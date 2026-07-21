L’Eredità Summer 21 luglio: Maria Vittoria si riconferma campionessa, vince tutto ma la ghigliottina è amara Maria Vittoria sorprende tutti: conquista la Ghigliottina dopo una rimonta impeccabile e indovina la parola finale, ma il montepremi si assottiglia troppo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

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L’estate televisiva di Rai 1 prosegue a pieno ritmo con L’Eredità Summer, la versione estiva dello storico quiz preserale chiamato a non far rimpiangere Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda questa sera 21 luglio, un radioso Marco Liorni ha accolto il pubblico con il suo ormai celebre slogan: «Questa estate resto qua perché c’è L’Eredità». Lo studio, rinnovato per la stagione calda, sfoggia una scenografia dai colori freschi e solari, mentre le tradizionali professoresse hanno lasciato spazio a un corpo di ballo formato da due ballerine e due ballerini, pronti a scandire il ritmo del programma a suon di musica.

l’Eredità Summer puntata 21 luglio: cosa è successo

Ad aprire la serata è stata la manche del Jukebox d’epoca, un tabellone carico di grandi hit estive, da Tribale di Elodie a Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. La regola è insidiosa: guai a pescare il brano premiato con sette dischi di platino. È toccato proprio al pezzo della band bergamasca scuotere Maria Assunta, spedita dritta al dentro-fuori contro Stefano. Il duello si è deciso all’ultimo respiro: la concorrente si è salvata per appena 1,66 secondi, complice l’esitazione fatale di Stefano sulla parola "Opzionato". Lo studio ha salutato l’eliminato sulle note di Ciao Amico del Piccolo Coro dell’Antoniano.

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Spazio poi alla manche delle Date, un viaggio nella memoria collettiva: dalla nascita della prima webcam (1998) alla data di nascita di Damiano David (1999), passando per l’ingresso del termine "rockettaro" nei vocabolari (1980), l’arrivo dei gelati in barattolo (1955), il flirt tra Ayrton Senna e Carol Alt (1990) e le musiche di Nino Rota per La Dolce Vita (1960). A pagarne le conseguenze è stata Priscilla, tradita dalla data di nascita della celebre poltrona Joe: 1970, e non 1979 come da lei ipotizzato. Sfidando il campione in carica Francesco, la concorrente ha avuto la peggio: il campione ha stravinto il duello, sottraendo 10 mila euro al montepremi avversario e proseguendo la sua corsa.

La puntata è entrata nel vivo con l’elettrizzante Gioco delle Porte. Maria Vittoria ha aperto la Porta Musica, legata al tormentone di Sal Da Vinci Per sempre sì, incassando 10 mila euro. Francesco ha rischiato con la Porta Cinema da 40 mila euro, rispondendo correttamente su Rocky e volando a quota 60 mila. Maria Assunta ha scelto la Porta Incantata da 30 mila euro, che ha regalato allo studio un numero di magia del Mago Raffaello, ma la risposta sbagliata l’ha lasciata ferma a 20 mila euro. La Porta dell’Arte, su Van Gogh e il fratello Teo, ha portato Maria Vittoria a 70 mila euro, mentre Francesco è inciampato sulla Porta Boomer da 50 mila euro confondendo "nepitello" con "pertichino". Infine, la Porta dell’Eredità ha permesso a Maria Assunta di salire a 30 mila euro, cifra comunque insufficiente a colmare il distacco.

La sfida finale

Nella sfida finale dei 60 secondi, Maria Vittoria ha avuto la meglio su Francesco chiudendo la partita con ben 29 secondi ancora sul cronometro, conquistando l’intero montepremi. Alla Ghigliottina si è presentata con 130 mila euro potenziali, ma il percorso si è rivelato tutt’altro che semplice: quattro dimezzamenti consecutivi (specchio/vetro, posa/rosa, posa/muscolare, lente/ottica) hanno ridotto la cifra a 8.125 euro, ulteriormente dimezzata dopo l’acquisto della sesta parola. Alla fine Maria Vittoria senza convinzione ha scritto la parola finale, FIBRA, e deciso poi di acquistare anche la sesta parola riduce di così il finale a 825 euro. A sorpresa era proprio la parola giusta, per una vincita che è più una soddisfazione per aver indovinato piuttosto che un premio economico.

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