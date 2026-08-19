L’Eredità Summer, il balletto finisce male: Linda e Greta si scontrano. Liorni sbotta: "Cos'è successo?" Vanessa conquista il titolo nella puntata del 18 agosto 2026 e le Professoresse regalano un inatteso siparietto.

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È stata una puntata dal ritmo vivace quella di martedì 18 agosto. Marco Liorni ha accompagnato il pubblico di Rai 1 in una nuova sfida di L’Eredità Summer, con l’aspirante professoressa Sara pronta a difendere il titolo e quattro concorrenti determinati a conquistare il posto in finale. Ma prima ancora che il gioco entrasse nel vivo, è arrivato un fuori programma che ha fatto sorridere tutto lo studio con protagoniste Le Professoresse. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 18 agosto

In gara a L’Eredità Summer con Sara c’erano Pierangelo da Latina, Tommaso da Bologna, Vanessa da Ferrara e Letizia, già protagonista della puntata precedente. A spuntarla al termine delle varie sfide è stata Vanessa, che dopo aver vinto l’ultimo game contro la campionessa in carica Sara (con un margine di 9 secondi) ha conquistato l’accesso alla Ghigliottina. La biologa è arrivata al gioco finale con un montepremi di 120mila euro, ridotto a 60mila dopo una sola risposta errata. "Sembra che le venga sempre da ridere", ha scherzato Liorni per stemperare la tensione prima di entrare nel vivo dell’ultimo game. Le parole da collegare erano: "Capelli", D’Oro", "Motivo", Cintura", "Elettrica". Davanti ai cinque indizi la concorrente ferrarese ha scelto "Forza", rifiutando la possibilitò di acquistare la sesta parola, ma la soluzione era "Treccia". Una risposta che ha creato diverse polemiche sul web, dove molti utenti hanno giudicato un po’ astruso il collegamento ideato dagli autori del programma. Su ‘X’, infatti, c’è chi ha scritto: "Treccia?! Siete assurdi", oppure: "Ma nessuno l’ha presa! Troppo difficile", "La Rai deve risparmiare inventandosi soluzioni ASSURDE!!!!"

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Il fuori programma delle Professoresse: "Ci siamo scontrate"

Prima della gara, Linda Pani e Greta Zuccarello hanno regalato un momento inaspettato a inizio puntata. Durante il consueto balletto de La Scossa, le due showgirl si sono scontrate proprio nel finale della coreografia interpretata al fianco dei due ballerini Gabriele Riccio e Amedeo Monzo. Liorni ha colto immediatamente l’occasione per intervenire col sorriso sulle labbra: "Cosa è successo?"». Le due, scherzando, hanno ammesso: "C’è stato uno scontro". Un piccolo incidente trasformato dal conduttore in un siparietto ironico.

Il momento è arrivato proprio nelle ore in cui si prepara il cambio della squadra delle Professoresse: Linda e Greta, infatti, non torneranno nella versione autunnale del programma, ma saranno rimpiazzate da due nuove professoresse che i responsabili dei casting Rai individueranno nelle prossime settimane. Per loro, probabilmente, la tv pubblica troverà un nuovo slot in un altro programma.

Quando finisce L’Eredità Summer

L’esperimento estivo di L’Eredità Summer è entrato in scena il 20 luglio, quando Marco Liorni ha raccolto il testimone da Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1. Una staffetta pensata per tenere acceso il preserale della rete anche durante l’estate, ma che non ha sempre restituito i risultati sperati sul fronte degli ascolti: la sfida con La Ruota della Fortuna si è rivelata infatti particolarmente complicata per il programma di Rai 1. La corsa estiva terminerà sabato 5 settembre 2026, con il Torneo dei Super Campioni previsto nella settimana conclusiva, dal 31 agosto al 5 settembre. Poi sarà il momento di una nuova staffetta. Affari Tuoi tornerà infatti a occupare lo spazio lasciato libero da Liorni, con una novità importante: il programma condotto da Stefano De Martino ripartirà dalla nuova sede di Milano. Per Liorni, invece, arriverà il momento di prepararsi al ritorno de L’Eredità nella sua veste tradizionale. La nuova stagione è attesa in autunno, dopo la conclusione di Reazione a Catena, altro grande appuntamento preserale di Rai 1. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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