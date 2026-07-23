L'Eredità Summer, il campione impressiona Marco Liorni con una gara perfetta: ma il colpo di scena (amarissimo) arriva alla Ghigliottina Il riassunto dell'ultima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1. Chi ha vinto e qual era la parola da indovinare alla Ghigliottina

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Marco Liorni torna con una nuova puntata di L’Eredità Summer su Rai 1. Dopo la serata di ieri, con la vittoria clamorosa di Lorenzo alla Ghigliottina, il conduttore ha presentato i concorrenti sorteggiati per oggi, giovedì 23 luglio 2026, dagli studi Fabrizio Frizzi. Sono tornate anche Priscilla e Maria Assunta. Al loro esordio, invece, Federico e Francesco. Vediamo che cosa è successo, chi è arrivato alla Ghigliottina e la conclusione della gara.

L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 23 luglio 2026

La gara comincia, come sempre, con la Scossa. Il tema sono gli animali che vivono nella Foresta Amazzonica. Tra le opzioni proposte in studio, solamente uno è un intruso. Si tratta del camaleonte pantera, che invece vive in Madagascar. A prendere la Scossa è Priscilla, a rischio eliminazione, che punta il dito contro Maria Assunta. A spuntarla è proprio quest’ultima, che si aggiudica il montepremi e prosegue la gara con il Gioco delle Date. Sbaglia proprio Maria Assunta, che decide di puntare il dito contro Francesco, dando così il via al duello. Ancora una volta a vincere è lei, che si prende anche il montepremi dell’avversario. Il gioco successivo è quello delle porte e il cerchio si stringe: restano Lorenzo, Federico e Maria Assunta. Va in scena un duello al maschile, perché, a colpi di botta e risposta, Federico e Lorenzo si contendono l’accesso alla finalissima.

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L’Eredità Summer: la sfida finale e la Ghigliottina di stasera. Il campione Federico impressiona Marco Liorni

Federico arriva alla Ghigliottina finale dopo una gara fenomenale ed è il campione di stasera. Di diritto parteciperà anche alla gara di domani senza bisogno di sorteggio. Lo stesso Liorni si è complimentato più volte con lui per la velocità, ma anche per la capacità di memorizzare frasi e concetti. Proprio questo gli ha permesso di arrivare all’ambito, quanto temuto gioco finale. Le parole che lo portano alla soluzione per un montepremi di 42.500 euro sono: piazza, storico, futuro, preparare e fausto. Il campione di stasera, senza pensarci ulteriormente, allo scadere del tempo a disposizione, deposita la sua soluzione sul lingotto al fianco del conduttore. Sul cartoncino c’è scritto "finestra". Non ha fiducia però nella sua parole, dunque, chiede la sesta parola per 4.250 euro in modo da tentare il colpo scrivendo un’altra soluzione. La seconda opzione secondo Federico è "libertà". La soluzione alla Ghigliottina di questa sera era "evento". Marco Liorni si è nuovamente complimentato con Federico, nonostante la beffa finale, e ha dato l’appuntamento ai telespettatori per la puntata di L’Eredità Summer in onda domani sera.

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