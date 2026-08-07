L'Eredità Summer, Marco Liorni agita la sfida: "Conto in sospeso?", poi il disastro: montepremi mai visto e perso
Nella nuova puntata del 7 agosto gioca Erika che è protagonista di una delle ghigliottine più sfortunate di sempre. Marco Liorni si scatena e agita la sfida di due concorrenti
Marco Liorni torna ad accompagnare il pubblico di Rai 1 con una nuova avvincente puntata de L’Eredità Summer, la versione estiva dello storico game show che ogni sera anima l’access prime time con sfide di cultura generale, colpi di scena e l’immancabile appuntamento finale con la Ghigliottina. Tra nuovi concorrenti, conferme e momenti di suspense, anche la serata di venerdì 7 agosto 2026 ha regalato emozioni e una gara combattuta fino all’ultima domanda. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di oggi
L’Eredità Summer, puntata del 7 agosto 2026: cosa è successo
Dopo aver dato il benvenuto ai sei concorrenti sorteggiati per la puntata odierna e aver ripresentato Veronica, la campionessa in carica che nella serata di ieri è riuscita a conquistare un montepremi di 4mila euro, Marco Liorni dà ufficialmente il via alla nuova sfida di L’Eredità Summer. Come da tradizione, l’esordio è affidato alla "Scossa", che questa sera ha come tema quello dei selfie e dei luoghi in cui vengono scattati maggiormente. A farne le spese è Erika che sceglie di punatre il dito contro Veronica. Quest’ultima viene eliminata e si passa al gioco delle date nel quale tocca a Jacopo che sceglie di andare in sfida contro Samuele. "C’è qualche conto in sospeso da risolvere?" chiede Liorni aggiungendo pepe alla contesa. Samuel la spunta e si unisce a Erika e Sara per il triello.
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L’Eredità Summer: l’amara ghigliottina di Erika
La sfida parte con un momento di grande leggerezza. Marco Liorni, infatti, si prende bonariamente in giro commentando la fotografia in cui veste i panni di Romeo mentre si arrampica al celebre balcone di Giulietta. "Qua sono io nel periodo Tarzan", scherza il conduttore, strappando una risata ai concorrenti e al pubblico in studio. Dopo una gara ricca di sorpassi, rimonte e continui ribaltamenti del montepremi, sono Jacopo ed Erika a conquistare l’accesso alla sfida finale e a giocarsi il posto alla Ghigliottina. I due danno vita a un duello combattutissimo, deciso solo nelle battute finali e capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Erika va a sedersi sulla sedia della ghigliottina a caccia della parola giusta con un montepremi da urlo di 190mila euro. Dopo aver dimezzato ben 4 volte il budget a causa di una sequenza sfortunatissima, la concorrente si ritrova con le cinque parole della serata; organo, posto, elettorale, onore e coperta. Nonostante un bottino sceso a 11mila e 875 euro, Erika tenta il tutto per tutto e scrive cabina. Non sentendosi sicura decide di scoprire la sesta parola che porta il montepremi a mille e 187 euro, tra i più bassi mai visti nel quiz show. La parola vincente è tribuna e, purtroppo, Erika non riesce a portare a casa il premio, che se pur basso, sarebbe stato meritato dopo l’ottima partita della concorrente.
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