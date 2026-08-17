L’Eredità Summer, finale assurdo: 180mila euro in fumo, ma prima Liorni resta a bocca aperta: “Incredibile” L’Eredità Summer, puntata del 17 agosto 2026: Sara conquista la Ghigliottina, ma il finale è beffardo.

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Nuova settimana e nuovi aspiranti campioni per L’Eredità Summer. La puntata del 17 agosto 2026 inaugura una nuova sfida tra i concorrenti scelti per giocare nel corso della settimana. Il meccanismo estivo prevede infatti un gruppo di dodici aspiranti concorrenti, dai quali vengono sorteggiati quelli che partecipano alla singola puntata.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 17 agosto 2026

Marco Liorni presenta quindi i protagonisti della nuova settimana. Tra i concorrenti indicati per la puntata ci sono Francesco, studente di Relazioni internazionali, Sara, studentessa di Filologia e attrice, Alessandro, commerciante, Letizia, impiegata, e Matteo, chimico. I cinque si mettono alla prova nei diversi giochi del quiz di Rai 1, cercando di arrivare fino alla fase finale della Ghigliottina. Proprio Sara e Matteo riescono a spingersi più avanti nella gara, dopo che Francesco viene eliminato in modo abbastanza inaspettato al Triello a causa di un paio di risposte errate.

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Il testa a testa tra Sara e Matteo regala uno dei momenti più sorprendenti della serata. Sul finale della sfida Sara sembra spacciata perché le restano soli 10 centesimi di tempo sul cronometro, mentre Matteo ha quasi 20 secondi per rispondere alla domanda "La parte della noce che si mangia". Il concorrente riesce a trovare la soluzione "Gheriglio", ma la risposta arriva quando il tempo è ormai scaduto. Liorni commenta: "Incredibile! Non c’è riuscito Matteo. Un finale davvero sorprendente". Il concorrente, deluso per l’eliminazione, ammette: "Ho imparato una cosa nuova. Gheriglio non me lo scorderò mai più".

A conquistare l’accesso alla Ghigliottina è quindi Sara, che arriva al gioco finale con 160mila euro, che diventano 80mila dopo aver commesso un errore nella fase di individuazione delle parole. La giovane concorrente deve collegare i termini Libero, Fuori, Militare, Compreso e Serale. Sara sceglie "Ingresso" e decide di non acquistare la sesta parola, spiegando: "E’ la prima volta, preferisco avere fiducia in questa parola e non comprare la sesta parola".

La scelta, però, non si rivela vincente: la parola della Ghigliottina era "Pasto". Sara non riesce dunque a portare a casa il montepremi, ma tornerà a giocare nella puntata di domani.

Gli ascolti di Marco Liorni e il ritorno di Affari Tuoi

Mentre un’altra puntata de L’Eredità Summer va in archivio, Marco Liorni deve purtroppo confrontarsi ancora con risultati di share tutt’altro che positivi. Il game show di Rai 1, infatti, negli ultimi giorni continua a perdere terreno contro La Ruota della Fortuna. La puntata di ieri ha raccolto appena il 14,7% di share, a fronte del 25,7% registrato dal quiz di Canale 5, che a Ferragosto aveva già vinto la sfida con il 25,9% contro il 14,8%.

Un trend in costante ribasso per L’Eredità che non può non preoccupare i vertici Rai. La versione estiva del programma era stata lanciata in access prime time durante la pausa di Affari Tuoi proprio per provare a non perdere terreno contro La Ruota della Fortuna. Un obiettivo che, almeno per il momento, sembra essere fallito, visto che tra i due show ci sono ormai circa 10 punti di share di differenza.

A questo punto, l’obiettivo è quello di contenere i danni fino al ritorno in onda di Affari Tuoi, previsto a inizio settembre. E per Stefano De Martino la nuova stagione potrebbe partire in salita, con la necessità di recuperare il terreno perso nei confronti de La Ruota della Fortuna.

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