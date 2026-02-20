L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e 'scappa'. Liorni stravolto, il web protesta: “Non è Affari Tuoi” Evento storico a L'Eredità: nella puntata del 19 febbraio, la campionessa Gabrella dopo aver vinto 260mila euro totali ha deciso di mollare il programma. Ecco perché.

Quando si parla di quiz televisivi, ci si aspetta colpi di scena, tensione e qualche vincita record. Ma difficilmente ci si immagina una concorrente che, dopo aver conquistato un montepremi straordinario, scelga di ritirarsi volontariamente. È proprio quanto è successo nella puntata del 19 febbraio de L’Eredità, con la campionessa Gabriella che – dopo una doppia maxi-vincita – ha deciso di ritirarsi dal programma lasciando il conduttore Marco Liorni e il pubblico a bocca aperta. Ecco cosa è successo.

L’Eredità: cosa è successo nella puntata del 19 febbraio

A L’Eredità, la puntata di gioved’ 19 febbraio ha visto protagonista Gabriella, concorrente astigiana, che ha confermato la sua abilità straordinaria. Dopo aver partecipato anche nella sera precedente, la donna è riuscita a raggiungere nuovamente il gioco finale della Ghigliottina, indovinando la parola "Fedeltà" e assicurandosi un montepremi di 100 mila euro, che sommati ai 160 mila euro vinti il giorno prima, hanno portato il totale vinto a 260 mila euro.

Emozionata e incredula, Gabriella ha quindi brindato insieme alle professoresse, poi ha deciso di annunciare la sua scelta radicale: ritirarsi dal programma: "È giusto che altri tentino la fortuna come l’ho tentata io". Liorni, totalmente spiazzato da tale annuncio, ha provato a farla tornare sui suoi passi:

"E’ giusto che in questo momento tu sia molto emozionata… 260mila euro vinti. Facciamo così, pensaci, non si sa mai. In questi casi è meglio pensarci. Io devo dirti questo, ragionaci una notte".

Ma la campionessa è stata irremovibile: "Credo di aver fatto più di quello che avrei neanche lontanamente potuto immaginare. È stata davvero un’avventura incredibile, ma credo sia anche giusto adesso lasciare il posto a qualcun altro". Poi, con gli occhi lucidi e la voce commossa, ha preso commiato dal pubblico:

"È inutile sfidare la sorte, è giusto così, è giusto lasciare che giochino gli altri. Per me è una cosa incredibile, non fatemi più parlare".

L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e si ritira: chi è la campionessa

Gabriella, pensionata e originaria di Asti, si era presentata ai telespettatori come una donna con tanti sogni in testa: ama cucinare per i suoi nipoti e ha voluto partecipare al programma su insistenza della famiglia, in particolare della madre Domenica. In sole due serate, la sua determinazione e la sua bravura l’hanno portata a scrivere una pagina di storia del quiz, incassando la bellezza di 260mila euro.

Le reazioni del web: "Non è Affari Tuoi"

Pur con una cifra straordinaria già in tasca, Gabriella ha scelto di ritirarsi: un gesto insolito per un quiz televisivo, che ha trasformato la sua avventura in un piccolo esempio di generosità e fair play televisivo, scatenando tantissime reazioni sui web. In molti hanno apprezzato la sua mossa, applaudendola: "E brava la signora, due vittorie su due giorni di partecipazione. Giusto anche che le stia bene così", si legge su X. Qualcuno aggiunge: "Una lezione di sportività unica. Magistrale Gabriella. Sono impressionato". E ancora: "La rimpiangeremo, comunque gran signora", "Ma questa è un mito", "Straordinaria. Complimenti che bell’esempio", "Molte edizioni fa, chi alla ghigliottina non dimezzava mai ed indovinava la parola, il giorno dopo non tornava, finiva lì il suo percorso… Condivido la scelta (non facile) della signora".

Ma i social, si sa, ospitano anche le critiche di utenti incontentabili sempre pronti a protestare. E quindi anche davanti al gesto d’altruismo della campionessa c’è chi protesta: "La decisione di questa eccezionale concorrente per me è semplicemente incomprensibile. L’Eredita non è Affari Tuoi, non è beneficienza. E’ un gioco dove chi è bravo deve rimanere più che può. Adesso magari al posto della signora ci sarà qualche scarsone. Bel guadagno". Oppure: "Ho forti dubbi, qualcosa non torna", "Gabriella che si ritira da campionessa. Ma che significa.., non esiste sta cosa".

