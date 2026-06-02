Eleonora, chi è la vincitrice del 'Torneo dei Campioni' de L’Eredità: Liorni commosso e 'Professoresse' in lacrime, quanto ha vinto Eleonora Chiarot trionfa nella finalissima del Torneo dei Campioni (senza botto finale): ecco chi è e cosa è successo nell'ultima puntata di lunedì 1 giugno 2026.

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Si è chiusa con una finale ricca di emozioni l’edizione 2025-2026 de L’Eredità. Nel pomeriggio di lunedì 1° giugno, il game show condotto da Marco Liorni ha salutato il pubblico di Rai 1 dopo una stagione da record negli ascolti, culminata con il Torneo dei Campioni, la sfida che ha riportato in studio alcuni dei concorrenti più forti e amati dell’anno.

L’ultima settimana del programma è stata infatti dedicata a una vera e propria competizione "all star", con protagonisti i campioni che maggiormente si sono distinti tra Ghigliottine vinte e montepremi accumulati. Un finale a tappe emozionante che ha permesso al pubblico di riabbracciare i concorrenti più iconici della della stagione prima della pausa estiva. Ecco com’è andata e chi ha vinto.

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L’Eredità, cosa è successo nell’ultima puntata del 1° giugno 2026

La finalissima del Torneo dei Campioni de L’Eredità ha visto sfidarsi sette ex concorrenti: Stefano, Gabriella da Asti, Fiamma da Gioia del Colle, Francesco da Perugia, Federica da Reggio Emilia, Eleonora da Torino e Marcella da Verona.

In apertura di puntata Marco Liorni ha voluto ringraziare il pubblico che ha seguito il programma nel corso della stagione:

"Vogliamo ringraziare voi a casa, grazie di cuore per l’affetto che ci avete dimostrato".

La serata è stata caratterizzata da momenti particolarmente toccanti. Dopo l’eliminazione al penultimo gioco di Francesco, tra i concorrenti più apprezzati dell’edizione, lo stesso Liorni è arrivato a commuoversi per poi scherzare per stemperare l’emozione: "Per fortuna che c’è trucco e parrucco". Non sono mancati i filmati celebrativi con le vincite più importanti dell’anno e i momenti più significativi della stagione. Immagini che hanno emozionato anche le professoresse de L’Eredità Linda Pani e Greta Zuccarello, inquadrate con gli occhi rigati dalle lacrime mentre rivivevano i ricordi di un’annata televisiva particolarmente fortunata.

A conquistare il titolo è stata Eleonora, che ha chiuso il Torneo dei Campioni con tre vittorie, lo stesso numero ottenuto da Stefano, conquistando il titolo di "Campionessa del torneo dei campioni". A fare la differenza è stato però il montepremi complessivo accumulato, superiore a quello del suo rivale.

La concorrente torinese è arrivata fino alla Ghigliottina finale con un montepremi iniziale di 180 mila euro, ridotto poi a 90 mila euro dopo un errore nelle scelte decisive. Le cinque parole-indizio erano "Scoprire", "Presto", "Scusa", "Meglio" e "Domani". Dopo un minuto di riflessione Eleonora ha scritto "Giorno", ma la soluzione corretta era "Ancora". Nonostante la mancata vincita finale, il titolo di campionessa del Torneo dei Campioni è rimasto suo.

Chi è Eleonora, la campionessa del Torneo dei Campioni: quanto ha vinto

Eleonora Chiarot ha 37 anni, vive a Torino e nella vita lavora come tutor dell’apprendimento. Nel corso della stagione è diventata uno dei volti più apprezzati de L’Eredità, grazie alla sua preparazione e alla sua costanza.

Prima del Torneo dei Campioni aveva partecipato a 17 puntate, raggiungendo ben nove Ghigliottine senza però riuscire a portare a casa alcuna vincita. Un tabù che ha finalmente spezzato il 29 maggio, quando è riuscita a conquistare 42.500 euro in gettoni d’oro, centrando la sua prima soluzione vincente. Nel Torneo dei Campioni ha confermato tutte le sue qualità, vincendo tre puntate e accumulando il montepremi più alto tra i finalisti. Un risultato che le ha permesso di laurearsi campionessa assoluta dell’edizione, chiudendo nel migliore dei modi una stagione che l’ha vista protagonista fino all’ultimo giorno.

Adesso L’Eredità si ferma per lasciare spazio a Reazione a Catena con Pino Insegno, ma il pubblico ritroverà presto Marco Liorni: dal 20 luglio il conduttore tornerà infatti con una speciale Summer Edition in prima serata al posto di Affari Tuoi.

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