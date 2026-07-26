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L'Eredità Summer: Federico pecca di sicurezza e fa flop alla Ghigliottina, Marco Liorni: "Hai scelto sempre le strade più difficili"

Il concorrente arriva a un passo dalla vittoria finale ma sceglie di non considerare la possibilità dell'aiuto della sesta parola e sbaglia tutto: cosa è successo nella puntata di domenica 26 luglio

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Federico è determinatissimo quando Marco Liorni gli chiede se vuole l’aiuto della sesta parola alla Ghigliottina. Lui dice di no subito, credendo molto nella sua soluzione, ma l’ultima puntata della prima settimana dell’Eredità Summer si conclude senza lieto fine e il concorrente perde non solo il montepremi ma anche la possibilità di tornare in gioco per il Torneo dei Campion, posto conquistato dalla prima vincitrice di settimana, ovvero Maria Vittoria. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo nella puntata di domenica 26 luglio de L’Eredità Summer.

L’Eredità Summer, puntata 26 luglio 2026: cosa successo

Nella puntata dell’ultimo giorno della prima settimana dell’Eredità Summers giocarsi la possibilità di conquistare il montepremi finale al gioco della Ghigliottina, sono il campione Francesco (ieri alla Ghigliottina), Maria Vittoria, Lily, Federico e Maria Assunta che gioca per la quinta volta questa settimana.

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Ad arrivare al gioco cruciale del Triello, che in questa edizione Summer dell’Eredità è diventato il gioco delle porte, arrivano Federico, Maria Assunta e Maria Vittoria. Tra tormentoni, calcoli, storia, strane fobie e il classico "continua tu", a spuntarla sono Federico e Maria Assunta che vanno quindi al duello finale dei 60 secondi. A fermarsi è Maria Vittoria che però è in testa alla classifica della settimana quindi tornerà per il torneo dei campioni.

A vincere l’ultimo gioco prima del finale e a conquistare il diritto di sedersi al tavolo della Ghigliottina è Federico, è quindi lui a giocarsi un sostanzioso bottino . Questa sera il montepremi finale parte infatti da ben 130000 euro. Federico potrebbe vincere, oltre al montepremi di puntata, anche la classifica della settimana, soffiandola a Maria Vittoria e conquistando il suo posto al Torneo dei Campioni.

Il percorso di Federico nello scegliere le parole indizio non è senza intoppi e alla fine il concorrente si ritrova a giocare per soli 32500 euro. La soluzione finale deve legare i seguenti termini e concetti: "rientrare", "regola", "limiti", "fuori" e "Marylin". La soluzione proposta dal concorrente è "Gioco". Marco Liorni gli ricorda che ha la possibilità di comprare una sesta parola indizio, ma Federico è molto convinto della sua soluzione e dice che ha trovato legami con quattro parole su cinque. Riesce infatti a spiegare facilmente tutti i legami con quattro indizio, gli rimane però Marylin che non riesce a incastrare con la parola "gioco". Il conduttore svela la sesta parola che è "Pasta" e Federico capisce che "Gioco" non è la parola giusta. La soluzione corretta è infatti "Norma". Il monterpremi quindi rimane dov’è e Maria Vittoria rimane la vincitrice della settimana avendo vinto due puntate e anche avendo trovato una parola della Ghigliottina.

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