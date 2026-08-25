L’Eredità Summer, Greta imbarazza Liorni: “Bollino rosso” per la cena afrodisiaca. Poi la gaffe del dito medio Nella puntata di martedì 25 agosto 2026, Greta Zuccarello spiazza Marco Liorni. Poi il conduttore è protagonista di un altro esilarante siparietto alle prese con uno yo-yo.

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La corsa de L’Eredità Summer verso il gran finale entra nel vivo e, nella puntata di martedì 25 agosto, non sono mancati né i colpi di scena né i siparietti di Marco Liorni. A contendersi la vittoria è stato ancora una volta il campione Riccardo, reduce dalla Ghigliottina centrata nella puntata precedente, ma questa volta a conquistare l’accesso al gioco finale è stato Claudio. Per lui, però, il sogno dei 100mila euro si è infranto proprio sull’ultima parola.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 25 agosto

Il programma di Rai 1 si avvia ormai alla conclusione: L’Eredità Summer chiuderà i battenti il 5 settembre, lasciando spazio al ritorno di Affari Tuoi nell’access prime time. A tornare in studio nella puntata di martedì è il campione Riccardo, che nella serata precedente era riuscito a individuare la parola della Ghigliottina, conquistando circa 3.500 euro.

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Con lui giocano Giorgia, ex pallavolista, Claudio, divulgatore scientifico, Mariagiovanna, nutrizionista, e Valerie, impiegata. Il meccanismo prevede dodici concorrenti nell’arco della settimana: cinque vengono estratti nella puntata del lunedì, mentre dal giorno successivo scende in campo il campione in carica insieme ad altri quattro concorrenti estratti. La puntata parte con lo stacchetto delle professoresse Linda e Greta, accompagnate dai professori Amadeo e Gabriele, prima di lasciare spazio al primo gioco.

Il siparietto "afrodisiaco" di Greta Zuccarello, Liorni: "Bollino rosso"

A regalare subito una gag è Greta Zuccarello, tornata in studio dopo due puntate di assenza. Nel presentare il quiz, la professoressa racconta a Liorni:

"Ho un appuntamento importante e devo preparare una cena afrodisiaca, prima volevo provarla con la mia collega Linda. Perché se va bene con lei, allora sono sicura di non fare brutta figura al mio appuntamento".

La premessa è sufficiente per far scattare la battuta del conduttore, che replica secco e con un pizzico di imbarazzo: "Bollino rosso". Il siparietto, naturalmente, serve solo a introdurre il gioco successivo. A uscirne sconfitta è Valerie, penalizzata da una risposta sbagliata sul caciocavallo, indicato come l’unico alimento non afrodisiaco tra quelli proposti. Valerie riesce però a salvarsi nel testa a testa contro Giorgia. Anche dopo il gioco delle date, la concorrente supera la sfida diretta, questa volta contro Mariagiovanna, continuando così la sua corsa nella puntata.

Si arriva quindi al gioco delle porte, che diventa l’occasione per un altro divertente momento con protagonista Liorni. In studio c’è Lorenzo Sabatini, performer specializzato nello yo-yo, che dopo una dimostrazione freestyle convince il conduttore a cimentarsi con l’attrezzo. Mentre Sabatini gli sistema lo yo-yo sulla mano, Liorni chiede quale dito utilizzare. La risposta provoca immediatamente la sua ironica reazione:

"Quale dito? Ah, il dito medio… cominciamo bene!".

Il conduttore appare inizialmente un po’ imbarazzato, ma sorprende tutti riuscendo alla fine a destreggiarsi con lo yo-yo e a completare l’evoluzione. Al termine del gioco, a conquistare l’accesso alla sfida conclusiva sono Valerie e Claudio. È quest’ultimo ad avere la meglio al fotofinish, guadagnandosi così la possibilità di giocare alla Ghigliottina con un montepremi potenziale di 200mila euro.

Prima di affrontare il gioco finale, Claudio racconta qualcosa di sé:

"Faccio il divulgatore scientifico sui social, nel mio piccolo spero di aiutare la gente".

Poi comincia la Ghigliottina. Il concorrente commette un solo errore e arriva alla fase decisiva con 100mila euro in palio. Le cinque parole da collegare alla soluzione sono Domani, No, Super, Lirico e Sfido. Claudio riflette e alla fine sceglie "Duello". La risposta, però, non convince neppure il conduttore, che reagisce con sorpresa quando il concorrente ammette di non avere particolari certezze: "Non mi sento molto fiducioso, non mi si è accesa la famosa lampadina. Però non compro la sesta parola, siamo qui per divertirci". Liorni non nasconde il proprio stupore: "Non me lo aspettavo". Ma Claudio confessa che la sua è stata, in sostanza, una scommessa sulla sorte: "Sinceramente spero in una botta di fortuna". Questa volta, però, la fortuna non è dalla sua parte. La soluzione della Ghigliottina da 100mila euro era "Io", lasciando Claudio senza il ricco bottino finale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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