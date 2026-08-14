L’Eredità Summer, la prof Greta provoca Liorni: "Rimorchiavi?". La risposta del conduttore spiazza tutti Nella nuova puntata del 14 agosto Enrico arriva alla ghigliottina ma non riesce a vincere nulla. Marco Liorni replica alla domanda scomoda della professoressa

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuovo e divertente appuntamento con L’Eredità Summer, in onda venerdì 14 agosto su Rai 1. Marco Liorni accoglie la campionessa Ilaria, reduce dalla vittoria di 90mila euro conquistata ieri al termine di una partita perfetta, insieme agli altri concorrenti sorteggiati per la puntata odierna. Scopriamo tutto quello che è successo nel corso della nuova puntata.

L’Eredità Summer, puntata 14 agosto 2026: cosa è successo

Dopo aver presentato i nuovi concorrenti, pronti a contendere a Ilaria il titolo di campionessa, Marco Liorni dà il via alla puntata partendo dalla consueta manche della Scossa. "Tu ne sai qualcosa, eh? Rimorchiavi?", scherza la professoressa Greta rivolgendosi a Liorni e introducendo così il tema della manche, dedicata all’equipaggiamento dei bagnini, mestiere che il conduttore ha svolto in passato. Liorni spiazza tutti con una confessione ironica che scatena il pubblico: "Avevo sedici anni, lo ammetto, rimorchiavo". L’inizio del quiz diverte il pubblico e miete la prima "vittima": è Marzia a puntare il dito contro Enrico, scegliendolo per la prima sfida della serata. Prima eliminata è proprio Marzia, che lascia lo studio mentre la gara continua con il gioco delle date. Irene commette due errori e sceglie di vedersela con Enrico, che si trova così ad affrontare la seconda sfida consecutiva della serata. Il medico si impone ancora una volta, dimostrando grande abilità, ed elimina così la rivale.

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L’Eredità Summer, la ghigliottina sfortunata di Enrico

Dopo aver salutato Irene, Marco Liorni annuncia il gioco delle Porte, che vede sfidarsi Ilaria, Enrico e Andrea, tutti con lo stesso obiettivo: conquistare un posto alla Ghigliottina e avvicinarsi così alla possibilità di sedersi sulla fatidica sedia. Dopo aver conosciuto meglio i concorrenti attraverso alcune domande sulle loro passioni, il conduttore apre la prima porta scelta da Ilaria. Nella Porta del Tempo, la campionessa si trova davanti a un’immagine di un giovane Liorni, che però non riesce a riconoscere. "Sono io in Dottor Jekyll e Mr. Hyde", rivela il conduttore dopo l’errore della campionessa. Proprio la campionessa viene eliminata e Liorni la consola: "Dai, dopo la partita perfetta di ieri va bene". Ilaria replica con il sorriso: "Vado a riprendermi dopo i bagordi di ieri per i festeggiamenti". Enrico e Andrea danno quindi vita a un duello senza esclusione di colpi. Ad avere la meglio è Enrico, che conquista così la poltrona della Ghigliottina con un montepremi di 130mila euro. Il concorrente dimezza per due volte il montepremi e si gioca il tutto per tutto per un premio sceso a 32.500 euro. Enrico deve trovare la parola che collega acqua, forte, risposta, occasione e Mastroianni. Dopo aver riflettuto per il minuto a sua disposizione, scrive dolce. Pur non essendo del tutto convinto della scelta, Enrico decide di non vedere la sesta parola e confida nella risposta dolce. Purtroppo, la parola corretta è Chiara e Enrico torna a casa a mani vuote.

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