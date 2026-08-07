Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

L'Eredità Summer, Marco Liorni agita la sfida: "Conto in sospeso?", poi il disastro: montepremi mai visto e perso

Nella nuova puntata del 7 agosto gioca Erika che è protagonista di una delle ghigliottine più sfortunate di sempre. Marco Liorni si scatena e agita la sfida di due concorrenti

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

L'Eredità Summer cosa è successo puntata 7 agosto 2026
IPA

Marco Liorni torna ad accompagnare il pubblico di Rai 1 con una nuova avvincente puntata de L’Eredità Summer, la versione estiva dello storico game show che ogni sera anima l’access prime time con sfide di cultura generale, colpi di scena e l’immancabile appuntamento finale con la Ghigliottina. Tra nuovi concorrenti, conferme e momenti di suspense, anche la serata di venerdì 7 agosto 2026 ha regalato emozioni e una gara combattuta fino all’ultima domanda. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di oggi

L’Eredità Summer, puntata del 7 agosto 2026: cosa è successo

Dopo aver dato il benvenuto ai sei concorrenti sorteggiati per la puntata odierna e aver ripresentato Veronica, la campionessa in carica che nella serata di ieri è riuscita a conquistare un montepremi di 4mila euro, Marco Liorni dà ufficialmente il via alla nuova sfida di L’Eredità Summer. Come da tradizione, l’esordio è affidato alla "Scossa", che questa sera ha come tema quello dei selfie e dei luoghi in cui vengono scattati maggiormente. A farne le spese è Erika che sceglie di punatre il dito contro Veronica. Quest’ultima viene eliminata e si passa al gioco delle date nel quale tocca a Jacopo che sceglie di andare in sfida contro Samuele. "C’è qualche conto in sospeso da risolvere?" chiede Liorni aggiungendo pepe alla contesa. Samuel la spunta e si unisce a Erika e Sara per il triello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’Eredità Summer: l’amara ghigliottina di Erika

La sfida parte con un momento di grande leggerezza. Marco Liorni, infatti, si prende bonariamente in giro commentando la fotografia in cui veste i panni di Romeo mentre si arrampica al celebre balcone di Giulietta. "Qua sono io nel periodo Tarzan", scherza il conduttore, strappando una risata ai concorrenti e al pubblico in studio. Dopo una gara ricca di sorpassi, rimonte e continui ribaltamenti del montepremi, sono Jacopo ed Erika a conquistare l’accesso alla sfida finale e a giocarsi il posto alla Ghigliottina. I due danno vita a un duello combattutissimo, deciso solo nelle battute finali e capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Erika va a sedersi sulla sedia della ghigliottina a caccia della parola giusta con un montepremi da urlo di 190mila euro. Dopo aver dimezzato ben 4 volte il budget a causa di una sequenza sfortunatissima, la concorrente si ritrova con le cinque parole della serata; organo, posto, elettorale, onore e coperta. Nonostante un bottino sceso a 11mila e 875 euro, Erika tenta il tutto per tutto e scrive cabina. Non sentendosi sicura decide di scoprire la sesta parola che porta il montepremi a mille e 187 euro, tra i più bassi mai visti nel quiz show. La parola vincente è tribuna e, purtroppo, Erika non riesce a portare a casa il premio, che se pur basso, sarebbe stato meritato dopo l’ottima partita della concorrente.

Potrebbe interessarti anche

L'Eredità Summer cosa è successo puntata 6 agosto 2026

L'Eredità Summer, Marco Liorni sgrida le professoresse: "Finiamola qua", poi Veronica butta via 40mila euro

Nella puntata del 6 agosto Veronica sfiora il colpaccio ma torna a casa con solo 4mi...
Marco Liorni L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Martino resiste fino alla Ghigliottina ma il finale è una vera doccia gelata: la parola di stasera lo condanna

Dai continui ribaltoni nel Gioco delle Porte al duello finale con Erika: Martino con...
L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Samuele beffa tutti all'ultimo secondo e conquista una Ghigliottina soffertissima: il finale è da brividi

Il concorrente conquista il duello finale per una manciata di secondi, arriva alla G...
Eleonora Chiarot a L'Eredità, chi è la vincitrice del 'Torneo dei campioni 2026'

L'Eredità Summer, Giulio sorprende tutti: centra la Ghigliottina e si porta a casa il montepremi

Tra sfide, colpi di scena e un finale ricco di suspense, Giulio centra la soluzione ...
L'Eredità cosa è successo puntata 24 luglio 2026

L'Eredità Summer, Serena elimina il campione e sorprende Liorni: "Che debutto". Poi il disastro alla Ghigliottina

Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata dell'Eredità Summer in onda venerdì 24...
L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Alessia ribalta tutto e manda ko la campionessa: Liorni esulta, ma la Ghigliottina finale rovina la festa

La concorrente supera la sfida finale contro Giulia e arriva davanti alla Ghigliotti...
Marco Liorni L'Eredità Summer

L'Eredità Summer, Giulia senza rivali: indovina la parola giusta alla Ghigliottina e vince 45.000 euro

Una puntata ricca di colpi di scena su Rai 1: Giulia elimina gli avversari, arriva a...
l eredita summer puntata 5 agosto cosa successo

L’Eredità Summer, Marco Liorni protesta con Laura Pausini: “Siamo afflitti dalla sua canzone”

Il conduttore de L'Eredità Summer scherza sul brano La solitudine e poi vive un fina...
L'Eredità Summer

L'Eredità Summer: Federico pecca di sicurezza e fa flop alla Ghigliottina, Marco Liorni: "Hai scelto sempre le strade più difficili"

Il concorrente arriva a un passo dalla vittoria finale ma sceglie di non considerare...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli
Marco Galeone

Marco Galeone
Paola Ferrari

Paola Ferrari
Marco Tardelli

Marco Tardelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963