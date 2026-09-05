L’Eredità Summer, l'addio di Marco Liorni e chi è il super campione Bruno: finale con standing ovation Nell'ultima puntata del 5 settembre sfuma una Ghigliottina da 180mila euro: da domani su Rai 1 torna Affari Tuoi di Stefano De Martino.

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Si chiude con una sfida ad altissima tensione l’avventura estiva de L’Eredità Summer. La puntata di sabato 5 settembre ha decretato il vincitore del torneo dei campioni, mettendo di fronte alcuni dei concorrenti più agguerriti delle sette settimane di messa in onda. Alla fine, a spuntarla è stato Bruno, protagonista di una finale combattutissima e accolta da una vera standing ovation in studio. Per lui anche la possibilità di giocarsi un ricco montepremi alla Ghigliottina. Ecco cosa è successo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata finale del 5 settembre

"È l’ultima puntata. Stasera vedremo chi sarà il super campione". Con queste parole Marco Liorni ha dato il via alla serata conclusiva de L’Eredità Summer, il torneo che ha riunito tutti i concorrenti capaci di trionfare nelle sette settimane dello spin-off estivo in prima serata.

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Prima di cominciare la partita vera e propria, però, c’è stata un’eliminazione necessaria per ridurre il gruppo a cinque concorrenti. La domanda era tutt’altro che semplice: "quanti spaghetti standard, messi uno sopra l’altro in verticale, servono come minimo per raggiungere l’altezza del David di Michelangelo con la base?". La risposta corretta era 21. Andrea, però, ha frainteso completamente la domanda e ha risposto "700mila", uscendo così dal torneo e lasciando per strada uno dei concorrenti considerati tra i favoriti.

Poi è partita ufficialmente la sfida. Immancabile anche il balletto di Greta, accompagnata da Gabriele e Amedeo. La professoressa è stata ancora una volta da sola: Linda Pani, infatti, ha già salutato il programma in anticipo per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

La competizione è entrata subito nel vivo. Il primo a lasciare la partita è stato Massimiliano, sconfitto da Bruno nel testa a testa. Bruno è poi finito nuovamente in sfida nel gioco delle date, questa volta contro Maria Vittoria, riuscendo ancora una volta ad avere la meglio. A quel punto sono rimasti Bruno, Fabrizio ed Emanuela a contendersi l’accesso alla fase decisiva. Dopo una sfida serratissima, è stata Emanuela a fermarsi a un passo dal traguardo. La finale per conquistare la Ghigliottina è quindi diventata una sfida tutta al maschile tra Bruno e Fabrizio.

"Siete stati entrambi molto bravi, sia nelle vostre settimane che nel torneo dei campioni. Penso che questo sia il giusto finale", ha commentato Liorni prima di dare il via all’ultimo confronto.

E il conduttore non aveva torto: la sfida è stata di altissimo livello e si è decisa sul filo dei secondi. Alla fine è stato Bruno a spuntarla, conquistando l’accesso alla Ghigliottina e il titolo di super campione. In studio è scattata la standing ovation, mentre Liorni ha commentato:

"Peccato che sia finita, è stato spettacolo puro"

Visibilmente emozionato, Bruno ha dedicato la vittoria alla sua famiglia:

"La dedico a mio figlio Lorenzo che mi ha convinto a iscrivermi, ma anche a mia moglie Lucia che mi ha incoraggiato e sostenuto"

Chi è il super campione de L’Eredità Summer: vince Bruno

Bruno arriva dunque alla Ghigliottina da super campione del torneo de L’Eredità Summer, con un montepremi di 180mila euro. Una cifra importante, soprattutto considerando che nelle sue precedenti partecipazioni aveva già portato a casa circa 104mila euro. Anche l’ultima Ghigliottina stagionale si apre nel migliore dei modi. Bruno completa senza errori il percorso di individuazione delle parole e riesce così a mantenere intatto il montepremi, arrivando alla fase finale con tutti i 180mila euro in palio.

Le cinque parole da collegare sono Celentano, Cuori, Piantare, Volante e Sport. Dopo i canonici 60 secondi di riflessione, il campione scrive sul cartoncino la sua prima soluzione: Clan.

Bruno, però, non sembra affatto convinto. «Stasera non ho nessuna fiducia nella mia parola, è stato un po’ l’istinto degli ultimi secondi», ammette. Decide quindi di acquistare la sesta parola, Jovanotti, riducendo il montepremi a 18mila euro. La nuova parola lo porta a cambiare completamente idea e a puntare su Velocità. Ma questa volta l’intuizione non è quella giusta: la soluzione vincente è infatti Asso.

Niente vincita finale, dunque, per Bruno, ma questo non toglie nulla alla festa per la conquista del titolo. Nel finale, Liorni chiama al centro dello studio tutti i campioni che hanno caratterizzato le sette settimane de L’Eredità Summer, salutando anche Greta e mandando un bacio virtuale a Linda Pani.

Si chiude così l’avventura estiva del programma, con Bruno incoronato super campione de L’Eredità Summer e un ultimo saluto a tutti i protagonisti dello spin-off. Da domenica 6 settembre, invece, la prima serata di Rai 1 torna nelle mani di Affari Tuoi con Stefano De Martino, mentre Liorni tornerà in onda in autunno con la classica versione pomeridiana de L’Eredità.

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