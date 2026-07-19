Affari Tuoi è finito, ma Liorni non va ancora in onda: perché stasera non c'è la prima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1 Liorni attende dopo il gran finale di Affari Tuoi con Stefano De Martino: perché L'Eredità Summer parte domani 20 luglio 2026

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L’access prime time di Rai 1 subisce ancora una volta uno scossone importante. Dopo il fenomeno de La Ruota della Fortuna, esploso proprio un anno fa in seguito alla decisione Mediaset di proporre un prodotto inedito al pubblico, quest’anno la proposta sarà molto diversa. Sulla scia di Canale 5, la tv di Stato schiera un prodotto del preserale contro Gerry Scotti e Samira Lui. Si tratta de L’Eredità, ma non è ancora arrivato il momento di Marco Liorni: ecco perché.

Perché L’Eredità Summer non va in onda stasera 19 luglio 2026 su Rai 1

L’Eredità Summer è la nuova scommessa di Rai 1 per continuare la sfida alla pari contro Canale 5 nel segmento dell’access prime time. Marco Liorni è pronto a conquistare una fascia oraria diversa per permettere all’azienda di non soffrire troppo dopo la fine di Affari Tuoi. Un commosso Stefano De Martino ha salutato il pubblico e il Teatro delle Vittorie nell’ultima puntata del gioco dei pacchi, andata in onda sabato 18 luglio 2026 su Rai 1. La nuova stagione, infatti, sarà registrata a Milano per gli impegni del conduttore in vista del Festival di Sanremo. Liorni, però, non partirà questa sera. La rete si prepara al grande evento della finale della Coppa dei Campioni, che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina, in diretta questa sera a partire dalle 20:30.

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L’Eredità Summer: Marco Liorni parte da domani 20 luglio su Rai 1

Il longevo game show di Rai 1 sbarca per la prima volta in access prime time. A partire da lunedì 20 luglio 2026, ogni sera alle 20.35, andrà in onda una nuova puntata del quiz condotto da Marco Liorni. Il ritmo sarà quello del format che conosciamo da anni e che, nel tempo, è diventato uno tra i più amati in assoluto dal pubblico italiano. A seguito degli ottimi ascolti ottenuti contro il preserale di Canale 5, la Rai ha ben pensato di giocare di strategia, adattando il programma a un ritmo più estivo e leggero, conservandone però l’essenza e gli elementi principali che lo hanno reso un pilatro immancabile nella televisione italiana. Ogni sera giocheranno dodici concorrenti che, successivamente, diventeranno cinque e si giocheranno l’accesso alla Ghigliottina finale. Gerry Scotti, però, se la vedrà con Marco Liorni a partire da domani sera. Oggi, invece, è tempo di calcio e dell’attesissima finale dei Mondiali del 2026 con uno show fatto di calcio e musica. Oltre al match, infatti, ci sarà un intervallo che vedrà susseguirsi le esibizioni di artisti come Madonna, i BTS, Laura Pausini e tanti altri durante la cerimonia di chiusura del trofeo.

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