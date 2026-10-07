L’Eredità, Liorni sceglie le eredi di Greta e Linda: chi sono le nuove professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti (e perché il format cambierà)
Il quiz di Rai 1, pronto a tornare a breve per la 25esima stagione, avrà due nuovi volti dopo l'addio di Linda Pani e Greta Zuccarello. Ecco di chi si tratta in dettaglio.
L’Eredità condotta da Marco Liorni è pronta a tornare, da lunedì 19 ottobre su Rai 1, con parecchie novità da non perdere. A partire dalle Professoresse, che cambieranno in blocco dopo l’addio di Linda Pani e Greta Zuccarello, amatissime spalle di Liorni negli ultimi due anni. Al loro posto, come anticipato da Davide Maggio, ci saranno una modella romana e la vincitrice dell’85esima edizione di Miss Italia. E poi spazio a un nuovo gioco denominato "Sbagliando si impara", atteso in apertura di ogni puntata. Ecco qui sotto tutti i dettagli da conoscere.
L’Eredità, chi sono le nuove professoresse che affiancheranno Marco Liorni
Ci siamo. Il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni tornerà in onda per la nuova stagione da lunedì 19 ottobre, alle ore 18.40. Un ritorno attesissimo dai telespettatori, che innanzitutto si troveranno davanti le due nuove Professoresse scelte per prendere il posto delle uscenti Greta Zuccarello e Linda Pani. Quest’ultima, dopo l’esperienza in televisione ora lavora in radio, mentre Zuccarello potrebbe rimanere nell’orbita de L’Eredità, presenziando forse a qualche puntata speciale in prime time.
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Ad ogni modo, come riportato dal sito di Davide Maggio, al fianco di Liorni faranno presto il loro debutto Marta Antonucci e Ofelia Passaponti. La prima è una modella romana, e la seconda è senese ed è già nota al grande pubblico per aver trionfato nella 85esima edizione di Miss Italia. Passaponti, tra l’altro, ha già lavorato in tv come valletta di Amadeus, a La Corrida sul Canale Nove. Le due nuove professoresse, come riporta sempre Davide Maggio, saranno affiancate nelle coreografie dai ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.
Il nuovo gioco atteso a L’Eredità
Ma le due Professoresse non sono le uniche novità dell’edizione imminente, la 25esima, de L’Eredità. Per festeggiare il traguardo del quarto di secolo, il quiz più longevo della tv italiana introdurrà infatti un nuovo gioco all’inizio di ogni puntata. Si tratta di "Sbagliando si impara", segmento in cui i concorrenti saranno chiamati a individuare un errore all’interno di una frase e a correggerlo prontamente. Seguiranno poi, come da copione, le altre prove classiche del game show, fino alla fantomatica Ghigliottina, dove il campione di puntata tenterà il tutto per tutto per aggiudicarsi il montepremi accumulato.
Infine, per celebrare i 25 anni de L’Eredità sono previsti nel corso della stagione anche diversi ospiti speciali e sorprese inaspettate.
Quando torna in onda L’Eredità con Marco Liorni
L’Eredità tornerà su Rai 1 da lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 18.40 circa, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le puntate saranno visibili anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.
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