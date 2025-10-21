L’Eredità, il nuovo look di Liorni spiazza e sul web vince la nostalgia di Insegno: “Ridatecelo” Nella puntata del 20 ottobre, Francesco Maria, alla Ghigliottina, sbaglia nel gran finale, dimezzando il montepremi: cosa è successo da Liorni e le polemiche social

Nella prima e attesa puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai Uno lunedì 20 ottobre 2025 al posto di Reazione a Catena, il game show guidato da Pino Insegno, arriva alla Ghigliottina Francesco Maria, già conosciuto lo scorso anno. Il campione in carica si avvicina molto alla parola finale ma non riesce a portare a casa il montepremi. Ecco cosa è successo nell’ultima manche de L’Eredità e le polemiche/reazioni sui social durante e dopo la puntata di lunedì 20 ottobre 2025.

L’Eredità, puntata 20 ottobre 2025: cosa è successo

Dopo un "Triello" abbastanza fortunato e una manche dei "100 secondi" dove ha avuto la meglio contro Elisa (è l’ultima vincitrice della scorsa edizione e quindi ora ex campionessa in carica), Francesco Maria arriva alla Ghigliottina con un montepremi di 180mila euro. Nell’ultima manche, però, fa una serie di errori durante il percorso di scelta dei 5 indizi – "Sviluppo, Spedizione, Terzo, Terrestre, Colletto" – dimezzando il montepremi ben 2 volte. La parola finale, che ormai vale 45mila euro, per il campione è "Tempo", ma quella giusta è "Polo".

Il look di Liorni e la nostalgia di Insegno: le polemiche social

C’è poco da fare: cambia il programma, ma le polemiche sono sempre tante, praticamente quanto l’ironia usata in questi commenti dagli utenti sui social, in particolare su ‘X’. I commenti cominciano dal ritorno de L’Eredità e di Marco Liorni alla guida del game show e proseguono con la presenza delle professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello, a quanto pare dimenticate in 4 mesi dai telespettatori.

Ma cominciamo dall’inizio, ovvero dall’inevitabile confronto tra L’Eredità e Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno fino a un paio di giorni fa. Rispetto al passaggio di testimone nel preserale di Rai Uno, i social sono divisi. C’è chi è felice della fine di Reazione a Catena: "#leredità finalmente ci liberiamo di #pinoinsegno #rai", oppure: "È tornata L’eredità, finalmente ci siamo liberati di Abete Maestro".

Ma c’è anche chi non apprezza il ritorno del pur bravo Marco Liorni come conduttore de L’Eredità: "Perché ancora Liorni?", "Che cosa triste! Accendere la tv e trovarci liodormi", "Ridateci Pino Insegno #leredità", "Il pubblico è già annoiato", "Ecco, è ritornato, il presersale soporifero…". E ancora: "Nel programma #Reazioneacatena valeva più la preparazione dei concorrenti ne #leredita vale più la fortuna. Preferisco il primo", "Prima puntata de #leredità e già mi manca #reazioneacatena", "Vuole fare il simpatico ma non ci riesce".

Marco Liorni, tra l’altro, si presenta in studio con una capigliatura un po’ diversa da quella a cui ci aveva abituati durante l’edizione precedente e gli occhiali da vista. E, ovviamente, anche sull’aspetto non mancano le reazioni social: "Liorni ha litigato con il parrucchiere?", "Perché lo vedo arruffato il Liorni?", "Sembra abbia fatto la permanente!". Infine, un utente si astiene dal commentare e ne svela anche il motivo: "Non commento i capelli di Liorni perché veniamo da Insegno che si pettinava coi petardi".

Altri commenti, molto ironici, riguardano l’insistenza del conduttore nel ricordare che una concorrente, Linda, è incinta (in effetti lo ripete più volte): "Linda tra un po’ partorisce per non sentirsi più dire che è incinta", "Linda è in dolce attesa se qualcuno non l’avesse capito", "Mi sorge un dubbio, ma perché Linda ha una pancia pronunciata ed è seduta su uno sgabello? Dall’inizio della trasmissione non ce l’hanno fatto capire", "Raga ma solo io trovo veramente cringe questo continuare a sottolineare che Linda sia incinta? Ma perché si è fissato su sta cosa", "Comunque dovrebbero fornire un sedile a tutti, non solo, come giustamente, alle donne gravide".

Le professoresse de L’Eredità ‘dimenticate’ nella puntata del 20 ottobre 2025 e il nuovo gioco

Non solo critiche a Marco Liorni e Pino Insegno, ma anche ironia e dubbi sul fatto che le due professoresse, Linda Pani e Greta Zuccarello, siano le stesse della scorsa edizione de L’Eredità. Tra i commenti, infatti, leggiamo: "Speravo nel cambio delle ‘professoresse’", "Visto che non me le ricordo, le due Prof sono le stesse dell’anno scorso o le hanno cambiate?", "#leredita mi ero dimenticata delle Kessler", "Eh beh, non poteva mancare il balletto, stavo già in pensiero".

Infine, tante le reazioni sui social relative al nuovo gioco de L’Eredità dal titolo "1, 2, 3 quella" (in sostanza, vengono date tre parole e i concorrenti devono dire quale parola le accumuna) e alla performance dei giocatori durante questa manche: "Il gioco è una cavolata e riescono a sbagliare lo stesso", "Ma non hanno capito niente", "Carino, mi piace di più di quello delle notizie assurde", "Troppo difficile questo gioco (con la faccine che ride, ndr)", "Praticamente questo nuovo gioco sono delle mini ghigliottine super facili", "‘1, 2, 3 quella" è un gioco semplice ma almeno più razionale di ‘Chi come cosa’", "Mi piace il gioco, permette di rispondere anche a noi!!".

