L’Eredità Summer, Marco Liorni e il cachet della professoressa Greta Zuccarello: “Bello stipendio” Andrea nuovo campione (senza vincita) e il divertente siparietto tra Liorni e la professoressa Greta: cosa è successo nella puntata di lunedì 10 agosto 2026.

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Nuova settimana, nuovi concorrenti e nuove sfide per L’Eredità Summer. Nella puntata di lunedì 10 agosto 2026, il game show condotto da Marco Liorni ha accolto dodici nuovi aspiranti concorrenti, ma soltanto cinque, estratti a sorte, hanno avuto la possibilità di scendere in campo. Tra loro Enrico, medico, Federica, psicologa, Irene, segretaria, Jacopo, studente di psicologia del lavoro, e Andrea, insegnante elementare. Una puntata ricca di colpi di scena, culminata con una Ghigliottina dal finale amaro.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 10 agosto

La puntata si apre con un divertente siparietto tra Marco Liorni e Greta Zuccarello. "Io sono appena rientrata dal supermercato – dice la Professoressa introducendo il primo gioco – vi porto nel mio frigoriferio, ho eseguito una ricetta, pensavo che fosse più economica: ho speso tutto il mio stipendio". "8mila 300 euro? Bello stipendio c’hai!", sbotta scherzando Liorni. "Magari! Magari!", replica divertita Greta. Il riferimento, in realtà, non era davvero alla cachet della professoressa ma al prezzo della pizza più costosa del mondo, la Luigi XIII, preparata con ingredienti extra-lusso tra cui aragosta, gamberoni rossi e caviale di beluga.

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Dopo l’eliminazione di Enrico e Irene, al Triello ha la peggio Federica. Alla sfida finale arrivano così Andrea e Jacopo, che in 60 secondi si giocano l’accesso alla Ghigliottina. Al termine di un testa a testa tiratissimo, deciso soltanto negli ultimi secondi, ad avere la meglio è Andrea.

L’insegnante si presenta alla Ghigliottina con un montepremi di 130mila euro. Dopo due errori nella fase di individuazione delle parole, Andrea arriva comunque a giocare per 32.500 euro. Le parole da collegare sono Stile, Industriale, Celeste, Galattico e Crollo. Andrea riflette per un minuto e poi scrive sul cartoncino la sua soluzione: Borsa. Non essendo però pienamente convinto della propria intuizione, decide di acquistare la sesta parola, Occidente, facendo scendere il montepremi a 3.250 euro. A quel punto cambia risposta e sceglie Rivoluzione. Ma la soluzione corretta è un’altra: Impero. Sfuma così la possibilità di portare a casa il premio.

L’Eredità, il destino delle Professoresse Greta e Linda

Mentre prosegue l’edizione in prima serata de L’Eredità Summer, destinata a rimanere in onda fino alla ripresa di Affari Tuoi a inizio settembre, già tengono banco le indiscrezioni sul futuro del programma. La versione pomeridiana tornerà il prossimo ottobre, al termine della stagione di Reazione a Catena, con Liorni pronto a riprendere il consueto slot prima del Tg1 della sera.

Se la conferma di Liorni alla conduzione non sembra essere in discussione, più incerto appare invece il destino delle Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. A quanto pare, infatti, entrambe potrebbero non restare nel cast della prossima edizione, come lascia intendere un annuncio pubblicato sul sito ufficiale Rai Casting, che ha aperto la ricerca di nuove Professoresse.

Per il momento, però, la Rai non ha ancora ufficializzato l’addio delle due showgirl. E anche qualora dovessero lasciare L’Eredità, Greta e Linda potrebbero trovare spazio nel cast di un altro programma della Tv di Stato, dopo essere diventate in questi anni volti riconoscibili e amatissimi dal pubblico. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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