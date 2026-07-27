L'Eredità Summer, Giulia senza rivali: indovina la parola giusta alla Ghigliottina e vince 45.000 euro Una puntata ricca di colpi di scena su Rai 1: Giulia elimina gli avversari, arriva alla Ghigliottina e vince

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer su Rai 1. Nella puntata di lunedì 27 luglio, Marco Liorni ha dato il via a una nuova sfida accogliendo in studio i concorrenti Giulio, Giulia, Federica, Jacopo e Michela, pronti a contendersi la possibilità di arrivare fino alla Ghigliottina. Tra domande, giochi e colpi di scena, la gara ha regalato diversi momenti di suspense. Ecco che cosa è successo nel corso della puntata e chi è riuscito a conquistare l’accesso al gioco finale.

L’Eredità Summer: cosa è successo nella puntata di lunedì 27 luglio

La gara comincia, come sempre, con la Scossa. Il tema sono le canzoni che tutti amano cantare in spiaggia ad agosto. Tra le opzioni proposte in studio, solamente uno è un intruso. Si tratta di Generale di Francesco De Gregori. A prendere la scossa è stata Giulia, a rischio eliminazione, che punta il dito contro Michela. A spuntarla nella sfida è Giulia che si aggiudica il montepremi e prosegue la gara con il Gioco delle Date. A commettere un errore è Federica che decide di puntare il dito contro Giulia, dando via così al duello. A vincere è ancora una volta Giulia che prende il montepremi dell’avversario. Il gioco successivo è quello delle porte e il cerchio si stringe: restano Giulio, Giulia e Jacopo. A colpi di botta e risposta a contendersi l’accesso alla finalissima sono Giulia e Giulio.

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L’Eredità Summer: la sfida finale e la ghigliottina di stasera. Giulia indovina la parola e vince il montepremi

Giulia arriva alla Ghigliottina finale e prende il montepremi di Giulio. Di diritto parteciperà anche alla gara di domani senza bisogno di sorteggio. "Te la sei sudata, hai fatto un bellissimo debutto", le dice Liorni complimentandosi con lei. Proprio questo gli ha permesso di arrivare all’ambito, quanto temuto gioco finale. Le parole che lo portano alla soluzione per un montepremi di 45.000 euro sono: sacramenti, monti, culto, ambiente, ombra. La campionessa di stasera, senza pensarci ulteriormente, allo scadere del tempo a disposizione, deposita la sua soluzione sul lingotto al fianco del conduttore. Sul cartoncino c’è scritto "ministro". Decide di confermare la parola senza chiedere la sesta parola. La soluzione alla ghigliottina di questa sera era proprio "ministro". Giulia si è emozionata. "Stasera si brinda", conclude Liorni dando appuntamento alla puntata successiva.

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