L'Eredità Summer, Liorni pensa già a Sanremo e lancia un messaggio a De Martino: scatta il boato del pubblico Nella nuova puntata del 20 agosto Fabrizio arriva alla ghigliottina ma non vince. Marco Liorni manda un messaggio a Stefano De Martino scatenando il pubblico

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

IPA

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer, in onda giovedì 20 agosto 2026 su Rai 1. Marco Liorni accoglie i suoi concorrenti per una nuova, scoppiettante serata che, come di consueto, tiene incollati i telespettatori durante l’access prime time della rete di servizio pubblico. Vediamo tutto quello che è successo.

L’Eredità Summer, puntata del 20 agosto 2026: cosa è successo

"Pio Pio, e ieri hai piato", scherza Marco Liorni accogliendo il campione Fabrizio, reduce dalla vittoria nella puntata precedente di 21.250 euro proprio con la parola "Pio". Dopo aver presentato gli altri concorrenti sorteggiati per la sfida di questa sera, il conduttore dà il via allo show con la consueta Scossa, che questa volta ha come tema la smorfia e i sogni. I concorrenti devono evitare l’oggetto che, secondo la tradizione, quando appare in sogno porta qualcosa di positivo nella vita. A prendersi la Scossa è proprio Martina, che finisce subito in sfida. "Complimenti per la mira, Martina", scherza Liorni, mentre la concorrente decide di puntare il dito contro Alessandro. "Quando uno ha la figlia piccola…", incalza il presentatore, prendendo in giro il concorrente, che viene eliminato a causa delle notti insonni. Si prosegue con il Gioco delle Date, dal quale scaturisce una sfida tutta al maschile tra Matteo e il campione in carica Fabrizio. Nel corso della sfida, uno dei due concorrenti deve indovinare il nome di Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Liorni ne approfitta per mandare un messaggio al collega: "Tanti auguri al nostro Stefano", scatenando un boato da parte del pubblico in studio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Eredità Summer, la ghigliottina del campione Fabrizio

Arriva il momento del Gioco delle Porte, nel quale i tre concorrenti rimasti devono vedersela con i quesiti nascosti dietro di esse. "Prima volta che mi capita che un concorrente mi dà una risposta e ride mezz’ora", scherza Liorni, rivolgendosi a Martina, che dopo aver risposto non riesce proprio a trattenere le risate. Nonostante la sua simpatia e la sua energia, è proprio Martina a dover lasciare lo studio. "Mattacchiona", commenta il presentatore, che subito dopo annuncia il duello finale tra Fabrizio e Letizia, pronti a giocarsi l’accesso alla Ghigliottina.A spuntarla è ancora una volta il campione in carica, che si regala così una nuova possibilità di vincita sulla sedia tanto ambita. "Doppietta, eh! Bravo Fabrizio, ora ci riproviamo", lo incoraggia Liorni, pronto ad accompagnarlo verso la Ghigliottina. Fabrizio parte da un super budget di 170mila euro, ma dopo aver dimezzato per ben quattro volte si ritrova con 10.625 euro. Le cinque parole a sua disposizione sono pericolo, caso, salto, spontanea e incrocio, indizi che portano il campione a scrivere "segnalazione". Purtroppo, la parola vincente è specie, e Fabrizio non riesce a bissare la vittoria di ieri.

Potrebbe interessarti anche