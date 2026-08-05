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L’Eredità Summer, Marco Liorni protesta con Laura Pausini: “Siamo afflitti dalla sua canzone”

Il conduttore de L'Eredità Summer scherza sul brano La solitudine e poi vive un finale beffa con la campionessa Emanuela: cosa è successo nella puntata del 5 agosto.

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Redazione

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Si rialza il sipario sullo studio di L’Eredità Summer, il game show di Marco Liorni che sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1 nell’access prime time durante la pausa estiva di Affari Tuoi. Dopo il flop di Martino nella puntata di ieri, il 5 agosto lo scettro passa alla debuttante Emanuela, nuova campionessa, che però incassa una doccia gelata alla Ghigliottina. Ecco cosa è successo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 5 agosto

La nuova puntata de L’Eredità Summer in prime time vede ancora protagonista l’architetto Martino, pronto a riscattarsi dopo la mancata vincita del giorno precedente: «Non ho accusato il colpo, oggi ci riprovo», dice fiducioso a Liorni. Contro di lui giocano l’impiegata Veronica, lo sviluppatore software Samuele, l’insegnante Emanuela e l’impiegato Stefano.

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Tra i momenti clou della prima parte della serata c’è il divertente siparietto in cui Marco Liorni scherza su una celebre canzone di Laura Pausini. Quando Stefano risolve un quesito relativo all’anno in cui la cantante ha vinto il Festival di Sanremo con La solitudine (1993), il conduttore cita ironicamente il celebre verso: «Marco se n’è andato e non ritorna più». «Tutti quelli che si chiamano Marco lo sanno – dice – siamo afflitti da questa canzone, tutte le volte dobbiamo fare gli scongiuri».

La beffa finale di Emanuela

Dopo siparietti, sfide avvincenti e i consueti – riusciti – intermezzi musicali delle Professoresse Linda e Greta, si arriva allo scontro tra la debuttante Emanuela e Veronica nella sfida finale in 60 secondi, con in palio l’accesso alla Ghigliottina. Tra le due non c’è partita e l’insegnante Emanuela si siede al tavolo finale con un montepremi iniziale di 190 mila euro, che scende a 23.750 euro dopo tre errori. Le cinque parole da collegare sono: "Articolo", "Tutti", "Marcia", "Piacere", "Colpa". Dopo il canonico minuto di riflessione, Emanuela scrive sul cartoncino la sua prima soluzione, «Cronaca», ma si lascia sfuggire una smorfia di disappunto.

«Hai fiducia in questa parola?», le chiede Liorni.

«No», risponde seccamente la campionessa, che decide di acquistare la sesta parola, riducendo il montepremi a 2.375 euro. Il nuovo indizio è "Perdere" e a quel punto l’insegnante cambia risposta, puntando su "Senso". La sua intuizione era davvero vicina a quella corretta: la soluzione vincente è infatti «Sensi». Per Emanuela è una doccia gelata e la delusione le si legge chiaramente sul volto. «Mi spiace, è andata così», dice sconfortata. «Ci sei andata vicinissima, ma sei stata molto brava», conclude Marco Liorni.

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