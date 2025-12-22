L'Eredità - Telethon, le pagelle: Liorni ancorato al passato (5), De Girolamo stuzzica (8) e c'entra Barbara d'Urso Nella puntata del 21 dicembre 2025 de L'Eredità - Telethon, De Girolamo punge il ballerino sul rapporto con Barbara d'Urso e Liorni non convince: le pagelle

La puntata speciale de L’Eredità, intitolata "Gran Galà Telethon" e volta a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e trovare cure a malattie genetiche rare che colpiscono molti bambini nel mondo, è condotta da Marco Liorni, in prima serata su Rai 1, domenica 21 dicembre 2025. Tanti gli ospiti in studio e i concorrenti vip che giocano per donare una cospicua somma di denaro alla Fondazione. Parliamo di 47.500 euro, devoluti a Telethon grazie alla coppia formata da Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli, che trova la parola "Allegria" e giunge alla Ghigliottina dopo un Triello che li vede scontrarsi con le Professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello (a sorpresa concorrenti dello show) e Paola Perego in coppia con Frank Matano, perché Paolo Belli lascia lo studio prima del grande finale. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 21 dicembre 2025 de L’Eredità – Gran Galà Telethon.

L’Eredità Gran Galà Telethon, puntata 21 dicembre 2025: le pagelle

Greta Zuccarello e Linda Pani, le Professoresse de L’Eredità in perfetta armonia: voto 9.

È facile nel mondo dello spettacolo che vi sia competizione tra due persone che svolgono lo stesso ruolo in un programma. Solitamente c’è sempre qualcuno che vuole primeggiare e proprio per questo è ancora più sorprendente vedere Greta e Linda spalleggiarsi l’una con l’altra, ridere insieme, dare manforte agli altri, parlare l’una per l’altra e rispondere all’unisono alle domande presentate, un po’ come se fossero due gemelle separate alla nascita. Forse è finzione, ma in TV sembrano davvero autentiche e soprattutto una sintonia così forte l’abbiamo vista poche volte in trasmissioni televisive. Non solo, perché, oltre a mettersi in gioco sempre, sono anche brave nei vari giochi (a parte un piccolo errore perdonabile). Certo, la facilità delle parole da indovinare aiuta, ma il grosso lo fanno loro e sono anche molto veloci nella sfida contro i The Jackal. Insomma, una coppia che dà soddisfazioni anche a Marco Liorni, che si complimenta con loro dicendo che hanno fatto una bellissima figura e di esserne fiero.

Nunzia De Girolamo punge Pasquale La Rocca, voto 8.

Nunzia De Girolamo è bravissima a stuzzicare gli altri. Lo fa anche con Pasquale La Rocca, riferendosi al presunto flirt con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, quando racconta dell’ipotetica love story nata tra Julia Roberts e un motoscafista a Venezia durante le riprese di un film di Woody Allen. Queste le sue parole: "Nel settembre del 1995, Mario venne fotografato ripetutamente in compagnia di Julia Roberts. Sui giornali si cominciò a parlare di love story, un po’ come la tua! In realtà si trattava solo di una simpatia reciproca", dice guardando con un sorriso beffardo il ballerino professionista. E poi aggiunge: "Col cuore!". Un momento che fa ridere tutti, persino Marco Liorni. A fine intervento però, Nunzia De Girolamo lo abbraccia come a scusarsi per averlo messo un po’ in imbarazzo. Possiamo dire che la conduttrice di Ciao Maschio riesce a colpire nel segno ovunque si trovi e ci piace proprio così!

Paola Perego, è lei a comandare nella coppia ma è giusta e sincera: voto 7.

Fin dai primi minuti si capisce subito chi ha in mano le redini della situazione, perché è sempre Paola a rispondere ai quesiti, sia con Paolo Belli sia con Frank Matano. Però non si prende i meriti di tutte le soluzioni che dà: se a suggerire la risposta a una domanda sono i suoi compagni di viaggio – prima Belli e poi Matano -, ci tiene a precisarlo e questo le fa molto onore. Succede, per esempio, nel Triello con la domanda di Iginio Massari – è lo stesso pasticciere a porla tramite un video -, quando il conduttore le chiede: "Sapevi anche tu la risposta?". La Perego confessa di no e poi sottolinea che Frank poco prima le aveva detto che si trattava del Panettone gastronomico di Massari.

Marco Liorni non cambia passo, voto 5.

C’è chi ne elogia la professionalità, che sicuramente non gli manca e che anche noi apprezziamo molto. Il problema, a parer nostro, è che Marco Liorni è troppo ancorato al passato, a un tipo di conduzione superato da qualche annetto (se si vuole arrivare davvero ai giovani), forse proprio da Amadeus, il primo a riuscire a movimentare un programma con elementi di novità, forte carisma e voglia di mettersi in gioco, di osare più degli altri. Tutto questo in Liorni non lo troviamo, come non lo vediamo in Carlo Conti del resto. Eppure è pienamente capace di gestire un programma, ma manca di quello sprint che fa esaltare. E, infatti, nel complesso, troviamo la serata piuttosto soporifera. Peccato.

Paolo Belli si ‘nasconde’, voto 5.

Sarà anche il primo a dare il via a una serie di annunci che invitano le persone a donare alla Fondazione Telethon, ma non lo sentiamo quasi mai parlare. Lascia sempre la parola a Paola Perego, almeno finché resta in studio, perché ad un certo punto scompare per presentare l’ultima ora della maratona Telethon nello studio vicino. Non fraintendeteci: il suo contributo lo dà eccome – basti pensare che consiglia a Paola una risposta che si rivela pure giusta, ma che noi non sentiamo, forse perché la indica soltanto -, però vorremmo ascoltare anche i suoi ragionamenti durante i giochi e invece nulla. E pensare che Paola Perego lo esorta proprio a dare lui una soluzione, ma il conduttore si tira indietro, nascondendosi dietro a un "no, lo faccio per galanteria". Che poi ci aspettavamo un Paolo Belli più mattatore, ma le vere anime della festa sono Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal e le professoresse Linda e Greta.

Gianmarco Tognazzi non ne azzecca una, voto 4.

Siamo un po’ combattuti sul voto di Tognazzi, perché da una parte vorremmo premiarlo per la sua autoironia, come quando ammette di essere ‘lento’ e poi esulta per aver indovinato almeno una risposta nella sfida con Matano contro i The Jackal: "Ne ho detta una!", esclama. Dall’altra però, durante le manche de L’Eredità, interviene così raramente per dare le soluzioni che ci chiediamo se la sua sia ignoranza o poco coraggio di mettersi in gioco. Lasciare la patata bollente, i "ragionamenti ragionati", a Matano è troppo facile.

Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli vincono 47.500 euro, tra mancanze e assenze: voto 4.

Sono i due conduttori a giocare alla Ghigliottina, ma come ci siano arrivati resta una sorta di mistero. Diciamo che la loro partecipazione nelle prime manche della puntata è molto piatta, tanto che dei loro interventi, nei ricordi, resta poco o niente, se non il ragionamento su Pippo Baudo, dove emerge la capacità di Ilaria D’Amico di notare dettagli. Ed è esattamente quello che succede con Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, anche loro non particolarmente incisivi e coinvolgenti, dal punto di vista dell’intrattenimento in sé soprattutto. A stupire ancora di più è che Ilaria D’Amico e Gianluca Gazzoli, alla Ghigliottina, non riescono a collegare subito "Allegria" a "Quale", parole che danno il titolo al noto brano di Lucio Dalla ("Quale allegria"). Ma anche il dubbio su "Sant’allegria", celebre canzone di Ornella vanoni. Insomma, non proprio una performance da Oscar, ma almeno donano altri 47.500 euro a Telethon senza l’aiuto degli altri.

