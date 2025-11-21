L’Eredità, Rai 1 cancella la puntata di oggi ma Liorni va in onda lo stesso: dove lo vedremo Rai 1 rivoluziona il palinsesto per la Coppa Davis: L’Eredità non va in onda sul primo canale il 21 novembre, ma Marco Liorni sarà comunque visibile

La programmazione di Rai 1 subisce un cambio improvviso per lasciare spazio a un evento sportivo molto atteso: la semifinale di Coppa Davis. Oggi, venerdì 21 novembre 2025 il primo canale dedica l’intero pomeriggio alla sfida tra Italia e Belgio, match decisivo per l’accesso alla finale del prestigioso torneo. Questa modifica coinvolge anche L’Eredità, che per una volta deve fare posto al tennis, rinunciando al suo storico slot preserale. Tuttavia, i fan del quiz condotto da Marco Liorni possono tirare un sospiro di sollievo: la puntata non sarà cancellata, ma semplicemente ricollocata altrove.

L’Eredità del 21 novembre si sposta: ecco dove seguire la puntata

La semifinale, in onda dalle 15:55, occuperà buona parte del pomeriggio televisivo, con un racconto in diretta che proseguirà fino alla conclusione del match. L’unica pausa programmata riguarda l’appuntamento informativo del Tg1, che come di consueto trova spazio alle 18:00. Subito dopo, alle 18:07, torna anche CIS – Viaggiare Informati, lo spazio dedicato agli aggiornamenti sulla mobilità. Una volta chiusa questa breve parentesi, la linea tornerà prontamente al tennis alle 18:10, senza ulteriori interruzioni.

La variazione di palinsesto non lascia a bocca asciutta gli appassionati del quiz più longevo della televisione italiana. Anche se L’Eredità non potrà andare in onda su Rai 1, la puntata prevista per oggi non verrà saltata. È semplicemente RaiPlay a prendere in carico la trasmissione, con il consueto orario di disponibilità fissato per le 18:45. Un modo per non scontentare il pubblico più affezionato e garantire continuità al programma, che anche in streaming mantiene numeri importanti. L’annuncio dello spostamento arriva direttamente dal suo conduttore, Marco Liorni. Il volto del preserale Rai ha scelto i social per spiegare la situazione, rassicurando gli spettatori e indicando chiaramente dove poter seguire la nuova puntata. Con un messaggio semplice e diretto, Liorni ha confermato che il quiz andrà in onda regolarmente, solo su una piattaforma diversa.

Perché Rai 1 dice "sì" al tennis

La decisione di Rai 1 rientra nella logica degli eventi sportivi di grande richiamo. La Coppa Davis è una competizione che coinvolge un pubblico vasto e trasversale, e la semifinale con gli azzurri in campo rappresenta un appuntamento imperdibile per molti telespettatori. Dedicare al tennis l’intero pomeriggio è una scelta che punta a valorizzare un evento di rilevanza internazionale, pur garantendo comunque spazio ai programmi di punta del palinsesto attraverso soluzioni alternative come RaiPlay.

In questo modo, la rete riesce a conciliare informazione, sport e intrattenimento, offrendo un servizio completo senza penalizzare i format più amati. E per una volta, il preserale di Rai 1 si trasferisce online, ma senza rinunciare al suo appuntamento quotidiano con il pubblico.

