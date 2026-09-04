L'Eredità Summer, Bruno trionfa alla Ghigliottina con la parola "Sesso" e i social insorgono: "Mamma mia, su Rai 1?" Nella puntata del 4 settembre 2026 de L'Eredità Summer, Bruno vince il montepremi dopo una serie di errori, ma la parola scelta lascia perplessi i social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Nella penultima puntata de L’Eredità Summer, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 anche venerdì 4 settembre 2026, è Bruno a raggiungere ancora una volta la manche della Ghigliottina, diventando nei secondi finali protagonista di un’ottima performance grazie ai collegamenti perfetti tra gli indizi. Ecco cosa è successo nella puntata del 4 settembre 2026 de L’Eredità Summer, dove Marco Liorni ha colto l’occasione per salutare Linda Pani, ex professoressa de L’Eredità (insieme a Greta Zuccarello) che ha deciso di intraprendere un altro percorso: "Mandiamole sempre un bacione, questa settimana non è potuta stare con noi".

L’Eredità Summer, puntata 4 settembre 2026: cosa è successo

Dopo le manche iniziali, nella penultima puntata de L’Eredità Summer si arriva al Gioco delle porte, dove restano Bruno, che ieri ha provato a vincere il montepremi della Ghigliottina, Andrea e Fabrizio. È proprio Bruno il primo a cominciare la sfida scegliendo la Porta "Dove mi trovo" che vale ben 40mila euro, finiti nell’eredità del concorrente poco dopo grazie alla risposta esatta. Poi Andrea punta sulla Porta del tempo, che lo trasporta direttamente da Giuseppe Verdi. Il concorrente però sbaglia la risposta ed è costretto a cedere il montepremi della domanda, 30mila euro, a Bruno e Fabrizio, che salgono rispettivamente a 65mila e 45mila euro. Fabrizio invece sceglie la Porta Impossibile del valore di 30mila euro e, diversamente da Andrea, indovina la risposta, il che lo porta a ottenere un montepremi complessivo di 75mila euro. Poi scopriamo che la Porta Smile, scelta da Bruno, cela ben 20mila euro al suo interno, ma non finiscono nelle ‘tasche’ di quest’ultimo, bensì in quelle dei due sfidanti, e ciò permette ad Andrea di recuperare un po’ di quella eredità perduta nelle manche precedenti.

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Subito dopo Andrea fa aprire la Porta Eredità, contenente 20mila euro, ma non è abbastanza veloce da vincere la prova e quindi i soldi vengono divisi tra Bruno e Fabrizio. Successivamente, quest’ultimo concorrente, che ha la mano di gioco, fa un errore con la Porta Record e perde ben 50mila euro, andati ai suoi avversari. Al termine della manche è Andrea a dover lasciare lo studio. Poi la sfida a due tra Fabrizio e Bruno, entrambi agguerriti durante il gioco a tempo, ma è solo il secondo a restare in studio per provare a vincere una Ghigliottina che vale 195mila euro.

Quindi la manche più attesa dell’Eredità Summer parte con una somma da capogiro, che però viene dimezzata 3 volte durante il percorso per scovare i 5 indizi: "Il solito, Distinzione, Virtuale, Angeli e Scena" sono le parole trovate da Bruno. Ma ora il montepremi finale è di 24.375 euro e il concorrente punta tutto su "Sesso", facendo dei collegamenti tra le parole davvero azzeccati. Se è vero che nella ricerca dei 5 indizi non ha dato il meglio di sé, bisogna dire che nelle ultime battute recupera benissimo: la sesta parola è "gentil" e il termine della Ghigliottina è davvero "sesso". Bruno torna a casa con ben 24.375 euro e domani, sabato 5 settembre, si giocherà con 2 punti in classifica la finalissima, dove rivedremo anche Fabrizio, ancora al comando insieme a Bruno rispetto agli altri concorrenti, essendo arrivati entrambi due volte alla Ghigliottina portando a casa almeno una volta il montepremi finale.

Le polemiche sui social

Al termine della puntata de L’Eredità Summer, non mancano commenti sulla parola finale, tra stupore e sgomento: "Mamma mia, la parola della ghigliottina stasera è sesso.. Parlano di sesso in Rai alle 21.30 cosa succede?". E ancora: "Non ci credo la Rai si è buttata sul SESSO!!!! Ahahahah Mamma Rai ….ehh".

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