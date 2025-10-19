L'Eredità, Marco Liorni torna con un nuovo gioco e si riprende il preserale: tutte le novità
Il conduttore romano è pronto a condurre la nuova stagione del game show di Rai 1 e ribadisce: "Stiamo solo giocando".
Dopo l’estate con Reazione a Catena, il preserale riprende la sua veste più amata, quella guidata da Marco Liorni. Dal 20 ottobre torna su Rai 1 L’Eredità, lo storico game show che ogni sera accompagna milioni di italiani fino al TG1 delle 20. Per il conduttore romano sarà la terza stagione consecutiva alla guida del programma, e a giudicare dalle sue parole non c’è alcuna ansia da prestazione: "La priorità è far bene il proprio lavoro, con gioia. Alla fine stiamo giocando".
Il quiz resta fermo alle 18.45, lì dove da anni ha costruito la sua forza. Una scelta di stabilità che, in tempi di esperimenti e ripescaggi dal passato, suona quasi rassicurante: il pubblico sa cosa aspettarsi, e Liorni è pronto a darglielo con il suo stile pacato ma deciso. Stessa ora ma qualche novità: la nuova edizione porterà con sé anche un gioco inedito. Si chiama "Un, due, tre, quella!" e promette scintille. Volete saperne di più? Trovate tutto nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Focus ascolti tv Reazione a Catena, l’impresa ‘silenziosa’ di Pino Insegno: i numeri che allarmano Marco Liorni
Il game show di Rai 1 lascerà presto spazio a L’Eredità al termine di un’ottima stag...
Canale 5 rivoluziona il preserale, Mediaset cala tre assi e la Rai trema: cosa vedremo
Mentre Gerry Scotti continua a volare con la Ruota, Paolo Bonolis e Max Giusti si pr...
Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna
Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
Splendida Cornice, Geppi Cucciari pronta a fare il botto con la quinta stagione
Sigle nostalgiche, nuovi ospiti e tante novità nel format più iconico di Rai 3.
9-1-1, anticipazioni settima stagione: Bobby e Athena sull'orlo di una crisi
La celebre serie torna su Rai 2 con 10 nuove puntate ad alta adrenalina e ricche di ...
Tu Si Que Vales, il duello con Ballando è solo all'inizio: chi vincerà la sfida per gli ascolti tv?
Il talent show di Canale 5 sta dando filo da torcere al dancing show di Rai 1: gli a...
Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda
Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentim...
Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)
Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...