L’Eredità - Sfida tra Giganti, le pagelle: Totti (9) gela Checco Zalone: "Film mai visto", Carlo Verdone (8) choc: "Ho finto" Scopriamo promossi e bocciati dell'Eredità - Sfida tra Giganti, serata speciale del quiz in onda venerdì 20 febbraio 2026 su Rai 1. Francesco Totti e Carlo Verdone super ospiti di Marco Liorni

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Raiplay

CONDIVIDI

Altra puntata speciale dell’Eredità, che dopo i grandi successi ottenuti con le due serate dedicate a Sanremo e all’amore, con le sei coppie in gara, torna nella prima serata di venerdì 20 febbraio su Rai 1, con Sfida tra Giganti. La puntata speciale vede sei protagonisti della storia recente del quiz, tra i più bravi ad arrivare al celebre gioco finale della Ghigliottina (format che festeggia 20 anni dalla creazione) e a vincere premi più alti in palio. Ad impreziosire la serata la presenza di due super ospiti: Francesco Totti e Carlo Verdone, che hanno partecipato attivamente per tutta la serata. Scopriamo promossi e bocciati della puntata speciale, condotta come sempre da Marco Liorni.

L’Eredità, Sfida tra Giganti: le pagelle di venerdì 20 febbraio 2026

Pronti via, si comincia col botto e Marco Liorni accoglie in studio i suoi assi nelle maniche, ovvero Francesco Totti e Carlo Verdone, accompagnati dalle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani. Il presentatore accompagna gli ospiti ad accomodarsi e scherza con l’ex calciatore: "Stasera stai in panchina eh" e lui replica stando al gioco: "Tanto ci sono abituato". Poi Verdone incalza, sempre con l’ex capitano della Roma: "Da anni dobbiamo fare una cena insieme ma non trova mai tempo, non viene mai. Comunque la faremo presto". Pronta la replica dell’ex capitano giallorosso: "Sì, ma paghi il pesce mica la pizza eh?!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata parte in quinta e non si smentisce successivamente, regalando anche un momento di danza dei super ospiti, che si divertono sulle note della "Prostata enflamada" di Checco Zalone, ballata da Totti prima insieme a Verdone e poi da solo. Scopriamo top e flop dell’Eredità – Sfida tra Giganti.

Francesco Totti, voto 9: fuoriclasse assoluto sul prato verde da calcio, l’ex Capitano giallorosso è in grande forma anche davanti alle telecamere del popolare quiz e diverte con le sue battute sin dall’inizio. Autoironico al massimo, sta al gioco con le frecciatine di Liorni e Verdone e pronti via comincia con una serie di freddure micidiali: "Io non posso giocare, so al massimo 10 parole", "Se volete vincere non chiedete a me". Tante risate quando Marco Liorni gli domanda: "Come lo vedi Carlo stasera?" e lui: "Seduto". Poi l’aneddoto del carcere: "Stavo in un carcere a fare autografi e poi arriva un detenuto che era dentro da 3 anni e mi ha detto di essersi fatto una settimana in più per vedermi". Unica (simpatica) sbavatura, quando Liorni prova a interrogarlo su Buen Camino, ma Totti si fa trovare impreparato sul film di Checco Zalone: "Ma io non l’ho visto". Campione.

Carlo Verdone, voto 8: Superlativo ed eterno. L’attore e regista romano non stanca mai e diverte con i suoi ricordi del passato cinematografico, oltre che gli aneddoti del presente. Da tifoso romanista, gioca con l’amico e mito Francesco Totti, con il quale scherza e crea siparietti divertenti. Grandi risate in studio quando racconta un aneddoto successo mentre era in auto nel traffico della Capitale: "Ero fermo al semaforo e un tizio in macchina accosta per chiedermi quando avrei rifatto un film con Alberto Sordi. Io poi ho sbottato – "Sordi è morto!", ma come può? è successo tre anni fa". Poi la sua, celebre, passione per la medicina, che sfocia in divertenti siparietti nella farmacia romana dove ama passare del tempo per consigliare i pazienti sulle terapie da assumere. Insomma, il solito Carlo Verdone, che non stancherà mai. Non manca un momento nel quale l’attore svela un suo segreto: "Ho sempre fatto finta di bere l’alcol, sia nei film che nella vita, sono completamente astemio". Mito.

Marco Liorni, voto 7: padrone di casa perfettamente a suo agio, Marco Liorni si dimostra in grande forma per il quiz show e lascia a casa quel suo stile di conduzione a volte "ingessato", che spesso gli è stato attribuito. Abituato a presentare in maniera lineare, e senza troppi acuti fuori schema, Liorni cambia abito per la serata evento e dimostra di apprezzare realmente la presenza di Totti e Verdone, personaggi celebri, che lo sbloccano totalmente. Sin dall’inizio, infatti, scherza con i due miti di sport e cinema, divertendo e soprattutto divertendosi, con risate sonore e autentiche. Mette in panchina l’ex Capitano giallorosso e lo stuzzica continuamente, mentre fa aprire Carlo Verdone a tutto tondo, da aneddoti del passato a gag attualissime. Al posto giusto.

Letizia Arnò, voto 6,5: Attrice divenuta celebre per la sua interpretazione della figlia di Checco Zalone nell’ultimo successo "Buen Camino", Letizia Arnò entra in studio con personalità, nonostante la giovanissima età (18 anni), e sta a suo agio nel clima divertente della serata. Bello il momento dell’abbraccio con Carlo Verdone, suo idolo del cinema, dal quale riceve consigli preziosi. Talento.

Le professoresse Linda e Greta, voto 6,5: Protagoniste fisse del quiz, in onda tutte le sere nell’access prime time di Rai 1, le due professoresse si divertono e si dimostrano all’altezza della puntata speciale, nella quale interagiscono costantemente con Carlo Verdone e Francesco Totti, al loro fianco per tutta la serata. Le due showgirl sono brave nel loro ruolo, con il quale spiegano le risposte dei concorrenti, e nel porre domande adeguate agli ospiti. Promosse.

Gabriele Paolini, voto 6,5: Nella serata dedicata alla Ghigliottina, non possiamo non citare il concorrente, vincitore nel passato di 300mila euro nel quiz, che batte gli altri pretendenti e arriva a giocarsi il tutto per tutto per 50mila euro. Diamo sei, solo per un motivo: per ora non sappiamo se ha vinto e, come precisa Marco Liorni, bisognerà aspettare 24 ore e il secondo appuntamento dello speciale, in onda sabato 21 febbraio. Gabriele promosso, in ogni caso per essere arrivato fino in fondo.

Paolo Vallesi, voto 5: Il cantante dovrebbe rappresentare la parentesi canora del quiz show, ma appare in unico (rapidissimo) momento nel quale si esibisce con "Le parole inutili", brano con il quale ha vinto Sanremo nuove proposte nel 1991. Vallesi da il massimo ma il tempo a disposizione è troppo poco per regalare momenti musicali.

Potrebbe interessarti anche