L'Eredità Summer, Marco Liorni scatena il pubblico: "Pronti a Ballare?", poi la delusione di Roberto

Il campione Andrea prova a difendere il titolo dagli attacchi degli altri concorrenti. La prima manche, come sempre, è quella della Scossa, che questa sera ha come tema i nomi d’arte: i concorrenti devono indovinare quale artista si cela dietro il nome "Maria Chiara". A uscire con le ossa rotte dalla prima gara è Jacopo, che decide di puntare il dito contro Roberto per la prima sfida della serata. Ad avere la peggio, però, è proprio Jacopo, che diventa il primo eliminato della puntata dopo una battaglia combattuta fino all’ultimo secondo. Per lui arriva così il momento di abbandonare lo studio, mentre la gara prosegue con il gioco delle date, pronto a mettere alla prova ancora una volta la memoria e le conoscenze dei concorrenti. Francesca è costretta ad affrontare la sfida e decide di vedersela proprio con il campione Andrea. A spuntarla, però, è la concorrente, che riesce a battere il campione e a scippargli il montepremi, mettendo fine alla sua corsa nella puntata. "Stasera ti riposi dai, lasci spazio anche agli altri", scherza Marco Liorni rivolgendosi ad Andrea, dopo l’eliminazione.

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L’Eredità Summer, la delusione di Roberto alla ghigliottina

Il quiz prosegue con il gioco delle Porte, una prova che mette alla prova non solo la preparazione, ma anche l’intuito dei concorrenti. Ilaria va in difficoltà e non riesce a riconoscere un celebre brano di Aretha Franklin, mentre Roberto riesce a salvarsi grazie alla matematica. A cadere, invece, è Francesca, che sbaglia la domanda dedicata ai tortellini bolognesi. "Pronti a cantare e ballare?", incalza Marco Liorni dopo che Roberto sceglie la porta "canterina". Il pubblico si diverte sulle note di Ai se eu te pego!. La scelta, però, non si rivela fortunata: il concorrente sbaglia la risposta e la sfida prosegue con un nuovo colpo di scena. Tra i tre concorrenti, a spuntarla ai danni di Ilaria sono Francesca e Roberto, che approdano così al duello finale per contendersi un posto nell’ambitissima Ghigliottina. A conquistare il posto nel gioco finale è Roberto, che al suo debutto si regala così la possibilità di arrivare fino in fondo e conquistare la vincita. "È un sogno, non svegliatemi", dichiara emozionato il finalista della serata a Marco Liorni, che lo invita quindi ad accomodarsi sulla sedia più ambita del quiz show, quella della Ghigliottina. Roberto parte da 120mila euro e, dopo aver dimezzato una sola volta il montepremi, si gioca il tutto per tutto per 60mila euro. Davanti ai suoi occhi compaiono le cinque parole della Ghigliottina: pesce, pronto, tazza, tutto, matto. Dopo aver riflettuto a lungo, cercando di trovare il collegamento giusto che possa condurlo alla parola vincente, Roberto decide di non vedere la sesta parola e scrive piatto. Purtroppo, la parola vincente è brodo e il protagonista di stasera torna a casa a mani vuote ma senza rimpianti.