L'Eredità, Marco Liorni torna con un nuovo gioco e si riprende il preserale: tutte le novità

Il conduttore romano è pronto a condurre la nuova stagione del game show di Rai 1 e ribadisce: "Stiamo solo giocando".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo l’estate con Reazione a Catena, il preserale riprende la sua veste più amata, quella guidata da Marco Liorni. Dal 20 ottobre torna su Rai 1 L’Eredità, lo storico game show che ogni sera accompagna milioni di italiani fino al TG1 delle 20. Per il conduttore romano sarà la terza stagione consecutiva alla guida del programma, e a giudicare dalle sue parole non c’è alcuna ansia da prestazione: "La priorità è far bene il proprio lavoro, con gioia. Alla fine stiamo giocando".

Il quiz resta fermo alle 18.45, lì dove da anni ha costruito la sua forza. Una scelta di stabilità che, in tempi di esperimenti e ripescaggi dal passato, suona quasi rassicurante: il pubblico sa cosa aspettarsi, e Liorni è pronto a darglielo con il suo stile pacato ma deciso. Stessa ora ma qualche novità: la nuova edizione porterà con sé anche un gioco inedito. Si chiama "Un, due, tre, quella!" e promette scintille. Volete saperne di più? Trovate tutto nel Video!

