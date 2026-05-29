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L’Erede, su Canale 5 debutta la soap turca più drammatica di sempre: un amore proibito, una famiglia stroncata e segreti a lungo nascosti

Da venerdì 29 maggio 2026 debutta una dizi romantica e drammatica che intreccia passioni proibite, antiche rivalità e tradizioni difficili da spezzare.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Le serie turche continuano a conquistare il pubblico italiano e Canale 5 rilancia con una nuova produzione destinata a far parlare di sé. Da venerdì 29 maggio 2026 debutta in prima serata L’Erede, dizi romantica e drammatica che intreccia passioni proibite, antiche rivalità e tradizioni difficili da spezzare.

Al centro della vicenda c’è Serhat Yelduran, un brillante chirurgo che sembra avere una vita perfetta: una carriera di successo e l’amore della giovane Melek, sposata segretamente contro il volere della famiglia. La soap affronta temi universali come identità, appartenenza, amore impossibile e peso delle radici familiari, elementi che hanno già decretato il successo internazionale delle produzioni turche.

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