L'Eredità Summer, Liorni provoca Ilaria: "Ti sei lamentata". Lei sfodera la partita perfetta e vince la maxi cifra La nuova campionessa Ilaria sfida tutti, supera ben tre duelli e arriva alla Ghigliottina con un montepremi da 180mila euro: il finale è da brividi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer, tra sfide serrate, intuizioni e colpi di scena che accompagnano i concorrenti verso l’ambito montepremi. Nella puntata in onda giovedì 13 agosto 2026 su Rai 1 non mancano le sorprese e la consueta sfida alla Ghigliottina, dove ogni indizio può fare la differenza tra vincita e sconfitta. Ecco tutto quello che è successo nel corso della puntata.

L’Eredità Summer, puntata 13 agosto 2026: cosa è successo

Dopo aver accolto il campione Roberto e gli altri concorrenti sorteggiati per la serata, Marco Liorni dà il via alla puntata annunciando la Scossa, che questa sera propone domande legate a celebri canzoni italiane. Tra queste, soltanto una non contiene la parola "mare": spetta ai concorrenti individuare proprio l’intrusa. A restare "fulminata" dalla Scossa è Ilaria, che sceglie Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, incassando la stoccata ironica di Liorni: "D’altra parte è volare, mica nuotare", scherza il conduttore. Ilaria punta quindi il dito contro Irene, dando vita alla prima sfida della serata, tutta al femminile. A lasciare per prima lo studio è proprio Irene, che viene eliminata. Si prosegue con il gioco delle Date, dove Ilaria finisce alla seconda sfida, questa volta contro Noè: "Ieri ti sei lamentata che nessuno ti sfidava, oggi sei già alla seconda", incalza il conduttore. La concorrente riesce a scippare il montepremi anche al debuttante, che viene congedato da Liorni con un ringraziamento speciale: "Volevo ringraziare te e tutti i gelatieri perché fate felici le persone".

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L’Eredità Summer, la super vincita della campionessa Ilaria

La serata entra nel vivo con la manche delle Porte, nella quale i concorrenti devono fare i conti con le incognite nascoste dietro ciascuna di esse. "Ho sempre paura che sparisca qualcosa", scherza Liorni mentre accoglie il mago Maxime, nascosto dietro una delle porte. Dopo una partita ricca di momenti divertenti, Jacopo si ritrova a duellare con Ilaria per conquistare l’ambitissima sedia della Ghigliottina. Dopo una partita quasi perfetta e ben tre sfide, nelle quali ha messo in mostra tutte le sue abilità, Ilaria si regala la possibilità di giocarsi il tutto per tutto con un montepremi di 180mila euro. "Complimenti Ilaria, come ti senti?", le chiede Liorni. "Emozionata", replica la concorrente. La nuova campionessa dimezza il montepremi una sola volta e prova così a portare a casa 90mila euro, cercando di individuare la parola che collega assumere, lenti, condizionale, fedeltà e firma. Ilaria scrive "obbligo" e conquista un montepremi più che meritato, al termine di una partita in cui ha dimostrato grandissime qualità. Come da tradizione, si brinda insieme alle professoresse e si festeggia la nuova campionessa de L’Eredità Summer.

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