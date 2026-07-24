L'Eredità Summer, Serena elimina il campione e sorprende Liorni: "Che debutto". Poi il disastro alla Ghigliottina Scopriamo cosa è successo nella nuova puntata dell'Eredità Summer in onda venerdì 24 luglio su Rai 1

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Marco Liorni torna protagonista dell’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di L’Eredità Summer, lo show che accompagna il pubblico durante la pausa estiva di Affari Tuoi. Una sfida importante per il conduttore, chiamato a non far rimpiangere il programma di Stefano De Martino e a tenere alta l’attenzione dei telespettatori anche nei mesi più caldi. Tra nuovi concorrenti, conferme e la consueta corsa verso la Ghigliottina, vediamo cosa è successo nella puntata in onda oggi, venerdì 24 luglio 2026, su Rai 1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

L’Eredità Summer, puntata del 24 luglio 2026: cosa è successo

Dopo aver accolto concorrenti vecchi e nuovi, Marco Liorni dà il via alla nuova puntata dello show partendo dalla consueta "Scossa". Il tema della sfida è il cibo proveniente da tutto il mondo, tra cui i concorrenti devono individuare l’unico piatto originario dell’Indonesia. Tra le varie pietanze proposte c’è il Kari Kari, tipico delle Filippine, e Marco Liorni non si lascia sfuggire l’occasione per scherzare: "Piatto fatto per i propri cari", dice il conduttore, scatenando le risate del pubblico. A prendere la scossa e a finire a rischio eliminazione è Federico, il campione de L’Eredità, che punta il dito contro Lorenzo, anche lui a un solo punto di distanza. Dopo una sfida all’ultimo respiro, Federico riesce a salvarsi e può così proseguire la sua partita.

Si continua con il gioco delle Date e, pronti via, Liorni si scatena già al primo appuntamento. Federico, infatti, indovina l’anno di uscita di Roma-Bangkok, il celebre brano di Giusy Ferreri e Baby K. Il conduttore coglie così l’occasione per scherzare: "Sì, nel 2015 hanno iniziato questo viaggio da Roma a Bangkok, chissà se sono arrivate ora", dice Liorni, strappando una risata a tutti i presenti. Anche questo secondo gioco porta Federico ad un’ altra sfida, infatti, questa volta è Andrea a puntargli il dito addosso. A spuntarla, dimostrando perché è campione, è ancora Federico.

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L’Eredità Summer, Serena batte il campione Federico e vola alla ghigliottina

Oltre a Federico, arrivano al gioco delle Porte del Triello anche le due debuttanti della serata, Lily e Serena. Notando i capelli blu elettrico della concorrente, Liorni scherza con lei: "Hai i capelli dello stesso colore della mia giacca, ti starebbe bene". Poco dopo, è proprio Lily a diventare protagonista del gioco "Continua tu". La concorrente, infatti, fatica a completare diversi detti e finisce per inventare risposte esilaranti, dando vita a una serie di veri e propri strafalcioni che fanno ridere Liorni e tutto il pubblico. "Mi spiace per come è andata, ma mi hai fatto divertire", commenta il conduttore tra le risate generali. Nell’ultima Porta del Triello compare poi una foto di Liorni nei panni di Dracula. Grazie alla risposta corretta, Federico riesce a conquistare il bottino necessario per sfidare Serena nel duello finale che permetterà a un concorrente di giocarsi il tutto per tutto alla ghigliottina. "Che debutto" incalza il conduttore complimentandosi con Serena, che la spunta e si va a giocare la ghigliottina partendo da 150mila euro. Le quattro parole finali sono santa, leggera, basket, cerchi e pro per un montepremi notevolmente snellito a 18mila e 750 euro. La concorrente sceglie la parola mano e dopo aver spiegato i collegamenti con ogni parola, scopre la sesta parola che la sconforta, ovvero "mano". "Mi sa che ci proviamo domani" sdrammatizza Serena ridendo mentre Liorni scopre la parola vincente della serata che è lega. Nonostante l’ottima partita, Serena rovina tutto alla ghigliottina e torna a casa a mani vuote.

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