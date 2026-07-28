Ascolti tv, perché L'Eredità Summer sta perdendo la sfida contro La Ruota della Fortuna: il vero limite non è Liorni, ma una scelta della Rai
Lo spin-off estivo cambia poco rispetto al format originale e paga il confronto con La Ruota della Fortuna: ecco i due errori che ne stanno frenando il successo
L’Eredità Summer è davvero il problema dell’estate di Rai 1? Probabilmente no. Il punto è un altro: un format nato per il preserale è stato spostato nell’access prime time senza cambiare davvero pelle.
L’Eredità Summer dimostra che in tv una buona idea non basta
Mentre La Ruota della Fortuna vola negli ascolti, il quiz di Marco Liorni fatica a imporsi. In questo video vi spiego perché, secondo me, la questione non riguarda il conduttore o il programma, ma una strategia che rischia persino di logorare uno dei marchi più forti della Rai.
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