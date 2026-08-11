L’Eredità Summer, 190mila euro in fumo: Andrea beffato alla Ghigliottina. Ma Liorni ha un altro problema Andrea fallisce la Ghigliottina dopo una bella rimonta nella puntata dell'11 agosto 2026: intanto, per Marco Liorni, la sfida con La Ruota della Fortuna si fa sempre più difficile.

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Un’altra serata da campione de L’Eredità Summer per Andrea, ma ancora una volta senza vincita. L’insegnante elementare riesce a conquistare la Ghigliottina dopo una rimonta nel testa a testa, ma la parola finale gli sfugge ancora una volta. Ecco cosa è successo nella puntata in onda su Rai 1 martedì 11 agosto 2026.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata dell’11 agosto

In gara a L’Eredità stavolta ci sono Andrea, campione in carica e insegnante elementare, Francesca, Noé, gelatiera, Marzia, mamma a tempo pieno, e Luigi, consulente legale. Al Triello arrivano Noé, Luigi e Andrea. Sono questi ultimi due a giocarsi l’accesso alla Ghigliottina. Luigi parte fortissimo nel testa a testa, ma nel finale si inceppa e Andrea riesce a completare la rimonta. Il campione arriva così alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 190mila euro. Due errori nella fase di scelta delle parole lo fanno però scendere a 47mila euro.

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Le cinque parole sono Moderna, Cultura, Ricetta, Madonnina ed Età. Andrea punta su "contemporanea", convinto dei suoi collegamenti, e rinuncia anche alla sesta parola. Ma la soluzione è "classica". Per la seconda sera consecutiva, quindi, resta campione, ma senza portare a casa il montepremi.

L’Eredità Summer, la sfida con La Ruota è sempre più difficile

Se il trend delle ultime due settimane venisse confermato, per L’Eredità Summer quella dell’11 agosto sarà un’altra serata complicata sul fronte degli ascolti. Dal debutto del 20 luglio, il programma di Marco Liorni non è mai riuscito a tenere il passo de La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 continua a dominare l’access prime time a mani basse. Da quando L’Eredità ha rimpiazzato Affari Tuoi nell’access prime time, il 20 luglio, La Ruota viaggia generalmente intorno al 28-30% di share, mentre il quiz show di Rai 1 si mantiene attorno al 16%. Il 10 agosto, per esempio, Scotti ha ottenuto 4,11 milioni di spettatori e il 28,7%, contro i 2,28 milioni e il 16% di Liorni (QUI i dati completi).

Un risultato preoccupante per Viale Mazzini, anche perché l’access è una delle fasce più importanti sul piano pubblicitario ed è fondamentale in estate non perdere terreno rispetto al ‘Biscione’ per evitare di compromettere anche gli equilibri autunnali. Non a caso, iniziano a circolare indiscrezioni su un possibile ritorno anticipato di Affari Tuoi a fine agosto (QUI il primo promo della prossima edizione), inizialmente previsto per settembre, ma al momento non sembra una soluzione percorribile. La responsabilità degli ascolti poco brillanti, però, certamente non è di Marco Liorni, che ogni sera fa il suo dovere offrendo al pubblico della prima rete un quiz di qualità, ragionato e ben costruito. Piuttosto, sembra essere il format dell’Eredità, storicamente fortissimo nella fascia pomeridiana, a non avere le doti adatte a sfondare nella fascia dell’access prime time, dove il pubblico tende a premiare quiz più spettacolari, dinamici e ricchi di intrattenimento.

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