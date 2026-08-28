L’Eredità Summer, le professoresse Greta e Linda imbarazzano Liorni: “Usi il nostro pigiamino?”. La replica scatena il pubblico
Nella nuova puntata di venerdì 28 agosto, Mariavittoria arriva alla Ghigliottina ma torna a casa a mani vuote. Intanto, Liorni e le professoresse regalano come sempre siparietti e risate
Marco Liorni continua a divertire ed emozionare il pubblico con un nuovo appuntamento di L’Eredità Summer, in onda su Rai 1 con la puntata di venerdì 28 agosto 2026. Scopriamo cosa è successo nel corso della serata e chi è riuscito a conquistare l’ambitissima sedia della Ghigliottina.
L’Eredità Summer, puntata del 28 agosto 2026: cosa è successo
Dopo aver presentato i concorrenti sorteggiati e accolto il campione Massimiliano, Marco Liorni dà il via alla sfida con l’immancabile manche della Scossa. Il primo gioco della serata ha come tema gli oggetti dimenticati in vacanza, tra i quali i concorrenti devono evitare quello più perduto per non prendersi la scossa. A finire nei guai è Mariagiovanna, che pesca proprio i cappelli, l’oggetto statisticamente più dimenticato secondo questa ricerca. La concorrente è costretta a puntare il dito per la prima sfida della serata e decide di vedersela con Tommaso. La prima battaglia premia proprio la donna che la spunta e può continuare a sperare nella ghigliottina."Che c’è oggi, ragazze?", chiede Liorni alle professoresse, che si presentano con una domanda tutta per il presentatore: "Ma Marco starà utilizzando il pigiamino che gli abbiamo regalato?". "Fa caldo, non posso usarlo", replica il conduttore, scatenando le risate del pubblico e la battuta piccante di Greta: "Vuole fare come Marilyn e dormire solo con due gocce di profumo". La puntata prosegue con il gioco delle date e, tra aneddoti e risate, Mariagiovanna torna subito in sfida: ad affrontarla questa volta è Giorgia. A vincere è quest’ultima che ha la meglio dopo una sfida all’ultimo secondo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’Eredità Summer, la ghigliottina finale di Mariavittoria
La serata continua con il divertente gioco delle porte, nel quale i concorrenti sopravvissuti devono fare i conti con le "sorprese" nascoste dietro ciascuna di esse. E, tra una prova e l’altra, non mancano le battute di Liorni, che incalza la professoressa Linda: "Vedo che ti sei cambiata per l’occasione, un abito carino per gli scioglilingue", dice il conduttore alla ragazza, pronta a pronunciare gli scioglilingua da far ripetere a Mariavittoria. La concorrente, però, se la cava alla grande e conquista la manche. "Ecco dov’era finito il quadro che mi ero perso. Sono Dorian Gray", continua Liorni, commentando l’immagine apparsa dietro la porta del tempo, che lo ritrae travestito nei panni del protagonista del celebre romanzo di Oscar Wilde. Il triello della serata ha il suo verdetto: Massimiliano viene elimnato e si va alla sfida finale con due donne, ovvero Mariavittoria e Giorgia. Le due concorrenti danno il tutto per tutto e, al termine di una sfida combattuta, a spuntarla è Mariavittoria, che può così sognare al tavolo della Ghigliottina, con un montepremi da capogiro di 170mila euro. La nuova campionessa dimezza per due volte e si ritrova con un budget di 42.500 euro. Le parole da collegare sono nuovo, famiglia, criminale, esclusiva e rompere: tra queste, Mariavittoria individua mondo come parola chiave. La concorrente non si sente sicura e dopo aver visto la sesta parola, ovvero nuziale, decide di cancellare mondo per puntare tutto su fede. Purtroppo, la parola vincente è patto e Mariavittoria torna a casa a mani vuote nonostante la buonissima partita.
Potrebbe interessarti anche
L'Eredità Summer, la prof Greta svela la sua passione e Marco Liorni la punge: "Hai un chiodo fisso"
Nella nuova puntata del 21 agosto il campione Fabrizio ci riprova ma torna a casa a ...
L’Eredità Summer, la prof Greta provoca Liorni: "Rimorchiavi?". La risposta del conduttore spiazza tutti
Nella nuova puntata del 14 agosto Enrico arriva alla ghigliottina ma non riesce a vi...
L'Eredità Summer, Liorni pensa già a Sanremo e lancia un messaggio a De Martino: scatta il boato del pubblico
Nella nuova puntata del 20 agosto Fabrizio arriva alla ghigliottina ma non vince. Ma...
L'Eredità Summer, Marco Liorni scatena il pubblico: "Pronti a Ballare?", poi la delusione di Roberto
Il conduttore coinvolge il pubblico durante la puntata, mentre Roberto arriva a un p...
L’Eredità Summer, Marco Liorni scherza sul cachet della professoressa Greta Zuccarello: “Bello stipendio”
Andrea nuovo campione (senza vincita) e il divertente siparietto tra Liorni e la pro...
L'Eredità Summer, Marco Liorni sgrida le professoresse: "Finiamola qua", poi Veronica butta via 40mila euro
Nella puntata del 6 agosto Veronica sfiora il colpaccio ma torna a casa con solo 4mi...
L’Eredità Summer, Greta imbarazza Liorni: “Bollino rosso” per la cena afrodisiaca. Poi la gaffe del dito medio
Nella puntata di martedì 25 agosto 2026, Greta Zuccarello spiazza Marco Liorni. Poi ...
L'Eredità Summer, Liorni provoca Ilaria: "Ti sei lamentata". Lei sfodera la partita perfetta e vince la maxi cifra
La nuova campionessa Ilaria sfida tutti, supera ben tre duelli e arriva alla Ghiglio...