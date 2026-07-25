L'Eredità Summer, Francesco sbaglia tutto a "La Ghigliottina", le Professoresse lo superano. Liorni glaciale: "Non becchi niente" A L'Eredità Summer la sfida di sabato 25 luglio 2026 si dimostra avvincente, anche se le cose non vanno bene per il vincitore, addirittura le Professoresse sono più sagaci di lui

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"L’Eredità Summer" è da poco arrivata nel palinsesto di Raiuno, con una versione del game simile a quella che vedevamo nel preserale, ma con alcune modifiche, a partire dalla fascia oraria inedita, quella dell’access prime time, dove si trova a sfidare un colosso del calibro de "La Ruota della Fortuna". Le puntate non mancano di regalare emozioni, grazie all’adrenalina che respirano i concorrenti in gara, la puntata di oggi, sabato 25 luglio 2026, non fa ovviamente eccezione.

L’Eredità Summer, puntata 25 luglio 2026: cosa è successo

Si parte con una novità importante, illustrata subito da Marco Liorni, che riguarda i concorrenti. A gareggiare, infatti, è chi ha almeno una vittoria in classifica ottenuta nel corso di questa prima settimana di programmazione, ovvero Federico, Maria Vittoria (ne ha ottenute due), Serena e Lorenzo. Attenzione, però, anche gli altri, denominati "Le Bagnasciuga", potrebbero ancora teoricamente vincere, tutto dipenderà dal sorteggio a cui saranno sottoposti.

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Il conduttore spiega meglio questa modifica del regolamento, che può fidelizzare ulteriormente il pubblico: "Ogni settimana ci sono 12 concorrenti, ogni sera a giocare sono in 5, alla fine della settimana chi ha più vittorie va al torneo finale, previsto da fine agosto fino al 5 settembre".

Prima di dare il via alla gara vera e propria si parte con quella che può essere considerata la sigla del programma, " Questa estate resto qua", di DJ Molella, brano dal valore simbolico, che sta a sottolineare come il game possa essere un’ottima compagnia per tutti, in modo particolare per chi resterà a casa e non avrà la possibilità di concedersi nemmeno un giorno di vacanza.

Si parte come di consueto con "La Scossa", con Linda che porta il pubblico nel suo frigo, i concorrenti non devono indicare l’unica verdura dell’elenco che non esiste. A sbagliare è Federico, che indica il "Pomodoro Lacrima di Venere", risposta errata che lo porterà ad andare in sfida. Lui decide di sfidare Serena, così da ripetere quanto accaduto nella puntata di ieri cercando di mettere in atto una strategia che si augura possa essere vincente. I due sono protagonisti di un vero testa a testa, a prevalere è Federico. Liorni saluta così Serena con un abbraccio, sottolineando: "La vedi e già le vuoi bene, fa tenerezza".

Si prosegue con "Il Gioco delle Date", che può spesso regalare sorprese. Priscilla è la prima a fare il secondo errore, decide di puntare il dito contro Francesco, è però quest’ultimo a spuntarla in quella che è stata ribattezzata come "la sfida tra gli occhi azzurri".

La serata prosegue a "L’Eredità Summer" con "Il Gioco delle porte", ad affrontarlo sono Laura, Federico e Francesco, a dover rinunciare a proseguire il cammino è Federico, sono così Laura e Francesco a sfidarsi al "Gioco della Ghigliottina", un vero classico de "L’Eredità", che non poteva mancare anche nella versione "Summer". Liorni saluta il concorrente, sottolineando che "I messaggi in bottiglia ti hanno ingannato".

A spuntarla tra i due è Francesco, che arriva a "La Ghigliottina" con un montepremi ricco, pari a 150 mila euro, pur senza avere ovviamente la certezza di riuscire a mantenerlo fino alla fine. Il concorrente arriva alla fine con 37.500 euro, deve trovare la parola che lega Oca, Aquila, Capra, Chiudere e Asciutto, decide di optare per "Porta". A differenza del solito Francesco si trova a dover prendere una strada duplice: fidarsi della sua scelta o conoscere la sesta parola, che costerebbe uno zero. Lui ammette: "Sono completamente fuori strada, penso che la sesta parola mi possa aiutare", si arriva a fare un "taglio doloroso", come ammesso da Liorni, che poi svela l’altro termine, che è "Quattrino". A questo punto lui ha 15 secondi per decidere cosa fare, il giovane cancella quella precedente per prediligere "Conto", ma anche in questa cosa è convinto di essere "fuori strada".

Nonostante sia convinto di non avere indovinato, il giovane prova a non abbattersi tentando di legare le varie parole: "L’ho fatta ironica, almeno ce ne andiamo con una risata in tasca sempre", mentre le "Professoresse" ammettono di avere forse compreso la soluzione. Lui invece sostiiene: "Sto in pace con me stessa", segno evidente di non avere idea della risposta corretta. Il conduttore prova a invitarlo a ragionare per tentare di arrivare alla risposta, che è "Becco". Le ragazze avevano invece indovinato, Liorni non può che complimentarsi con loro, il concorrente potrà comunque rifarsi domani, ma a quel punto è lui a usare il sarcasmo con lo sfortunato giocatore: "Non becchi niente". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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