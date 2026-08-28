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L’Eredità Summer, le professoresse Greta e Linda imbarazzano Liorni: “Usi il nostro pigiamino?”. La replica scatena il pubblico

Nella nuova puntata di venerdì 28 agosto, Mariavittoria arriva alla Ghigliottina ma torna a casa a mani vuote. Intanto, Liorni e le professoresse regalano come sempre siparietti e risate

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

L'Eredità cosa è successo puntata 28 agosto 2026
IPA

Marco Liorni continua a divertire ed emozionare il pubblico con un nuovo appuntamento di L’Eredità Summer, in onda su Rai 1 con la puntata di venerdì 28 agosto 2026. Scopriamo cosa è successo nel corso della serata e chi è riuscito a conquistare l’ambitissima sedia della Ghigliottina.

L’Eredità Summer, puntata del 28 agosto 2026: cosa è successo

Dopo aver presentato i concorrenti sorteggiati e accolto il campione Massimiliano, Marco Liorni dà il via alla sfida con l’immancabile manche della Scossa. Il primo gioco della serata ha come tema gli oggetti dimenticati in vacanza, tra i quali i concorrenti devono evitare quello più perduto per non prendersi la scossa. A finire nei guai è Mariagiovanna, che pesca proprio i cappelli, l’oggetto statisticamente più dimenticato secondo questa ricerca. La concorrente è costretta a puntare il dito per la prima sfida della serata e decide di vedersela con Tommaso. La prima battaglia premia proprio la donna che la spunta e può continuare a sperare nella ghigliottina."Che c’è oggi, ragazze?", chiede Liorni alle professoresse, che si presentano con una domanda tutta per il presentatore: "Ma Marco starà utilizzando il pigiamino che gli abbiamo regalato?". "Fa caldo, non posso usarlo", replica il conduttore, scatenando le risate del pubblico e la battuta piccante di Greta: "Vuole fare come Marilyn e dormire solo con due gocce di profumo". La puntata prosegue con il gioco delle date e, tra aneddoti e risate, Mariagiovanna torna subito in sfida: ad affrontarla questa volta è Giorgia. A vincere è quest’ultima che ha la meglio dopo una sfida all’ultimo secondo.

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L’Eredità Summer, la ghigliottina finale di Mariavittoria

La serata continua con il divertente gioco delle porte, nel quale i concorrenti sopravvissuti devono fare i conti con le "sorprese" nascoste dietro ciascuna di esse. E, tra una prova e l’altra, non mancano le battute di Liorni, che incalza la professoressa Linda: "Vedo che ti sei cambiata per l’occasione, un abito carino per gli scioglilingue", dice il conduttore alla ragazza, pronta a pronunciare gli scioglilingua da far ripetere a Mariavittoria. La concorrente, però, se la cava alla grande e conquista la manche. "Ecco dov’era finito il quadro che mi ero perso. Sono Dorian Gray", continua Liorni, commentando l’immagine apparsa dietro la porta del tempo, che lo ritrae travestito nei panni del protagonista del celebre romanzo di Oscar Wilde. Il triello della serata ha il suo verdetto: Massimiliano viene elimnato e si va alla sfida finale con due donne, ovvero Mariavittoria e Giorgia. Le due concorrenti danno il tutto per tutto e, al termine di una sfida combattuta, a spuntarla è Mariavittoria, che può così sognare al tavolo della Ghigliottina, con un montepremi da capogiro di 170mila euro. La nuova campionessa dimezza per due volte e si ritrova con un budget di 42.500 euro. Le parole da collegare sono nuovo, famiglia, criminale, esclusiva e rompere: tra queste, Mariavittoria individua mondo come parola chiave. La concorrente non si sente sicura e dopo aver visto la sesta parola, ovvero nuziale, decide di cancellare mondo per puntare tutto su fede. Purtroppo, la parola vincente è patto e Mariavittoria torna a casa a mani vuote nonostante la buonissima partita.

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