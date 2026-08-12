L'Eredità Summer, Marco Liorni scatena il pubblico: "Pronti a Ballare?", poi la delusione di Roberto
Il conduttore coinvolge il pubblico durante la puntata, mentre Roberto arriva a un passo dalla vincita e sfiora il colpaccio alla Ghigliottina
Una nuova sfida all’insegna dei colpi di scena per L’Eredità Summer, con i concorrenti pronti a contendersi il montepremi fino all’ultimo indizio. Anche nella puntata di mercoledì 12 agosto 2026 non mancano momenti di tensione, sorprese e una Ghigliottina tutta da giocare, con il finale che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Vediamo tutto quello che è successo nella puntata
L’Eredità Summer, puntata del 12 agosto 2026: cosa è successo
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