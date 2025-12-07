L’Eredità, salta la puntata di oggi (e Mediaset ringrazia): perché Liorni è nei guai con Max Giusti L’assenza de L’Eredità oggi 7 dicembre apre la strada a Caduta Libera: Max Giusti punta a conquistare il pubblico dei quiz e mettere Rai 1 in difficoltà”

La messa in onda della Prima alla Scala, in programma oggi 7 dicembre, comporterà un netto stravolgimento del palinsesto di Rai 1. Tra i programmi cancellati c’è anche L’Eredità di Marco Liorni, che sarà costretto a restare fermo proprio nel giorno in cui su Canale 5 partirà la nuova edizione di Caduta Libera, destinata a essere il nuovo competitor del format Rai nei prossimi mesi.

L’Eredità oggi 7 dicembre non va in onda: come cambia la programmazione di Rai 1

Domenica 7 dicembre Rai 1 dedicherà il suo pomeriggio alla Prima della Scala. A partire dalle ore 17.45, dopo la puntata di Domenica In, è in programma il collegamento con il teatro milanese con Milly Carlucci, Bruno Vespa e Giorgia Cardinaletti. A seguire, alle ore 18, prenderà il via la messa in onda in diretta dell’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic, diretta da Riccardo Chailly. La durata complessiva dello spettacolo, compresi gli intervalli, sarà di circa tre ore e mezza. Per questo, Rai 1 oggi cancellerà alcuni dei programmi del suo pomeriggio domenicale: oltre a L’Eredità, salteranno anche le puntate di Da Noi… a Ruota Libera e Affari Tuoi.

Ecco la programmazione di oggi:

ore 14.00: Domenica In

ore 17.15: TG1

ore 17.18: Che tempo fa

ore 17.20: Domenica In

ore 17.45: Prima alla Scala: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

ore 20.20: TG1

ore 20.30: Prima alla Scala: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

L’Eredità lascia campo libero a Caduta Libera

Per L’Eredità, la sosta di oggi potrebbe rivelarsi un’insidia inattesa. Nel pomeriggio, infatti, Canale 5 lancerà la nuova stagione di Caduta Libera. Lo storico game show della botola, dopo 14 edizioni guidate da Gerry Scotti, passerà nelle mani di Max Giusti, che avrà il compito di rilanciare il format con diverse novità nel regolamento e un maxi-premio in palio di 300mila euro, triplicato rispetto alla scorsa stagione.

Al fianco di Max Giusti ci sarà Isobel Fetiye Kinnear, ex concorrente di Amici, che avrà il ruolo di co-conduttrice in studio. L’obiettivo di Mediaset è chiaro: replicare il successo di format storici come La Ruota della Fortuna, approfittando di un momento di pausa del competitor per fidelizzare il pubblico e conquistare nuovi spettatori.

Non è un caso che il debutto di Caduta Libera sia stato fissato proprio oggi: l’assenza de L’Eredità potrebbe dirottare l’attenzione degli appassionati di quiz verso Canale 5, dando al game show di Max Giusti una partenza più brillante. Il rischio per Rai 1 è concreto: lo stesso meccanismo si è già visto con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che riuscì a conquistare pubblico e attenzione durante la pausa del competitor e a consolidare il proprio spazio anche al ritorno in onda del programma Rai.

