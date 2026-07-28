Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv, perché L'Eredità Summer sta perdendo la sfida contro La Ruota della Fortuna: il vero limite non è Liorni, ma una scelta della Rai

Lo spin-off estivo cambia poco rispetto al format originale e paga il confronto con La Ruota della Fortuna: ecco i due errori che ne stanno frenando il successo

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

L’Eredità Summer è davvero il problema dell’estate di Rai 1? Probabilmente no. Il punto è un altro: un format nato per il preserale è stato spostato nell’access prime time senza cambiare davvero pelle.

L’Eredità Summer dimostra che in tv una buona idea non basta

Mentre La Ruota della Fortuna vola negli ascolti, il quiz di Marco Liorni fatica a imporsi. In questo video vi spiego perché, secondo me, la questione non riguarda il conduttore o il programma, ma una strategia che rischia persino di logorare uno dei marchi più forti della Rai.

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Marco Galeone

Marco Galeone
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro
Corrado Fortuna

Corrado Fortuna

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963