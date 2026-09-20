L’Erede via dal palinsesto di Canale 5 (prima del previsto): stop improvviso alla soap turca. Il motivo La serie turca con İlhan Şen si ferma dopo appena 14 dei 35 episodi previsti: da venerdì Canale 5 cambia programmazione e punta sul Grande Fratello Vip.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si sa, le soap turche hanno ormai invaso il palinsesto di Canale 5, soprattutto nel periodo estivo dove, si può dire che al di là di Beautiful, siamo stati bombardati da una sfilza di dizi. Il pubblico le adora, dobbiamo ammetterlo, ma dopo aver spedito My Sweet Lie su Mediaset Infinity, sembra che Mediaset abbia deciso di far fuori o meglio, ‘congelare’ per il momento, un’altra soap: L’Erede. Eh sì, la dizi che va in onda il venerdì sera su Canale 5, in prima serata, saluta i suoi telespettatori, e non perché sia giunta al termine. Di seguito, tutti i dettagli.

L’Erede fuori dal palinsesto di Canale 5: perché e quando lo rivedremo

Canale 5 si prepara a modificare nuovamente la propria programmazione autunnale. L’Erede si fermerà dopo la puntata di questa sera, nonostante la prima stagione sia ancora lontana dalla conclusione: infatti, sono stati trasmessi soltanto 14 dei 35 episodi previsti. Al momento non è stata comunicata una data per l’eventuale ritorno della serie. La fascia lasciata libera sarà occupata dal Grande Fratello Vip, che dal prossimo venerdì raddoppierà il proprio appuntamento settimanale, andando in onda anche il lunedì. Situazione diversa per Racconto di una Notte: dopo la puntata speciale di domenica 20 settembre, la serie dovrebbe proseguire regolarmente ogni giovedì sera, a partire dal 24 settembre, accompagnando Mahir e Canfeza verso il finale.

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L’Erede, di cosa parla la serie e perché non ha convinto a pieno il pubblico

La trama di questa serie ruota attorno alla figura di Serhat, un brillante e affermato chirurgo che ha costruito la sua carriera a Istanbul e ha sposato in gran segreto il suo grande amore, Melek. La sua vita cambia per sempre quando è costretto a fare ritorno alla sua terra d’origine; qui, per porre fine a una sanguinosa e duratura faida tra due potenti casate rivali, viene obbligato a contrarre un matrimonio tradizionale con Yıldız. Il protagonista si ritrova così dolorosamente diviso tra i sentimenti autentici, le rigide aspettative familiari e il senso del dovere. Ma perché, L’Erede, non ha convinto il pubblico? Molti telespettatori hanno trovato questa serie molto pesante, lenta e faticosa da seguire. Le vicende sono un groviglio continuo di disgrazie, segreti, costrizioni familiari e pianti. Manca quasi del tutto quella componente di leggerezza o romanticismo spensierato che il pubblico italiano solitamente apprezza nelle produzioni turche.

Inoltre, i telespettatori si sono spesso lamentati anche delle sequenze con dialoghi ripetitivi e questo, crea poco coinvolgimento e non invoglia a seguire del tutto la storia.

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