L’Eredità Summer, Marco Liorni emoziona con la canzone speciale di Fabrizio Frizzi: “Ovunque tu sia”. Poi la bordata della prof Linda Nella puntata del 27 agosto, Liorni ricorda con trasporto Fabrizio Frizzi e il campione Massimiliano fa il colpaccio alla Ghigliottina: quanto ha vinto.

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Una nuova serata di sfide, risate, qualche momento di emozione e, soprattutto, una Ghigliottina che torna a far sognare. A L’Eredità Summer il campione Massimiliano torna infatti al tavolo finale per la seconda sera consecutiva, deciso a trasformare il buon risultato della puntata precedente in una vera vincita. Dopo aver sfiorato il colpaccio nella serata di ieri, il mediatore immobiliare si ritrova ancora una volta davanti alle cinque parole della Ghigliottina. E questa volta il finale riserva una bella sorpresa.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 27 agosto 2026

La puntata di giovedì 27 agosto 2026 si apre con l’immancabile stacchetto di Gabriele, Amadeo, Linda e Greta, prima che la gara entri subito nel vivo. A lasciare il gioco dopo il primo round è Tommaso, che al termine del testa a testa deve arrendersi a Claudio, divulgatore scientifico. Prima del gioco delle Date, però, c’è spazio per uno dei siparietti della serata. Protagoniste sono le prof Linda Pani e Greta Zuccarello, chiamate in causa da Marco Liorni. Linda chiede al conduttore di raccontare il suo sogno e il suo incubo ricorrente. La risposta strappa un sorriso in studio, e lui ironizza:

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"Sogno di volare, l’incubo è quello che voi siete qui a farmi le domande"

Però le due ballerine non si lasciano sfuggire l’occasione per replicare a tono: "Ma se siamo sempre nei tuoi pensieri", scherzano prima di avviarsi verso l’uscita come previsto dal copione. Liorni, però, subito dopo cambia idea e le richiama al suo fianco per lanciare il gioco successivo. E arriva immediata la presa in giro della Pani, che gli domanda con tono canzonatorio: "Ma allora ti piace che ti interrompiamo?".

Terminato il siparietto, si torna alla gara con il gioco delle Date. Al termine della sfida è Sara, giovane laureanda, a dover lasciare lo studio de L’Eredità Summer. C’è però anche un momento particolarmente emozionante. Tra le domande arriva quella sulla data di uscita al cinema di Toy Story, il celebre film Pixar del 1995. In studio parte "You’ve Got a Friend in Me", canzone interpretata anche da Fabrizio Frizzi, che nel film prestò la voce al cowboy Woody. Un’occasione che Liorni coglie per rivolgere un pensiero al grande presentatore Rai, scomparso nel 2018:

"Avete sentito? Questa canzone l’ha interpretata anche il grandissimo Fabrizio. Qui siamo negli studi del centro di produzione Fabrizio Frizzi, quindi un bacione a Fabrizio ovunque sia"

La gara va avanti fino alla penultima sfida, quella decisiva per conquistare il posto al tavolo della Ghigliottina. A contenderselo sono Valerie, mamma a tempo pieno e artista, e Massimiliano, il campione della serata precedente. Lo scontro è tiratissimo e si decide sul filo dei secondi, ma alla fine è ancora Massimiliano ad avere la meglio. Il mediatore immobiliare di case extra lusso conquista così per la seconda sera consecutiva l’accesso al gioco finale.

Massimiliano risolve la Ghigliottina: quanto ha vinto

Prima di cominciare, Liorni torna sulla Ghigliottina della sera precedente, quando Massimiliano aveva sfiorato una vincita da 100mila euro senza riuscire a individuare la parola decisiva. "E’ stata bellissima, non ha mai dimezzato, perché non hai preso la sesta parola?", gli chiede il conduttore. Il campione racconta allora come aveva vissuto quella partita: "Dalla terza parola avevo trovato un fil rouge, le altre parole non l’hanno fatto smontare". Questa sera il montepremi di Massimiliano parte da 140mila euro. Le cinque parole-indizio della Ghigliottina sono

Navigare;

Pimbo;

Cielo;

Cucina;

Spada.

Stavolta arriva un solo dimezzamento e la somma in palio scende a 70mila euro. Dopo il canonico minuto di riflessione, il campione sembra avere qualche esitazione. Liorni se ne accorge e lo sottolinea: "Al contrario di ieri ha utilizzato tutto il tempo, non ti vedo convinto". Massimiliano sceglie inizialmente "Filo", ma decide di acquistare anche la sesta parola, Clericale, rinunciando così a uno zero della potenziale vincita. Una scelta che si rivela decisiva.

Quando vede il nuovo indizio, il campione sorride e cambia immediatamente risposta: "Cappa".

Ed è proprio la parola giusta. Massimiliano centra così la soluzione della Ghigliottina e porta a casa 7mila euro. Dopo il quasi-colpaccio della sera precedente, arriva finalmente la vincita: il campione concede il bis e stavolta trasforma la sua seconda Ghigliottina in un bottino importante. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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