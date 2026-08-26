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L’Eredità Summer, Marco Liorni come De Martino, show tra paura e risate: “Oddio” per la caduta sfiorata, poi canta l’inno di Mameli

Nella puntata del 26 agosto trionfa Massimiliano, che sfiora la maxi-vincita da 140mila euro. Ma in studio il mattatore è Liorni tra battute, musica e un piccolo spavento.

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Redazione

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Si riaccendono le luci nello studio di Marco Liorni. L’Eredità Summer si avvicina ormai alla conclusione di questa edizione estiva, che chiuderà i battenti il 5 settembre, quando in access prime time tornerà Affari Tuoi. Ma prima del gran finale c’è ancora spazio per una serata ricca di emozioni, risate e qualche inatteso colpo di scena. La puntata del 26 agosto, infatti, ha regalato diversi siparietti orchestrati con bravura dal conduttore, quasi in versione mattatore alla ‘De Martino’, un piccolo spavento in studio e soprattutto una Ghigliottina che, per qualche istante, ha fatto sognare una maxi-vincita da 140mila euro. Ecco cosa è successo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 26 agosto

A giocare c’è innanzitutto Claudio, campione della puntata precedente. Il notaio estrae poi Mattia, aspirante imprenditore, Manuela, insegnante di Lettere moderne, Giorgia, stendettessa, e Massimiliano, mediatore immobiliare. Prima di aprire ufficialmente le danze della partita, nello studio di L’Eredità arriva l’immancabile stacchetto di Greta Zuccarello e Linda Pani, le due professoresse che a breve lasceranno definitivamente il programma, ma che per il momento restano tra i volti simbolo dello show insieme a Liorni.

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Si parte quindi con la partita e con il campione Claudio che casca subito al gioco della Scossa e deve quindi giocarsi la permanenza in puntata contro Manuela. La sfida, però, si risolve abbastanza agevolmente a suo favore. Poco dopo Liorni decide di punzecchiarlo sul suo tallone d’Achille: la musica. Il conduttore costruisce infatti un divertente siparietto musicale con Claudio, già reduce da alcune difficoltà con i riferimenti musicali della Ghigliottina della puntata precedente. Anche questa volta il campione inciampa su un paio di domande dedicate ai cantanti, tra cui quella sulla data del primo concerto di Vasco Rossi a San Siro, nel 1990. "Colpa mia, devo farmi una cultura musicale", scherza Claudio, quasi a consolarsi. Ma Liorni non si lascia sfuggire l’occasione per rincarare bonariamente la dose: "Ma una canzone la conosci?". Poi il conduttore intona il ritornello dell’inno nazionale e lo provoca ancora:

"Almeno quella la sai? Neanche quella!"

L’Eredità Summer, il capitombolo sfiorato in studio: Liorni si spaventa

Ma per Claudio arriva presto il momento dell’eliminazione. Nel testa a testa con Mattia, infatti, il campione si impantana per ben 35 secondi senza riuscire a trovare la parola "Plié", il movimento della danza classica. Un momento che segna la sua uscita di scena e consegna il posto al gioco delle Porte a Massimiliano, Mattia e Giorgia, con quest’ultima che ha la peggio. Ma al momento dei saluti arriva un altro piccolo colpo di scena. L’ex giocatrice di pallavolo, mentre si prepara a lasciare lo studio, inciampa contro la base della postazione dei concorrenti e rischia per un attimo una rovinosa caduta. Dalla ragazza parte anche un piccolo grido di spavento. Ad allarmarsi è anche Marco Liorni: "Oddio! Tutto bene?". Il conduttore lascia quindi la sua postazione per andare verso di lei, ma fortunatamente Giorgia riesce appena in tempo a ritrovare l’equilibrio e a evitare il capitombolo.

Massimiliano conquista la Ghigliottina: 140mila euro in palio

Superato lo spavento, va in scena il testa a testa finale tra Massimiliano e Mattia. La sfida si indirizza rapidamente verso il mediatore immobiliare e pokerista, che conquista così l’accesso alla Ghigliottina. Il montepremi iniziale è di ben 140mila euro, una cifra decisamente importante dopo alcune puntate estive in cui l’ultima parola aveva messo in palio somme più contenute. E questa volta Massimiliano riesce addirittura a confermare l’intero bottino.

Le cinque parole-indizio sono: Sotto, capacità, angolo, distanza, margine. Liorni osserva attentamente il comportamento del concorrente e lo stuzzica:

"Già alla terza parola si è adagiato sullo schienale, ha avuto l’intuizione che sente giusta. È stato uno spettacolo vederti, hai anche gettato la carta come quando giochi a poker"

Massimiliano decide di non comprare la sesta parola e punta tutto sul colpo grosso. La sua soluzione è "Tiro". E, almeno a giudicare dalla spiegazione dei collegamenti con le cinque parole-indizio, la scelta sembra avere una sua logica. Per qualche secondo in studio si respira davvero l’atmosfera del grande evento: il concorrente sembra poter centrare una vincita da 140mila euro. Poi arriva il momento della verità. Liorni gira il cartoncino. La parola vincente è "Osservazione".

Per Massimiliano arriva così la doccia gelata. Sul suo volto compare evidente la delusione: per qualche istante aveva davvero accarezzato il sogno di portarsi a casa l’intero montepremi. Niente maxi-vincita, dunque, ma il nuovo campione avrà subito un’altra occasione per rifarsi: l’appuntamento è con la puntata di domani.

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