer, Alessia ribalta tutto e manda ko la campionessa: Liorni esulta, ma la Ghigliottina finale rovina la festa

La concorrente supera la sfida finale contro Giulia e arriva davanti alla Ghigliottina con un montepremi importante, ma la parola “fratelli” si rivela irraggiungibile

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

L'Eredità Summer
IPA

Su Rai 1 torna un nuovo appuntamento con Marco Liorni e L’Eredità Summer. L’esperimento estivo della tv di Stato, con ascolti non ancora convincenti sulla rete, continua con la programmazione serrata nell’access prime time estivo. Dopo la vittoria di Giulia, che alla Ghigliottina di ieri si è portata a casa 45 mila euro, si riparte con la puntata di martedì 28 luglio 2026. Ecco cosa è successo nel corso della puntata, chi è arrivato al gioco finale e come si è conclusa la gara.

L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 28 luglio 2026

I concorrenti sorteggiati per la puntata di questa sera sono: Giulia, Alessia, Salvatore, Corinna e Jacopo. Si comincia come sempre con La Scossa. Il tema sono i piatti che è meglio non mangiare prima della pennichella post pranzo. A sbagliare è Jacopo, che indica l’opzione del "pollo al curry", punta il dito contro Alessia dà il via al primo duello della serata. La spunta dopo i 45 secondi di duello Alessia, che può proseguire la gara con il montepremi ereditato da Jacopo. Il gioco successivo è quello delle date, che parte con il brano Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Stavolta a cadere è Salvatore che, ancora una volta, sceglie Alessia per la sfida dei 45 secondi ed è ancora lei a vincere e a proseguire la gara.

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L’Eredità Summer: la sfida finale e la Ghigliottina di stasera

Triello tutto al femminile tra Giulia, Corinna e Alessia per Il Gioco delle Porte. Alla sfida finale ci arrivano Giulia e Alessia, che si contendono il titolo di campionessa della serata. "Siete state molto brave", afferma Marco Liorni, dal momento che entrambe le concorrenti sono per la seconda volta alla sfida finale. Ad avere la meglio è Alessia dopo una sfida al cardiopalma e può dunque, può sedersi di fronte al conduttore per provare a indovinare la soluzione della Ghigliottina con il montepremi di Giulia. La concorrente è riuscita ad accumulare 140 mila euro dopo una bellissima puntata. Le parole su cui riflettere, per un montepremi finale di 17 mila e 500 euro sono: latte, bella, Ungaretti, sette e Marx. La campionessa sceglie "giornata" come soluzione e decide di non dimezzare ulteriormente il suo montepremi per avere la sesta parola, che era "bandiera", come aiuto ulteriore. La parola di stasera era "fratelli". Alessia, purtroppo, pur confermandosi campionessa per la puntata di domani sera, non riesce a vincere il montepremi accumulato e chiude una puntata memorabile in modo amaro e deludente.

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