L'Eredità Summer: Liorni prende spunto da Affari Tuoi. Ma è Lorenzo a prendersi la scena con una Ghigliottina perfetta Il conduttore continua a introdurre elementi che ricordano Affari Tuoi tra filmati, musica e racconti personali. Nel finale, però, è Lorenzo a prendersi la scena

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Marco Liorni accompagna il pubblico dell’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Lo studio, più colorato del solito in vista della versione estiva, accoglie la campionessa Maria Vittoria e gli altri concorrenti. Vediamo che cosa è successo nella serata di mercoledì 22 luglio 2026, dopo la vittoria di ieri sera, con la temibile Ghigliottina portata a casa.

L’Eredità Summer: che cosa è successo nella puntata del 22 luglio 2026

Dopo la sigla e il balletto iniziale, si parte con la Scossa. Il tema riguarda i cibi che evitano il mal d’auto, un fenomeno molto diffuso soprattutto adesso, nel periodo delle vacanze. I concorrenti devono scegliere le opzioni che, secondo loro, aiutano a prevenire il malessere, lasciando sul tabellone quelle errate. Dicendo "patatine fritte", Maria Assunta prende la Scossa e porta con sé, a rischio eliminazione, la campionessa Maria Vittoria. La manche è dura, ma Maria Vittoria riesce a vincerla e si aggiudica il montepremi di Maria Assunta. Il nuovo format riprende alcuni aspetti già presenti in Affari Tuoi. Una playlist musicale è stata aggiunta nei momenti più topici della gara e vengono raccontati anche alcuni aspetti personali dei concorrenti, con immagini e aneddoti. Si continua con la manche delle date e, qui il format, si arricchisce ancora con dei filmati provenienti dalle teche Rai. Stavolta, a rischio eliminazione finisce Priscilla, che porta ancora con sé la campionessa e la batte, prendendosi dunque il montepremi di Maria Vittoria.

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L’Eredità Summer con Marco Liorni: la sfida finale

Si prosegue con il Gioco delle Porte e una delle domande viene posta da Luisa Ranieri attraverso un filmato registrato. La manche è sofferta e porta a uno spareggio per decidere chi, tra Lorenzo e Priscilla, potrà andare alla sfida finale contro Andrea. A spuntarla è Lorenzo. I due concorrenti si dispongono nell’apposita postazione e parte il duello conclusivo. Sul filo del rasoio, Lorenzo arriva alla Ghigliottina. I concorrenti eliminati ci riproveranno nella puntata di domani, sottoponendosi a un altro sorteggio. Le parole che portano alla soluzione sono: segno, finale, fuga, punti e tavolino. Il campione deve indovinare per assicurarsi il premio da 70mila euro. Per Lorenzo, la parola vincente è "vittoria" e la scrive rifiutando l’aiuto della sesta parola fornito da Liorni. Il conduttore insieme a tutto lo studio hanno esultato per la Ghigliottina eseguita alla perfezione, con simpatia e lucidità dal giovane campione giunto fino al gioco più ambito, ma anche temuto.

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