L’Eredità Summer, Giulio dà un pugno sul tavolo e spaventa Liorni: "Che c'é?!". La sua vittoria è amarissima
L’Eredità Summer, puntata del 1° agosto 2026: Giulio risolve la sua seconda Ghigliottina, ma una distrazione gli costa gran parte del montepremi.
Primo giorno di agosto e nuova puntata de L’Eredità Summer Edition, lo storico game show pomeridiano di Rai 1 adattato quest’estate in versione prime time per riempire il buco lasciato dalla pausa estiva di Affari Tuoi. Nello studio di Liorni torna Giulio, insegnante e archeologo, che ieri sera ha vinto 16.250 euro. In gara ci sono anche Federica, ex campionessa di pallanuoto, Michela, studentessa di Medicina, Diego, studente di Scienze Motorie, Bruno, impiegato, e il campione Giulio. Ecco cosa è successo.
L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 1 agosto 2026
Al Triello arrivano Bruno, Giulio e Federica, con quest’ultima che ha la peggio dopo una sfida molto tirata. Alla sfida finale arrivano quindi Bruno e Giulio, che danno nuovamente vita a un testa a testa di altissimo livello, risolto solo in volata a favore di Giulio, che incassa anche il montepremi accumulato dal rivale e accede alla Ghigliottina con 170 mila euro in palio. Il campione commette due errori nella fase di associazione delle parole e arriva quindi a giocare per 42.500 euro. Il suo obiettivo è trovare una parola che leghi con: Cubismo, Massimo, Potenza, Dinastia, Partito.
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Giulio decide di acquistare la sesta parola, riducendo drasticamente la posta in palio a 4.250 euro. Quando Liorni svela il nuovo termine, Spicco, il concorrente ha un moto di stizza e sbatte con forza un pugno sul tavolo.
«Che c’è?!» esclama sorpreso il conduttore.
«C’è che era facile, mannaggia. Vabbè, non si buttano via».
Quindi decide di cambiare la sua soluzione precedente, Regno, puntando sulla parola Esponente. È proprio la risposta vincente: Giulio conquista la sua seconda Ghigliottina, anche se con qualche rammarico perché con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto portare a casa una somma molto più alta.
Reazioni social
La seconda vincita consecutiva non è bastata a suscitare l’interesse del popolo del web nei confronti de L’Eredità Summer. Su X e Facebook, infatti, i commenti dedicati al nuovo programma dell’access prime time di Rai 1 sono pochissimi, soprattutto se paragonati alle centinaia di post che ogni sera accompagnavano le puntate di Affari Tuoi. La freddezza dei social è associata anche agli ascolti televisivi della prima settimana, che sono stati molto inferiori rispetto a quelli de La Ruota della Fortuna, con Liorni che si è finora assestato attorno al 16%. C’è chi scrive: "Complimenti alla Rai che ha mandato Liorni allo sbaraglio", oppure: "È una trasmissione noiosa, specialmente in prima serata", e ancora: "Complimenti alla Rai che ha mandato Liorni allo sbaraglio!". Sono in molti, però, a credere che il problema sia sopratutto la fascia oraria dell’access prime time poco adatta a un game costruito per respirare su tempi lunghi e ragionati come L’Eredità.
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