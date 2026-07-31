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L'Eredità Summer, Giulio sorprende tutti: centra la Ghigliottina e si porta a casa il montepremi

Tra sfide, colpi di scena e un finale ricco di suspense, Giulio centra la soluzione della Ghigliottina e firma la sua prima vittoria

Giulia Bertollini

Giulia Bertollini

Giornalista

Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

Eleonora Chiarot a L'Eredità, chi è la vincitrice del 'Torneo dei campioni 2026'
IPA

Su Raiuno è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità Summer, il quiz condotto da Marco Liorni con il supporto di Linda e Greta. Anche questa serata ha visto i concorrenti affrontarsi in una serie di prove e duelli per conquistare l’accesso alla fase finale del programma. Tra domande di cultura generale, sfide a eliminazione e colpi di scena, la competizione si è fatta sempre più intensa. L’obiettivo di tutti è stato raggiungere la celebre Ghigliottina, il momento decisivo del game show. Nel corso dell’appuntamento trasmesso venerdì 31 luglio 2026 non sono mancati momenti di suspense e ribaltamenti di fronte: ecco cosa è successo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 31 luglio 2026

I concorrenti in gara questa sera sono: Diego, Corinna, Jacopo, Giulio, Alessia e la campionessa Giulia. L’argomento della Scossa è: sono tutte canzoni con titoli sbagliati, solo una ha il numero giusto al posto giusto. Non dirla!. A cadere in errore è Giulio che decide di puntare il dito contro Jacopo. A spuntarla è il primo a, che si prende il montepremi di Jacopo e può continuare la gara. Si procede con il Gioco delle Date, uno tra i più insidiosi del quiz. Marco Liorni si diverte tra amarcord e confronti tra generazioni diverse, tra domande e curiosità. Corinna commette il secondo errore e punta il dito contro Giulio: "Punto ai soldi". Vince Giulio che arriva al Gioco delle Porte aggiungendo al suo gruzzoletto il montepremi di Corinna.

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L’Eredità Summer: chi ha vinto la puntata e come è andata La Ghigliottina

Il Gioco delle Porte ha riservato ulteriori colpi di scena nel corso della puntata di questa sera. Cinema, reminiscenze scolastiche e record sono stati gli argomenti principali. Una situazione di perfetta parità porta così a uno spareggio a tre concorrenti. A sfidarsi alla semifinale sono Alessia e Giulio. A vincere è Giulio che per la prima volta arriva a giocare alla Ghigliottina finale. Il montepremi è 16.250 euro. Le parole che conducono alla soluzione più ambita sono: seguire, cinema, quark, marina, merito. Dopo un momento di riflessione, Giulio scrive sul cartoncino "stella". Non chiede l’ausilio della sesta parola, "povera". La parola corretta era proprio stella. Giulio si aggiudica così il montepremi: "Andiamo a brindare", dice Liorni complimentandosi con lui.

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