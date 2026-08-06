L'Eredità Summer, Marco Liorni sgrida le professoresse: "Finiamola qua", poi Veronica butta via 40mila euro
Nella puntata del 6 agosto Veronica sfiora il colpaccio ma torna a casa con solo 4mila euro. Liorni bacchetta le professoresse
Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer, che torna nell’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata ricca di sfide, colpi di scena e prove di cultura generale. Marco Liorni guida ancora una volta il game show insieme alle professoresse Greta e Linda, mentre i concorrenti si contendono un posto alla Ghigliottina, il gioco finale che come di consueto continua a regalare sorprese. Vediamo tutto quello che è successo nella nuova puntata in onda giovedì 6 agosto 2026 su Rai 1.
L’Eredità Summer, puntata del 6 agosto 2026: cosa è successo
Dopo aver accolto la campionessa Emanuela e i nuovi concorrenti, Marco Liorni dà il via alla puntata con l’immancabile gioco della Scossa. L’argomento della manche è la ricetta del gazpacho e i suoi ingredienti. A commettere l’errore è Jacopo, che sceglie di sfidare Erika. Il duello, però, non gli sorride: è lui il primo concorrente a dover abbandonare la partita, cedendo il proprio montepremi proprio alla sua sfidante. La partita prosegue con il gioco delle Date, durante il quale Marco Liorni si concede un siparietto con le professoresse, impegnate a imitare Luciano Pavarotti intonando il celebre "Vincerò". "Finiamola qua, che è meglio", commenta ironicamente il conduttore, strappando un applauso al pubblico in studio. La seconda sfida vede protagonista ancora Erika contro la campionessa Emanuela, che la spunta e scippa il malloppo alla sua rivale.
La partita entra nel vivo con il Triello e il gioco delle Porte. Valentino sceglie la Porta Incantata, dalla quale fa il suo ingresso il mago Raffaello, protagonista di un siparietto che mescola comicità e illusionismo. Tra battute e giochi di prestigio, l’ospite coinvolge anche Marco Liorni, riuscendo infine a sorprenderlo con un ultimo numero. "Ma come ha fatto? Incredibile", esclama il conduttore, visibilmente stupito, al termine dell’esibizione.
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L’Eredità Summer, la vincita (amarissima) di Veronica
Mentre Marco Liorni si concede un momento musicale canticchiando un brano di Eros Ramazzotti, il Triello decreta l’eliminazione di Valentino e della campionessa Erika, spalancando a Veronica le porte della Ghigliottina. La nuova concorrente arriva al gioco finale con un montepremi di 90mila euro e deve individuare la parola che lega gli indizi seguire, stretta, zuccheri, in bianco e lampo. Veronica dimezza il montepremi una sola volta e si gioca così il tutto per tutto per 45mila euro. Veronica scrive la parola dieta, ma non sentendosi così sicura sceglie la sesta parola: che toglie uno zero al montepremi portandolo a 4mila e 500 euro. Il sesto aiuto non cambia la situazione della concorrente che preferisce continuare puntando su dieta. La parola è quella vincente e purtroppo Veronica si deve accontentare del montepremi notevolmente tagliato dalla sesta parola. Un peccato per la giovane concorrente che avrebbe fatto un grande colpo nella sua prima serata.
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