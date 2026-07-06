Marco Bocci e Laura Chiatti, la magia è anche sul set: iniziate le riprese del film L’Aura
Sono iniziate a Pescara le riprese di L’Aura, di Stefano Francioni: primo ciak sul set con i due attori italiani protagonisti, marito e moglie nella vita reale.
È partito il conto alla rovescia per "L’Aura", il nuovo film diretto da Stefano Francioni che ha ufficialmente iniziato le riprese tra le strade di Pescara. Protagonisti Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon, pronti a dare vita a una storia tutta da scoprire. La città abruzzese si trasforma in un grande set cinematografico per circa un mese, con location che spaziano dal lungomare alla Pineta Dannunziana. Un progetto che punta a mettere Pescara sotto i riflettori nazionali, come affermato dall’assessore comunale Alfredo Cremonese. Vediamo insieme tutti i dettagli.
L’Aura, iniziate le riprese del nuovo film con Marco Bocci e Laura Chiatti: Pescara protagonista indiscussa
Pescara si trasforma in un set cinematografico con l’avvio delle riprese di "L’Aura", il nuovo film diretto da Stefano Francioni e interpretato da Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon. La produzione sarà realizzata interamente in città, come annunciato dall’assessore comunale Alfredo Cremonese. Intervistato da IlPescara.it, Cremonese ha dichiarato: "Come assessore agli eventi e promozione della città sono molto felice di questa grande opportunità in termini di visibilità per Pescara, da anni stiamo investendo per promuovere la nostra città e la produzione di un film importante con un cast d’eccezione è una grande occasione. A Pescara è già arrivata Laura Chiatti che sta girando le prime scene, questo film permetterà di far conoscere ancora di più la città".
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L’assessore ha poi ribadito l’obiettivo di incrementare il turismo cittadino: "Vogliamo arrivare ad un milione di presenze annuali. La produzione del film e le scene saranno per circa un mese in città e si concluderanno alla fine del mese di luglio". Le riprese interesseranno alcuni dei luoghi simbolo di Pescara, tra cui la Pineta Dannunziana, il lungomare, piazza della Rinascita, la Nave di Cascella e il centro storico. La location principale sarà un immobile in Corso Vittorio Emanuele II, scelto per la sua posizione centrale e strategica.
Marco Bocci e Laura Chiatti, un legame che va oltre il lavoro
Marco Bocci e Laura Chiatti sono una delle coppie più amate del cinema italiano, non solo a livello lavorativo ma anche personale. Si sono conosciuti sul set di uno spot pubblicitario, ma hanno iniziato la loro relazione nel 2013. Solo l’anno dopo, il 5 luglio 2014, i due si sono sposati e, dal loro amore, sono nati due figli: Enea (2015) e Pablo (2016). Nel corso degli anni hanno anche lavorato insieme: Laura Chiatti ha recitato nel film A Tor Bella Monaca non piove mai (2019), scritto e diretto da Marco Bocci, mentre nel 2025 hanno recitato insieme nella miniserie Se fossi te.
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