L’Eredità Summer, Marco Liorni come De Martino, show tra paura e risate: “Oddio” per la caduta sfiorata, poi canta l’inno di Mameli
Nella puntata del 26 agosto trionfa Massimiliano, che sfiora la maxi-vincita da 140mila euro. Ma in studio il mattatore è Liorni tra battute, musica e un piccolo spavento.
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