L’Eredità, Marco Liorni svolta in prima serata (contro la regina della tv): cosa succede Grandi novità per il 2026, quando l’amatissimo quiz preserale potrebbe debuttare anche in prime time confrontandosi con un colosso Mediaset.

Lo storico format de L’Eredità è un gioco che continua a piacere molto, e a dimostrazione di questo troviamo proprio gli ottimi risultati in termini di ascolto e telespettatori ottenuti da Marco Liorni nella nuova edizione del quiz preserale. Ed è proprio per questo che i vertici di Viale Mazzini starebbero pensando a una grande promozione per il 2026: Liorni potrebbe debuttare con L’Eredità nella prima serata del sabato sera di Rai 1, ritrovandosi così a sfidare una regina di casa Mediaset: Maria De Filippi. Scopriamo di più.

L’Eredità sbarca in prima serata (contro Maria De Filippi)

Ebbene sì, a fronte degli ottimi ascolti registrati da L’Eredità in queste ultime settimane, con picchi di share che hanno addirittura superato il 31%, i vertici Rai avrebbero deciso di portare Marco Liorni e l’amatissimo quiz anche in prima serata. L’idea, che potrebbe concretizzarsi con il nuovo anno, sarebbe quella di portare L’Eredità nel prime time del sabato sera con una versione che manterrebbe il format e l’organizzazione originale del programma ma con l’aggiunta di momenti di gioco corale e spettacolo.

Una scelta che porterebbe Marco Liorni a sfidare una delle regine della televisione italiana: Maria De Filippi. Non avendo ancora certezza del periodo esatto, a seconda dei casi L’Eredità si ritroverebbe come diretto competitor Tu Si Que Vales o C’è Posta Per Te, due programmi di punta e di successo di casa Mediaset. Insomma, un vero e proprio scontro tra titani che darebbe al pubblico la possibilità di scegliere tra due programmazioni veramente molto forti.

L’Eredità in prima serata, Rai punta tutto sul pubblico fedele: la strategia

La decisione della Rai di portare Marco Liorni e L’Eredità anche in prima serata non arriva però per caso, ma nasce da una strategia studiata al minimo dettaglio. Considerando anche la forte proposta di Mediaset, proporre nella prima serata di Rai 1 un format già amatissimo e seguito potrebbe infatti portare ad ottimi risultati.

Il gioco de L’Eredità continua a conquistare il pubblico ogni sera, regalando momenti di gioco, spensieratezza ed allegria anche grazie all’ottima conduzione di Marco Liorni, sempre sorridente, gentile, pacato e ironico, e alla presenza delle professoresse Linda e Greta, che ogni sera portano la loro dolcezza e simpatia nello studio. Un mix che gli italiani hanno dimostrato di amare e che, dando già ottimi risultati nel preserale, non potrà che regalare grandi soddisfazioni anche in prima serata grazie al supporto dei tanti telespettatori fedeli che ormai considerano Liorni come ‘uno di famiglia’.

